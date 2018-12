Schweiz

International

Weshalb Zürcher Schüler heute blau machen



bild: sarah serafini

Zürcher Schüler machen blau für Klima: «Wem sini Zuekunft? Öisi Zuekunft!»

Zürcher Schüler machen blau für Klima: «Es bleiben nur noch 12 Jahre um zu reagieren»

Nach dem Vorbild von Australien und dem Aufruf von Greta Thunberg führen heute Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Kantonsschulen von Zürich den zweiten Schweizer Klimastreik durch.

Unter anderem fordern die Schüler einen «Climate Emergency», einen Klimanotstand also, auszurufen. Die Streikenden, laut unser Reporterin vor Ort circa 500, versammelten sich um neun Uhr vor dem Zürcher Stadthaus, wo sie diese Forderung bei dem Zürcher Stadtrat Andreas Hauri vorbrachten.

#Klimastreik der Schülerinnen und Schüler aus Zürich pic.twitter.com/DbuxCBcO64 — Sarah Serafini (@Sara_Sera_) 21. Dezember 2018

Hauri wandte sich per Megafon an die Demonstranten: «Als Vorsteher des Umweltdepartements versichere ich euch, das wir sehr ähnliche Ziele haben. Aber damit wir den Klimawandel erreichen, brauchen wir Leute in der ganzen Schweiz, in ganz Europa.» Er ermunterte die Schüler weiterzumachen, «zu kämpfen». Hauri will nächstes Jahr mit dem Sprecher der Zürcher Bewegung zusammensitzen, um zu diskutieren, welche Massnahmen im Raum Zürich umsetzbar sind.

Danach brachen die Streikenden zu einem Demozug durch die Bahnhofstrasse auf.

bild: sarah serafini

Das Vorbild der Schüler: 15-Jährige streikt, um die Zukunft zu retten Video: srf

Die grössten Klimasünder

Abonniere unseren Newsletter