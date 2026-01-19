recht sonnig-1°
WEF 2026 in Davos live: Merz erwartet Treffen mit Trump am Mittwoch

The logo of the WEF is pictured prior to the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Sunday, Jan. 18, 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP) Switzerland Davos
Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft am WEF 2026 in Davos erwartet.Bild: keystone
«Interessen schützen»: Merz erwartet Treffen mit Trump am Mittwoch

19.01.2026, 14:4819.01.2026, 14:48

Das Wichtigste

  • Ab Montag, 19. Januar, und bis Freitag, 23. Januar, findet das Weltwirtschaftsforum (WEF) 2026 in Davos statt.
  • Das Motto des WEF lautet dieses Jahr «A Spirit of Dialogue», eine Anspielung auf die herausfordernde geopolitische Lage. Auf dem Programm steht etwa die Frage, wie Kooperation trotz wachsender globaler Spannungen möglich bleibt.
  • Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Unter anderem US-Präsident Donald Trump oder Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Alle Infos im Liveticker

14:44
Merz erwartet Treffen mit Trump am Mittwoch
Im Streit um Grönland will der deutsche Kanzler Friedrich Merz am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos direkt mit US-Präsident Donald Trump sprechen.

«Ich will es nicht, aber wenn es nötig ist, dann werden wir natürlich auch unsere europäischen Interessen, auch unsere deutschen nationalen Interessen schützen», sagte Merz. Es werde sicherlich eine Gelegenheit für ein Treffen geben.

Merz machte deutlich, dass er die Sorge um militärische Sicherheit Grönlands in der längeren Perspektive ernst nehme. Der Christdemokrat wies aber auch darauf hin, dass die USA einmal selbst mehr als 30.000 Soldaten auf Grönland hatten.

«Es sind zurzeit unter 200. Also offensichtlich ist die Bedrohungsanalyse auch der Vereinigten Staaten selbst nicht so dramatisch, wie sie im Augenblick vorgetragen wird. Was nicht heisst, dass sie nicht wieder grösser werden könnte», sagte der seit vergangenem Mai amtierende deutsche Regierungschef.

Trump will, dass die USA die Arktisinsel von Dänemark übernehmen, und verweist auf Sicherheitsinteressen.


10:28
Dänischer Wirtschaftsminister kommt nicht ans WEF
Der dänische Wirtschaftsminister Morten Bødskov kommt nicht wie geplant ans WEF. Dies bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber dem Blick. Die Rede ist von einem Terminproblem – weitere Details bleiben offen. Bødskov ist der einzige Vertreter Dänemarks, der ans WEF hätte reisen sollen.

7:27
Verteidigungsminister Pfister besucht mobilisierte Truppen in Davos
Verteidigungsminister Martin Pfister besucht heute in Davos GR die fürs WEF mobilisierten Truppen. Unter anderem im Hinblick auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump wurden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Der Zuger reist zum ersten Mal als Bundesrat zum Weltwirtschaftsforum (WEF). Er wird am ersten Tag des Forums die Truppen in Begleitung des neuen Armeechefs Benedikt Roos besuchen, der Anfang des Jahres sein Amt angetreten hat.£


Armee und Polizei müssen dieses Jahr eine Rekordzahl an Persönlichkeiten schützen. Der Besuch von Donald Trump lockt unzählige weitere Teilnehmer in den Bündner Ferienort.

Insgesamt benötigen gemäss dem Gesamteinsatzleiter 123 Personen einen besonderen Schutz. Und 400 Gäste, darunter 64 Staatschefs – sechs davon aus G7-Ländern – geniessen völkerrechtlichen Schutz und erfordern entsprechende Massnahmen.

Die Armee unterstützt die Polizei mit 5000 Soldaten, die den teilweise gesperrten Luftraum überwachen, geschützte Personen transportieren und die Polizeikräfte am Boden und online unterstützen. Auch der Nachrichtendienst des Bundes und der Bundessicherheitsdienst sind im Einsatz.

Weitere Demonstrationen erwartet
Die Sicherheitsdienste müssen sich auch auf weitere Aktionen gegen Donald Trump einstellen. Für Montagabend ist eine Demonstration in Zürich geplant. Am Wochenende fanden bereits mehrere Kundgebungen statt.

Das Budget für die Sicherheitsvorkehrungen beläuft sich wie im letzten Jahr auf neun Millionen Franken. Die Sicherheit des US-Präsidenten dürfte zusätzliche Kosten verursachen, auch wenn die US-Delegation einen Teil davon mit eigenen logistischen Mitteln deckt.

Vier Bundesräte in Davos
Neben Pfister reisen drei weitere Bundesräte nach Davos. Bundespräsident Guy Parmelin wird das Forum am Dienstag offiziell eröffnen.

Der Waadtländer wird mit den Vertretern aus den USA sicherlich das Zollabkommen ansprechen. In diesem Dossier soll bis 31. März eine formelle Vereinbarung getroffen werden. Auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Aussenminister Ignazio Cassis werden vor Ort sein.

Die Regierung reist wenige Wochen nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS in der Neujahrsnacht nach Davos. WEF-Präsident Borge Brende erklärte gegenüber den Medien, dass ein Moment gefunden werde, um den Opfern zu gedenken. (sda/con)
7:24
Heute beginnt das WEF
Herzlich willkommen zur watson-Berichterstattung zum WEF 2026 in Davos. Heute geht es los. Hier halten wir dich über alle Entwicklungen rund um das Forum auf dem Laufenden.

Zuletzt gaben diverse Dinge im Vorfeld des Treffens in den Bündner Bergen zu reden. So tut sich der Bundesrat trotz Gastgeberrolle bisher schwer, Termine mit anderen hochrangigen Politikern zu vereinbaren. Grund dafür ist der Besuch von Donald Trump in Davos – alle rechnen sich Chancen aus, mit dem US-Präsidenten zu sprechen und wollen dafür zeitlich flexibel bleiben. Mehr dazu gibt es hier:
Alle wollen am WEF mit Trump sprechen – der Bundesrat wird hingehalten
Für Kritik am WEF sorgte die kurzfristige Einladung für den iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi. Er ist Teil des Regimes, das vor wenigen Tagen Tausende Menschen massakrieren liess, weil sie gegen die iranische Regierung protestierten. Mehr dazu hier:
WEF lädt Irans Aussenminister nach Kritik aus
Das Weltwirtschaftsforum steht ansonsten im Zeichen von Donald Trump. Der streitbare US-Präsident kommt mitten in von ihm verursachten geopolitischen Spannungen mit Europa in die Schweiz. Dabei wird er vom nicht weniger kontroversen Berater Stephen Miller begleitet. Mehr Infos findest du hier:
Stephen Miller kommt nach Davos – das ist nicht nur für die Schweiz kein gutes Zeichen
(con)

Zahlreiche Hochkaräter erwartet: Das ist die Gästeliste für das WEF
Lauter Protest gegen das WEF in Bern
Video: srf
