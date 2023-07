Swatch verklagt Malaysia wegen Beschlagnahmung von Regenbogenuhren

Mehr «Schweiz»

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch hat den Staat Malaysia wegen der Beschlagnahmung von Uhren mit den LGBTQ-Regenbogenfarben verklagt, wie ein Anwalt des Unternehmens am Montag mitteilte.

Der Anwalt von Swatch, Nizam Bashir, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass die Klage an den Innenminister und die malaysische Regierung gerichtet sei. Sie solle am Donnerstag vor einem Gericht in Kuala Lumpur verhandelt werden.

Die LGBTQ-Uhren von Swatch. Bild: swatch

Im Mai dieses Jahres wurden Swatch-Geschäfte in Einkaufszentren im ganzen Land einschliesslich der Hauptstadt Kuala Lumpur von einer Polizeieinheit des Innenministeriums durchsucht. Diese teilte mit, dass «Uhren mit LGBT-Elementen» beschlagnahmt worden seien.

Die LGBTQ-Gemeinschaft ist in Malaysia diskriminierenden Massnahmen ausgesetzt. Homosexualität ist illegal und kann mit Strafverfolgung und körperlicher Züchtigung bestraft werden. (sda/awp/afp)