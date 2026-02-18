Eine Veröffentlichung in den sozialen Netzwerken zeigt Personen mit Sturmhauben, die Rauchfackeln in der Hand halten. bild: X

Nach Tod von Rechtsextremem in Frankreich: Graffiti bei autonomem Zentrum in Lausanne

Während der Tod von Quentin Deranque Frankreich erschüttert, sind in Lausanne rechtsextreme Graffiti zu Ehren des Identitätsaktivisten aufgetaucht.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

«Neonazis des Active Club Romand haben das autonome Zentrum in Lausanne beschädigt», warnt an diesem Mittwoch ein Beitrag auf einer linksnahen Instagram-Seite.

Fotos, die im Netz verbreitet wurden, zeigen die Fassade der Kultureinrichtung der Waadtländer Hauptstadt, beschmiert mit rechtsextremen Symbolen, darunter ein SS-Zeichen und ein keltisches Kreuz.

Die Graffiti der Neonazis in Lausanne. bild: Instagram

Auf einem der Fotos, veröffentlicht auf der Seite «Active Club Romandia», halten mehrere maskierte Personen Rauchfackeln in die Höhe rund um die Aufschrift «Quentin Présent» – ein Tribut an den nationalistischen Aktivisten Quentin Deranque, dessen Tod in diesen Tagen ganz Frankreich erschüttert.

Die Bildunterschrift lautet:

«Weder Vergessen noch Verzeihen. Überall werden wir euch jagen.»

Die Graffiti wurden an diesem Mittwoch übermalt, wie watson vor Ort feststellte. Drei weiße Buchstaben sind nun auf dem Gebäude zu sehen: «AFA», die Abkürzung für «Action antifasciste».

Der autonome Raum in Lausanne am Mittwoch, 18. Februar. bild: Watson

Die Polizei von Lausanne beobachtet die Lage

Auf Anfrage bestätigt die Lausanner Polizei, «dass heute Morgen (Anmerkung der Redaktion: Mittwoch) festgestellt wurde, dass die Graffiti an der Fassade des autonomen Zentrums in der Rue César-Roux in Lausanne in der Nacht von anderen Graffiti übermalt wurden».

Sie präzisiert, dass «keine Meldung eingegangen» sei. «Daher hat weder ein Polizeieinsatz noch eine Festnahme in diesem Zusammenhang stattgefunden.» Bis zum Mittag wurde demnach noch keine Anzeige erstattet, bestätigt die Polizei. Sie fügt hinzu:

«Es laufen Ermittlungen. Die Lage wird jedoch weiterhin von unseren Diensten beobachtet.»

Eine Untersuchung wegen «vorstätzlicher Tötung»

Zur Erinnerung: Quentin Deranque, 23 Jahre alt, wurde letzten Donnerstag von mehreren Personen angegriffen, am Rande einer Veranstaltung der LFI-Europaabgeordneten Rima Hassan in Lyon, bei der er die Sicherheit der Aktivistinnen des identitären Kollektivs Némésis gewährleistete.

Er erlitt ein schweres Schädeltrauma und verstarb am Samstag. Eine Untersuchung wegen «vorsätzlicher Tötung» wurde eingeleitet.

In diesem Fall wurden bislang elf Personen in Frankreich festgenommen und vorläufig in Gewahrsam genommen. Ein Paar wurde dabei insbesondere am Mittwochmorgen verhaftet. Der Mann steht im Verdacht, in direktem Zusammenhang mit der Gewalttat zu stehen, und seine Partnerin soll ihm geholfen haben, sich der Justiz zu entziehen.

Unter den festgenommenen Personen befinden sich auch einige, gegen die sogenannte S-Akten bestehen – vom französischen Inlandsgeheimdienst ausgestellte Register, um Personen zu erfassen, die potenziell eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. (jzs/jah)

