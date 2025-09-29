wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Musik

Kritik an Viagogo wegen überteuerten oder ungültigen Konzerttickets

Viagogo Startseite
Das Ticketportal Viagogo steht seit Jahren in der Kritik.Bild: Viagogo

Zunahme an Beschwerden: Konsumentenforum warnt vor Viagogo

Die Ticketplattform Viagogo sorgt weiterhin für Kritik. Das Konsumentenforum berichtet von einer deutlichen Zunahme an Beschwerden bei der Rechtsberatungsstelle.
29.09.2025, 13:5029.09.2025, 13:50

Die Online-Ticketplattform Viagogo sorgt seit Jahren bei Konsumentenschützern für Kritik. Es kam in der Vergangenheit mehrfach zu Gerichtsprozessen, in Australien wurden die Betreiber bereits verurteilt. Dennoch scheinen sie an ihrem Vorgehen festzuhalten. Denn das Schweizerische Konsumentenforum berichtet, dass die Rechtsberatungsstelle eine deutliche Zunahme an Beschwerden verzeichne.

Ungültige und überteuerte Tickets

Betroffen seien vor allem Menschen, die Tickets für Konzerte, Sport- oder Kulturveranstaltungen gekauft hätten. Dabei gehe es unter anderem um «massiv überhöhte Preise durch intransparente Gebühren, die erst kurz vor dem Bezahlvorgang sichtbar werden», oder um «Tickets, die am Veranstaltungsort nicht gültig sind, weil sie mehrfach verkauft oder gefälscht wurden». Zudem habe es Fälle gegeben, bei denen die Tickets nicht funktionierten oder nie geliefert wurden.

«Die zunehmende Anzahl an Meldungen zeigt klar: Viagogo stellt ein akutes Problem für Konsumenten und faire Marktpraktiken dar», schreibt das Konsumentenforum. Es rät, beim Onlinekauf von Tickets besonders wachsam zu sein und sie nur über offizielle oder empfohlene Vorverkaufsstellen zu beziehen.

Doppelt so teuer wie beim offiziellen Verkäufer

Wie extrem die Preisunterschiede sein können, zeigt sich an einem aktuellen Beispiel. Für ein Stehplatzticket für OneRepublic im Zürcher Hallenstadion zahlt man beim offiziellen Verkäufer Ticketcorner 89.90 Franken. Bei Viagogo wird das Stehplatzticket für das gleiche Konzert für 174 Franken angeboten – fast das Doppelte.

OneRepublic Tickets Preise Viagogo
Die Preise bei Viagogo für das OneRepublic-Konzert im Zürcher Hallenstadion sind höher als bei Ticketcorner.Bild: Viagogo

Gegen das Unternehmen mit Firmensitz in Genf vorzugehen, ist schwierig. Selbst der Kundendienst von Viagogo sei nicht zuverlässig erreichbar, heisst es weiter im Schreiben. Auch der Schweizer Konsumentenschutz warnte in der Vergangenheit vor der Plattform. Er kritisierte bereits 2021, dass Gebühren erst während der Bestellung angezeigt würden, was gegen das Preisbekanntgaberecht verstosse. Viagogo teilte damals mit, dass man die nötigen Massnahmen ergriffen habe, um die Anforderungen zu erfüllen. (vro)

Mehr zu Viagogo:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
1 / 12
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
Fans stehen schon seit dem frühen Morgen des 9. Juli beim Letzigrund an. So sah die Swiftie-Schlange am Mittag aus.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Affäre am Coldplay-Konzert – dieser Kiss-Cam-Fail geht gerade viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
2
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
5
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
Meistkommentiert
1
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
2
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt
5
Die Schweiz wächst 16 Mal schneller als Deutschland
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Portland und Oregon verklagen Trump nach Ankündigung von Militäreinsatz
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
5
«Das wird Probleme geben»: Blatten VS schwimmt im Spendengeld
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
Die Eigenmietwert-Vorlage wurde entgegen den letzten Trends klar befürwortet. Es ist ein Erfolg für die Bürgerlichen und Möchtegern-Hausbesitzer, die besser mobilisiert haben.
Ein Indiz, dass es beim Eigenmietwert anders kommen würde als erwartet, lieferte am Sonntagvormittag der Bericht einer Kollegin. Sie hatte das Couvert ganz «alte Schule» ins Abstimmungslokal in Zürich gebracht, und dort sei es gähnend leer gewesen. Es war eine Momentaufnahme und trotzdem ein Hinweis auf eine schwache Mobilisierung von Rot-Grün.
Zur Story