Herzlich willkommen zur watson-Berichterstattung zum WEF 2026 in Davos. Heute geht es los. Hier halten wir dich über alle Entwicklungen rund um das Forum auf dem Laufenden.



Zuletzt gaben diverse Dinge im Vorfeld des Treffens in den Bündner Bergen zu reden. So tut sich der Bundesrat trotz Gastgeberrolle bisher schwer, Termine mit anderen hochrangigen Politikern zu vereinbaren. Grund dafür ist der Besuch von Donald Trump in Davos – alle rechnen sich Chancen aus, mit dem US-Präsidenten zu sprechen und wollen dafür zeitlich flexibel bleiben. Mehr dazu gibt es hier:

Für Kritik am WEF sorgte die kurzfristige Einladung für den iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi. Er ist Teil des Regimes, das vor wenigen Tagen Tausende Menschen massakrieren liess, weil sie gegen die iranische Regierung protestierten. Mehr dazu hier:

Das Weltwirtschaftsforum steht ansonsten im Zeichen von Donald Trump. Der streitbare US-Präsident kommt mitten in von ihm verursachten geopolitischen Spannungen mit Europa in die Schweiz. Dabei wird er vom nicht weniger kontroversen Berater Stephen Miller begleitet. Mehr Infos findest du hier:

(con)