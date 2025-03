Was ist deine Meinung? Soll die Schweiz am Kampfjet-Kauf festhalten oder aus dem Vertrag mit den USA aussteigen?

Parlamentarier aus dem links-grünen Lager fordern, dass die Schweiz den Kauf des F-35 nochmals prüft oder gleich ganz von der Vereinbarung zurücktritt. Bürgerliche Politiker hingegen wollen am F-35 festhalten. Bis zur «Lieferung der Güter» kann die Schweiz den Vertrag gemäss Bundesrat «jederzeit kündigen». Peter Merz, der scheidende Luftwaffenchef der Schweizer Armee, warnt in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger jedoch regelrecht davor, auf den amerikanischen Kampfjet zu verzichten.

Sechs Milliarden Franken. So viel kosten die 36 Kampfjets des Typs F-35, welche die USA der Schweiz bis 2030 liefern. Rund 700 Millionen Franken hat die Schweiz für erste Leistungen bereits überwiesen. In einer knappen Abstimmung – der Ja-Stimmenanteil betrug gerade mal 50,1 Prozent – hiess das Stimmvolk den Kauf von neuen Kampfflugzeugen 2020 an der Urne gut.

