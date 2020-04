Schweiz

International

Coronavirus in den USA, Schweiz und Europa: Die Fallzahlen im Vergleich



Wie sich das Coronavirus international verbreitet – eine Übersicht der Lage

Die Coronavirus-Pandemie hat ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht. Auf der ganzen Welt steigen die Fallzahlen weiterhin an. Teilweise sogar rasant, wie ein Blick in die USA zeigt.

Damit du den Überblick darüber behältst, wie sich die Situation in der Welt entwickelt, haben wir folgende Grafiken zusammengestellt:

Stand der Daten: 9. April Alle hier verwendeten Daten stammen aus den Daily Reports der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie werden zwei Mal pro Woche aktualisiert, jeweils am Montag und am Donnerstag.

Was passiert gerade in den USA?

Die USA ist mittlerweile das am stärksten betroffene Land. Die Kurve ist hier weltweit am steilsten. Im Vergleich fallen die Kurven für Spanien, Italien und Frankreich – ebenfalls sehr stark betroffene Länder – nahezu flach aus:

Bild: watson

Die USA haben aber auch mehr Einwohner als alle drei anderen Länder zusammengenommen. So sieht die Kurve der Fallzahlen pro 100'000 Einwohner aus:

Bild: watson

Was lässt sich aus dieser Kurve interpretieren? Grundsätzlich verbreitet sich das Virus in bevölkerungsreichen Ländern genau gleich wie in bevölkerungsarmen. Je mehr Einwohner ein Land jedoch hat, desto länger kann sich das Virus weiter verbreiten, weil der Pool an potenziell Infizierten grösser ist.

In dieser Grafik sieht die Kurve der USA zwar besser aus, doch auch hier lässt sich erkennen, dass sie steiler wird. Ein Blick in die einzelnen Bundesstaaten der USA zeigt auch, dass die Kurven auch in New Jersey, Michigan und weiteren Staaten anziehen:

Bild: watson

Das Coronavirus verbreitet sich in den USA also an mehreren Orten gleichzeitig. Das führt insgesamt auch zu höheren Fallzahlen.

Ein weiterer Faktor für die Anzahl der positiven Fälle ist die Anzahl durchgeführter Tests. Wenn weniger Personen auf das Virus getestet werden, ist die Dunkelziffer dafür umso höher. So viel testete die USA bisher:

Bild: watson

Mittlerweile wurden also fast 700 Tests pro 100'000 Einwohner durchgeführt. Zum Vergleich: Die Schweiz hat bisher über 2000 Tests pro 100'000 Einwohner durchgeführt. Die Dunkelziffer dürfte in den USA also noch höher sein als in der Schweiz.

Besorgniserregend sind die Daten zu den Todesfällen aus New York City:

Bild: watson

Während in Italien und Spanien der Anteil der über 65 Jahre alten Verstorbenen bei über 90 Prozent liegt, ist dieser Anteil in New York City bei nur etwas mehr als 70 Prozent. Es sterben hier also auch sehr viel mehr jüngere Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 wie in Europa.

Eindrücklich ist auch die Verteilung der Todesfälle auf die Bevölkerungsdemographie:

Bild: nyc.gov

Es zeigt sich: Im Schnitt sterben sehr viel mehr Latinos und Schwarze. Die Todesraten bei den Weissen und Asiaten ist sehr viel tiefer.

Die Schweiz und Europa

Die Schweizer Kurve glich zu Beginn sehr stark jener von Italien. In Italien sind mittlerweile laut Zahlen der WHO 17'129 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, die Fallzahlen sind deutlich höher als jene in China. Ein solches Szenario konnte in der Schweiz verhindert werden, die Kurve verläuft deutlich flacher.

bild: daten: who / grafik: watson

Auch im Gegensatz zu Frankreich haben sich die Zahlen in der Schweiz deutlich langsamer entwickelt. Frankreich ist der Schweiz fünf bis sieben Tage voraus. In unserem Nachbarland im Westen sind bislang 10'313 Personen an Covid-19 verstorben.

Bild: daten: who / grafik: watson

In Deutschland dagegen sieht es mit rund acht Tagen Verspätung gleich aus wie in Italien, was die Anzahl Fälle angeht:

Bild: daten: who / grafik: watson

In Deutschland sind dafür interessanterweise die Sterberaten sehr viel tiefer. Bei 103'228 bestätigten Fällen verzeichnet die Bundesrepublik 1861 Todesfälle, das entspricht einer Todesrate von etwa 1,8 Prozent. Allerdings werden die Todesfälle in Deutschland etwas anders gezählt als in Italien, wo alle Toten, welche den Virus in sich tragen, auch als Corona-Opfer gelten.

Am meisten Fälle in Europa weist Spanien aus. Die Kurve der Ansteckungen ist steiler als jene aus Italien, insgesamt wurden trotz etwa acht Tagen Rückstand schon mehr Fälle verzeichnet und auch die Todesfälle häufen sich stark:

Bild: daten: who / grafik: watson

Die WHO meldete am Mittwoch 13'798 Todesfälle. Das sind noch rund 3000 weniger als in Italien. Die Sterberate steigt auch langsam an und liegt in Spanien bei rund 9,8 Prozent.

In Österreich breitete sich das Coronavirus im Gegensatz dazu wenig aus. In unserer unmittelbaren Umgebung ist Österreich das Land mit der flachsten Kurve:

Bild: daten: who / grafik: watson

Aus Österreich wurden der WHO bis am Mittwoch 243 Todesfälle gemeldet. Österreich öffnet sich ab dem 14. April schrittweise wieder.

Grossbritannien hatte lange einen gleichen Verlauf wie in Österreich, dann zog die Kurve jedoch an. Mittlerweile entwickelt sich die Kurve der Insel in Richtung Frankreich. Gestorben sind bisher 6159 Briten:

Bild: daten: who / grafik: watson

Fallzahlen der WHO am 8. April: Schweiz: 22'164

Spanien: 140'510

Italien: 135'586

Deutschland: 103'228

Frankreich: 77'226

Grossbritannien: 55'246

Österreich: 12'640

quelle: who

Diese Länder sind noch nicht betroffen

Der Blick auf die Karte zeigt es: Es gibt kaum noch ein Land, das nicht vom Coronavirus betroffen ist. Einzig die hier schwarz eingefärbten Länder haben gemäss der WHO noch keinen Fall gemeldet. Das muss nicht heissen, dass es auch keine Fälle gab. Die allermeisten der 19 Staaten sind entweder kleine Inseln, sehr verschlossen (z. B. Nordkorea) oder im Krieg (z. B. Jemen). in den letzten Tagen kamen Meldungen aus São Tomé und Principe sowie dem Südsudan dazu.

bild: datawrapper

So kam das Coronavirus in die Schweiz – eine Chronologie Coronavirus: So emotional appelliert Italien an seine Bürger Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter