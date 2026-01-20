wechselnd bewölkt-3°
DE | FR
burger
Schweiz
Liveticker

WEF 2026 in Davos live: Selenskyj sagt seinen Besuch vorerst ab

Video: YouTube/World Economic Forum
Liveticker

Jetzt startet das WEF + Selenskyj bleibt vorerst in der Ukraine

20.01.2026, 05:1620.01.2026, 11:30

Das Wichtigste

  • Ab Montag, 19. Januar, und bis Freitag, 23. Januar, findet das Weltwirtschaftsforum (WEF) 2026 in Davos statt.
  • Das Motto des WEF lautet dieses Jahr «A Spirit of Dialogue», eine Anspielung auf die herausfordernde geopolitische Lage. Auf dem Programm steht etwa die Frage, wie Kooperation trotz wachsender globaler Spannungen möglich bleibt.
  • Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Unter anderem US-Präsident Donald Trump oder Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Alle Infos im Liveticker

Schicke uns deinen Input
11:13
Selenskyj bleibt vorerst in der Ukraine
Der ukranische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist vorerst nicht ans WEF nach Davos, wie der CNN-Reporter Barak Ravid berichtet. Grund dafür seien die massiven Luftangriffe, die Russland derzeit auf die Ukraine fliege. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Selenskyj im Verlauf der Woche doch noch in die Schweiz kommt.

10:30
Jetzt startet das WEF offiziell
Um 10.30 wird das WEF offiziell eröffnet. Den Beginn macht Bundespräsident Guy Parmelin mit seiner Begrüssungsrede. Weiter sprechen auch WEF-Präsident Børge Brende und die Co-Stiftungsratspräsidenten André Hoffmann von Roche sowie Larry Fink von Blackrock.
10:26
Putins Sondergesandter in Davos angekommen
Wladimir Putins Sondergesandter Kirill Dmitriev ist nun ebenfalls in Davos, wie der Russe auf X schreibt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, sind beim WEF Gespräche mit US-Vertretern geplant.

9:52
Amnesty International: Europa muss Trump die Stirn bieten
Europa müsse aufhören, US-Präsident Donald Trump besänftigen zu wollen - vielmehr müsse man ihm die Stirn bieten, genau so wie anderen «Tyrannen», die die regelbasierte Weltordnung zerstören. Dazu rief die Generalsekretärin von Amnesty International am WEF auf.

«Wir brauchen viel mehr Widerstand», betonte Agnès Callamard am Rande des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Ihrer Meinung nach steht die Glaubwürdigkeit Europas auf dem Spiel.

Callamards Empfehlungen kommen, nachdem Trump am Sonntag erneut bekräftigt hatte, die USA würden sich Grönlands auf die eine oder andere Weise bemächtigen.

Die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation forderte die Regierungen auf, Mut zu zeigen und Nein zu sagen. Sie müssten aufhören zu glauben, dass man mit Tyrannen verhandeln könne. Die Regierungen müssten aufhören zu denken, dass man die Regeln der Raubtiere akzeptieren könne, ohne selbst ihr Opfer zu werden.

Seit Donald Trump vor einem Jahr ins Weisse Haus zurückgekehrt sei, habe er «eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, die zum Zusammenbruch vieler Regeln in der Welt geführt» hätten, während Russland das System durch «den Angriff auf die Ukraine» zerstört habe, erklärte sie.

Die Tatsache, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute Weltordnung «heute ohne Plan B zerstört wird, nur um der Zerstörung der Regeln willen, sollte uns allen einen Schauer über den Rücken jagen», warnte Callamard.

Wenn aber Davos dank seines diesjährigen Schwerpunkts auf dem Dialog das Bewusstsein dafür schärfe, dass eine solche Zerstörung die Welt nur in den Abgrund stürzen könne, wäre das grossartig, meinte sie. Allerdings gebe es derzeit keinerlei Anzeichen für einen Dialog zwischen den Entscheidungsträgern der Welt. Ganz im Gegenteil, so Callamard. Es gebe Beweise für Einschüchterung.

Das europäische Projekt sei nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch eines der Werte und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit, rief sie in Erinnerung. (sda/afp)

9:04
Trump kündigt Treffen zu Grönland in Davos an
Im Grönland-Konflikt zwischen den USA und Europa hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen der beteiligten Parteien in Davos angekündigt.

Den avisierten Gesprächen sei ein Telefonat mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte vorangegangen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Wer konkret an dem Treffen teilnehmen soll, liess der Republikaner offen.

Trump bekräftigte, dass die zu Dänemark gehörende Insel Grönland «von entscheidender Bedeutung» für die internationale Sicherheit und die nationale Sicherheit der USA sei. «Es gibt kein Zurück – darin sind sich alle einig!», schrieb Trump. Er will Dänemark dazu bringen, den USA die Arktisinsel zu verkaufen. Deutschland und weitere Staaten hatten daraufhin als Zeichen der Solidarität mit Dänemark Soldaten zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt.

Der Republikaner kündigte dann am Samstag an, ab dem 1. Februar Strafzölle auf Waren aus einigen europäischen Nato-Ländern zu verhängen. Damit will er den Widerstand gegen einen Verkauf Grönlands an die USA brechen.

Sollte Trump die Zölle wirklich verhängen lassen, könnte die EU beispielsweise ebenfalls Sonderzölle verhängen. Im Raum stehen Extraabgaben auf Wareneinfuhren aus den USA im Wert von 93 Milliarden Euro (rund 86 Milliarden Franken) - etwa Flugzeuge, Motorräder, Rindfleisch, Whiskey und Zitrusfrüchte. (sda/dpa)
8:07
Das ist Trumps WEF-Programm
Am Mittwoch wird Donald Trump am WEF auftreten. Nun hat das Weisse Haus bekannt gegeben, wie sein Programm aussieht. Demnach wird der US-Präsident um 14.30 Uhr seine Rede halten. Danach gibt es bilaterale Treffen und einen Geschäftsempfang. Am Donnerstag soll es zudem eine Ankündigung zum neuen Friedensrat geben, bevor es wieder in die USA geht.
7:04
Guy Parmelin eröffnet WEF vor dem Hintergrund der Grönland-Krise
Bundespräsident Guy Parmelin hält am Dienstag vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen zwischen den USA und Europa die Eröffnungsrede des WEF. Mit Spannung werden zudem in Davos GR die Ansprachen Macrons und von der Leyens erwartet.

Aufgrund der geopolitischen Spannungen rund um Grönland könnte zwischen den USA und der EU ein Handelskonflikt eskalieren. Vor wenigen Tagen drohte US-Präsident Donald Trump Strafzölle von zehn Prozent auf Waren aus acht europäischen Staaten an, die jüngst Soldaten als Zeichen der Solidarität mit Dänemark zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt hatten.

Mehrere europäische Staaten sowie die Spitzen der EU wiesen die Drohungen aus Washington zurück. Der Präsident des Europäischen Rats hat nun für Donnerstagabend ein Sondergipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel einberufen.

Macrons und von der Leyens Rede erwartet
In diesem Kontext werden der französische Präsident Emmanuel Macron sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen ihre Reden an der Eröffnungszeremonie des Weltwirtschaftsforums (WEF) halten. Sie werden nach Parmelins Eröffnungsrede das Wort ergreifen.

Weitere hochrangige Sprecher sind gemäss dem Programm des WEF der kanadische Premierminister Mark Carney sowie der chinesische Vizepremierminister He Lifeng. Lifeng führte vergangenes Jahr die Verhandlungen im Zollkonflikt mit den USA. Weiter wird der US-amerikanische Finanzminister Scott Bessent einen Auftritt haben. Er ist teilweise für die Handelsbeziehungen der USA zuständig. (sda/dpa)

15:58
WEF-Direktor Zwinggi muss wegen Swissness verlängern
Um die Swissness zu bewahren, muss WEF-Direktor Alois Zwinggi beim Weltwirtschaftsforum verlängern. Eigentlich wird er noch in diesem Jahr pensioniert, doch aktuell ist Zwinggi der einzige Schweizer in der WEF-Geschäftsleitung und muss hier für Stabilität sorgen.

«Ich muss nachsitzen», scherzte Zwinggi im Gespräch mit Keystone-SDA. Eigentlich wird der WEF-Direktor im November 2026 pensioniert, derzeit deutet jedoch alles darauf hin, dass er bis 2028 im Amt bleibt.

Grund dafür ist die Zusammenarbeit zwischen dem WEF und der Schweiz. Als einziger Schweizer in der Geschäftsleitung sehe er sich in einer Botschafterrolle. Ziel sei es, Stabilität zu vermitteln und die langjährige Kooperation mit nationalen und regionalen Behörden fortzuführen. Eine Nachfolge müsse zwingend aus der Schweiz stammen.



14:44
Merz erwartet Treffen mit Trump am Mittwoch
Im Streit um Grönland will der deutsche Kanzler Friedrich Merz am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos direkt mit US-Präsident Donald Trump sprechen.

«Ich will es nicht, aber wenn es nötig ist, dann werden wir natürlich auch unsere europäischen Interessen, auch unsere deutschen nationalen Interessen schützen», sagte Merz. Es werde sicherlich eine Gelegenheit für ein Treffen geben.

Merz machte deutlich, dass er die Sorge um militärische Sicherheit Grönlands in der längeren Perspektive ernst nehme. Der Christdemokrat wies aber auch darauf hin, dass die USA einmal selbst mehr als 30.000 Soldaten auf Grönland hatten.

«Es sind zurzeit unter 200. Also offensichtlich ist die Bedrohungsanalyse auch der Vereinigten Staaten selbst nicht so dramatisch, wie sie im Augenblick vorgetragen wird. Was nicht heisst, dass sie nicht wieder grösser werden könnte», sagte der seit vergangenem Mai amtierende deutsche Regierungschef.

Trump will, dass die USA die Arktisinsel von Dänemark übernehmen, und verweist auf Sicherheitsinteressen.


10:28
Dänischer Wirtschaftsminister kommt nicht ans WEF
Der dänische Wirtschaftsminister Morten Bødskov kommt nicht wie geplant ans WEF. Dies bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber dem Blick. Die Rede ist von einem Terminproblem – weitere Details bleiben offen. Bødskov ist der einzige Vertreter Dänemarks, der ans WEF hätte reisen sollen.

7:27
Verteidigungsminister Pfister besucht mobilisierte Truppen in Davos
Verteidigungsminister Martin Pfister besucht heute in Davos GR die fürs WEF mobilisierten Truppen. Unter anderem im Hinblick auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump wurden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Der Zuger reist zum ersten Mal als Bundesrat zum Weltwirtschaftsforum (WEF). Er wird am ersten Tag des Forums die Truppen in Begleitung des neuen Armeechefs Benedikt Roos besuchen, der Anfang des Jahres sein Amt angetreten hat.£


Armee und Polizei müssen dieses Jahr eine Rekordzahl an Persönlichkeiten schützen. Der Besuch von Donald Trump lockt unzählige weitere Teilnehmer in den Bündner Ferienort.

Insgesamt benötigen gemäss dem Gesamteinsatzleiter 123 Personen einen besonderen Schutz. Und 400 Gäste, darunter 64 Staatschefs – sechs davon aus G7-Ländern – geniessen völkerrechtlichen Schutz und erfordern entsprechende Massnahmen.

Die Armee unterstützt die Polizei mit 5000 Soldaten, die den teilweise gesperrten Luftraum überwachen, geschützte Personen transportieren und die Polizeikräfte am Boden und online unterstützen. Auch der Nachrichtendienst des Bundes und der Bundessicherheitsdienst sind im Einsatz.

Weitere Demonstrationen erwartet
Die Sicherheitsdienste müssen sich auch auf weitere Aktionen gegen Donald Trump einstellen. Für Montagabend ist eine Demonstration in Zürich geplant. Am Wochenende fanden bereits mehrere Kundgebungen statt.

Das Budget für die Sicherheitsvorkehrungen beläuft sich wie im letzten Jahr auf neun Millionen Franken. Die Sicherheit des US-Präsidenten dürfte zusätzliche Kosten verursachen, auch wenn die US-Delegation einen Teil davon mit eigenen logistischen Mitteln deckt.

Vier Bundesräte in Davos
Neben Pfister reisen drei weitere Bundesräte nach Davos. Bundespräsident Guy Parmelin wird das Forum am Dienstag offiziell eröffnen.

Der Waadtländer wird mit den Vertretern aus den USA sicherlich das Zollabkommen ansprechen. In diesem Dossier soll bis 31. März eine formelle Vereinbarung getroffen werden. Auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Aussenminister Ignazio Cassis werden vor Ort sein.

Die Regierung reist wenige Wochen nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS in der Neujahrsnacht nach Davos. WEF-Präsident Borge Brende erklärte gegenüber den Medien, dass ein Moment gefunden werde, um den Opfern zu gedenken. (sda/con)
7:24
Heute beginnt das WEF
Herzlich willkommen zur watson-Berichterstattung zum WEF 2026 in Davos. Heute geht es los. Hier halten wir dich über alle Entwicklungen rund um das Forum auf dem Laufenden.

Zuletzt gaben diverse Dinge im Vorfeld des Treffens in den Bündner Bergen zu reden. So tut sich der Bundesrat trotz Gastgeberrolle bisher schwer, Termine mit anderen hochrangigen Politikern zu vereinbaren. Grund dafür ist der Besuch von Donald Trump in Davos – alle rechnen sich Chancen aus, mit dem US-Präsidenten zu sprechen und wollen dafür zeitlich flexibel bleiben. Mehr dazu gibt es hier:
Alle wollen am WEF mit Trump sprechen – der Bundesrat wird hingehalten
Für Kritik am WEF sorgte die kurzfristige Einladung für den iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi. Er ist Teil des Regimes, das vor wenigen Tagen Tausende Menschen massakrieren liess, weil sie gegen die iranische Regierung protestierten. Mehr dazu hier:
WEF lädt Irans Aussenminister nach Kritik aus
Das Weltwirtschaftsforum steht ansonsten im Zeichen von Donald Trump. Der streitbare US-Präsident kommt mitten in von ihm verursachten geopolitischen Spannungen mit Europa in die Schweiz. Dabei wird er vom nicht weniger kontroversen Berater Stephen Miller begleitet. Mehr Infos findest du hier:
Stephen Miller kommt nach Davos – das ist nicht nur für die Schweiz kein gutes Zeichen
(con)

Alle News zum WEF 2026 in Davos:

Zahlreiche Hochkaräter erwartet: Das ist die Gästeliste für das WEF
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Politikerinnen und Politiker kommen ans WEF
1 / 15
Diese Politikerinnen und Politiker kommen ans WEF
Stargast des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist wohl auch in diesem Jahr wieder Wolodymyr Selenskyj.
quelle: pd
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lauter Protest gegen das WEF in Bern
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
51 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Gurgelhals
19.01.2026 10:44registriert Mai 2015
Der Dänische Wirtschaftsminister macht das einzig Richtige. Hoffentlich tun ihm das spontan noch ein paar weitere Politiker gleich.
825
Melden
Zum Kommentar
avatar
Pebbles F.
19.01.2026 11:08registriert Mai 2021
Wer den Iranischen Despoten zum Fondueplausch einlädt und dem Rohling Trump den Hof macht, sollte sofort ins Schämdi-Eggeli stehen.
Danke, Morten Bødskov, mit solchen Typen spricht man nicht - es ist vernünftig, Anstand, Lösungsorientierung und Fairness anzustreben.
614
Melden
Zum Kommentar
avatar
TiDAL
19.01.2026 12:32registriert Juli 2023
man sollte trumps brief bezüglich nobelpreis auf der leinwand zeigen und ihn dann auslachen.
404
Melden
Zum Kommentar
51
TikTok verschärft die Alterskontrollen – das solltest du wissen
Die von China kontrollierte Social-Media-Plattform reagiert auf wachsenden öffentlichen Druck und will bei minderjährigen Usern mithilfe von KI strenger durchgreifen. Ob das etwas bringt?
Die besonders bei jungen Leuten äusserst beliebte Social-Media-Plattform TikTok wird in den kommenden Wochen in ganz Europa mit strengeren Alterskontrollen starten. Betroffen ist auch die Schweiz.
Zur Story