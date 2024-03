bild: watson

Nicht nur am Gotthard – wo es an Ostern im In- und Ausland sonst noch staut

Viele nutzen das verlängerte Osterwochenende für eine Reise ins Ausland. Ob Städtetrips oder an idyllische Orte – die Reiseziele sind vielseitig und die Vorfreude riesig. Aber Obacht! Damit du deine wertvolle Zeit nicht mit Warten verbringst, solltest du dich vorab über den Osterstau informieren.

Julia Neukomm Folge mir

Mehr «Schweiz»

Du fährst auf der Autobahn, hast (noch) gute Laune, hörst deine Lieblingsmusik und bist in Gedanken schon an deinem Reiseziel. Alles läuft prima, bis du plötzlich eine lange Schlange an Autos vor dir stehen hast. «Mist Stau! Kann ja nicht so lange dauern», denkst du dir. Es vergehen fünf Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten und je länger du stehst, desto ungeduldiger wirst du. Hättest du dich doch besser früher über die Verkehrslage informiert!

Gut, dass dieses Szenario bei dir nicht eintreffen wird, da du ja jetzt diese watson-Story liest. 😃

Wir zeigen dir die Oster-Verkehrsprognosen im In- und Ausland im Überblick.

Stau in der Schweiz

Der Osterstau hat bereits begonnen. Ab Gründonnerstag und Karfreitag müssen Reisende auf den Strassen mit teilweise langen Wartezeiten rechnen. Besonders vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels drohen trotz schlechtem Wetter im Tessin lange Staus. Auch am Ostersonntag und -montag ist mit hohem Rückreiseverkehr zu rechnen.

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) in der Schweiz fürchtet

unerwünschtem Ausweichverkehr und schreibt in einer Medienmitteilung:

«Der lokale Individual- und Geschäftsverkehr und der öffentliche Verkehr auf den Kantons- und Gemeindestrassen werden durch den Osterverkehr behindert und das Unfallrisiko steigt. Es ist deshalb wichtig, dass Reisende auch bei Stau auf der Autobahn bleiben und diese nicht verlassen, nicht zuletzt aus Rücksichtnahme gegenüber der örtlichen Bevölkerung.»

Auf folgenden Strecken muss mit Stau gerechnet werden:

Klicke auf das Bild für den Zoom.

Staugefahr Autobahn:

A1 Härkingen - Wangen a.A.

Härkingen - Wangen a.A. A6 in der Region Bern

in der Region Bern A9 Region Lausanne

Region Lausanne A2 Basel

Basel A2 Diegten - Härkingen

Diegten - Härkingen A14 Region Luzern (ab Stans-Nord/Rückreise)

Region Luzern (ab Stans-Nord/Rückreise) A2 Erstfeld - Biasca (Gotthard-Strassentunnel)

Erstfeld - Biasca (Gotthard-Strassentunnel) A2 Chiasso (Grenzübergang nach Italien)

Chiasso (Grenzübergang nach Italien) A3 Walenstadt - Reichenburg

Walenstadt - Reichenburg A6 Bern - Thun

Bern - Thun A8 Brienz - Interlaken - Spiez

Brienz - Interlaken - Spiez A8 Sarnen - Verzweigung Lopper

Sarnen - Verzweigung Lopper A9 Vevey - Martigny

Vevey - Martigny A12 Châtel-St-Denis - Verzweigung La Veyre / Vevey

Châtel-St-Denis - Verzweigung La Veyre / Vevey A13 Sarganserland - Rothenbrunnen

Sarganserland - Rothenbrunnen A13 Andeer - Mesocco

Andeer - Mesocco A28 Landquart - Klosters

Staugefahr Hauptstrassen:

Spiez - Kandersteg (Hinreise)

Gampel - Goppenstein (Rückreise)

Raron - Brig

Diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern und weitere Grenzübergänge

Stau in unseren Nachbarländer

Nicht nur in der Schweiz drohen lange Wartezeiten auf den Strassen, auch in unseren Nachbarländern kann es zu Verzögerungen kommen. Hier erfährst du, wo es besonders kritisch aussieht:

Deutschland

Auch in Deutschland werden die Autobahnen über Ostern voll. Am Gründonnerstag und Ostermontag soll die Verkehrslage besonders schwierig werden. Zusätzlich können die vielen Baustellen zu langen Wartezeiten führen. Welche Baustellen du umfahren solltest, siehst du hier:

Klicke auf das Bild für den Zoom. Quelle: adac.de bild: watson

Stau auf der Autobahn

A1 Bremen – Hamburg und Dortmund – Köln

Bremen – Hamburg und Dortmund – Köln A1/A3/A4 Kölner Ring

Kölner Ring A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

Oberhausen – Dortmund – Hannover A3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau A4 Kirchheimer Dreieck – Dresden –Görlitz

Kirchheimer Dreieck – Dresden –Görlitz A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A7 Hamburg – Flensburg

Hamburg – Flensburg A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 Berlin – Nürnberg – München

Berlin – Nürnberg – München A10 Berliner Ring

Berliner Ring A12 Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder)

Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder) A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A81 Stuttgart – Singen

Stuttgart – Singen A93 Inntaldreieck– Kufstein

Österreich

In Österreich ist insbesondere wegen der Kombination aus hohem Osterverkehr und vielen Baustellen mit Stau zu rechnen. Zudem wird bei den Zufahrtswegen zu den Skigebieten mit «lebhaftem Verkehr» gerechnet. Ein Verkehrschaos wird aber nicht prognostiziert, so der ÖAMTC (Fahrtechnikzentrum).



Klicke auf das Bild für den Zoom. Quelle: vol.at bild: watson

Frankreich

In Frankreich werden insbesondere Reisen in Richtung der Küstengebiete oder in die Grossstadt Paris erwartet. Besonders schwierig wird der Verkehr in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, vor allem auf der Autobahn A7 (siehe Karte A7). In der Region Île-de-France (Paris) wird der Verkehr in Richtung der verschiedenen Mautstellen sehr stark sein, insbesondere auf den Autobahnen A6 und A10.

Klicke auf das Bild für den Zoom. Quelle: bison-fute.gouv.fr bild: watson

Italien

In Italien ist besonders um die Städte Mailand, Rom und Neapel mit Stau zu rechnen. Die Prognosen zeigen, dass mehr als 10 Millionen Italienerinnen und Italiener zu Ostern verreisen werden. Besonders das Meer und in die Kunststädte sind beliebte Reiseziele, wo es längere Wartezeiten geben könnte.

Hier bekommst du einen Überblick: