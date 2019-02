Schweiz

SBB-Störung in Dietikon: Zugverkehr zwischen Olten und Zürich beeinträchtigt



In Dietikon ZH war es am Donnerstagmorgen zu einer technischen Störung an der Bahnanlage gekommen, wie die SBB mitteilen. Die Störung konnte nach sieben Uhr behoben werden.

Der Bahnverkehr ist aber weiterhin beeinträchtigt: Laut SBB muss mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen gerechnet werden. (mlu)

