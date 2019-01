Schweiz

Brasilianischer Präsident Jair Bolsonaro isst im Migros in Davos



Bolsonaro isst in der Migros – und spaltet die Davoser Gemüter

Er ist wohl einer der umstrittensten Besucher des WEF in diesem Jahr: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Am Dienstag liess sich Bolsonaro in der Öffentlichkeit blicken. Und das ausgerechnet in einem Migros-Restaurant.

Bolsonaro demora 5 minutos pra decidir se pegaria batata frita ou purê de batata. "Não consegue decidir o que vai comer, imagina decidir o futuro do Brasil", diz leitorhttps://t.co/lcN9ITJaAC pic.twitter.com/H5djUj8CTD — Falha de S.Paulo (@foIha_sp) 22. Januar 2019

Gegenüber der Schweizer Illustrierten bestätigte der Sprecher von Migros Ostschweiz, Andreas Bühler, dass der brasilianische Präsident unter dem gewöhnlichen Volk speiste. Bolsonaro wurde daraufhin von Fans für seine «Bescheidenheit» gefeiert, schrieb die brasilianische Zeitung Valor.

Nach dem Essen war dann eine Rede vor 3000 Vertretern aus Wirtschaft und Politik auf dem Programm, Bolsonaro wurde vom WEF-Gründer Klaus Schwab mit den Worten «Wir müssen Brücken schlagen» empfangen.

Ähnliche Töne schlug der brasilianische Präsident an, von dem es die Teilnehmer des Forums vielleicht nicht unbedingt erwartet hätten. Brasilien wolle die Handelsbeziehungen zu anderen Ländern vertiefen und das Land für ausländische Investoren öffnen, sagte der Rechtspopulist bei seinem ersten internationalen Auftritt nach seiner Wahl. «Wir empfangen Sie mit offenen Armen.»

Bolsonaro hat nicht nur Freunde ... Hut ab vor Bundesrat Alain #Berset : Er verliess den Saal, als Faschist/Sexist/Rassist/Klimafeind #Bolsonaro zum honigsüssen "Interview" mit dem gefallsüchtigen #Schwab antrat. Bravo! Quelle: #Radio @SRF #EchoderZeit — Hans Valer (@hansjaaggi) 22. Januar 2019

12 Zitate, die eigentlich alles über Brasiliens neuen Präsidenten Bolsonaro sagen

