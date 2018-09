Schweiz

Der Fragekatalog der SVP gegen den Uno-Migrationspakt.



Die SVP stellt 20 (!) Fragen zum UNO-Migrationspakt – dabei hätte eine einzige gereicht Bild: KEYSTONE

Für die heutige Fragestunde im Nationalrat hat die SVP 20 Fragen zu einem einzigen Thema eingereicht: Der UNO-Migrationspakt und seine Umsetzung durch die Schweiz. Damit will sie den Bundesrat aus der Reserve locken.

Im Juli verabschiedete die UNO-Generalversammlung in New York den «Global Compact on Safe, Regular und Orderly Migration», auf Deutsch: den UNO-Migrationspakt. 191 Mitgliedsstaaten der UNO stehen dahinter, bloss die USA und Ungarn sind ausgeschert. Im Dezember soll das Vertragswerk in Marrakesch in feierlichem Rahmen endgültig beschlossen werden. Der Pakt legt 23 allgemein gehaltene Grundsätze im Bereich Migration fest.

Keine Freude am Abkommen hat die SVP. Vorletzte Woche forderte sie den Bundesrat an einer Medienkonferenz dazu auf, den Pakt nicht zu unterschreiben. Sie setzte insbesondere Aussenminister Ignazio Cassis unter Druck: Die Partei drohte dem EDA mit Klagen und Budgetkürzungen.

Heute Nachmittag nutzt die SVP die Fragerunde im Nationalrat, um nochmals Stimmung gegen das verhasste Vertragswerk zu machen. Sie hat gleich 20 Fragen dazu eingereicht. Sie drehen sich um die mögliche Umsetzung einzelner Bestimmungen des Vertrags.

Dazu würde eigentlich diese Frage von Parteipräsident Albert Rösti ausreichen

Bild: watson / keystone

Doch die SVP-Fraktion hat systematisch einen ganzen Fragekatalog eingereicht. So will sie möglichst viel Aufmerksamkeit für ihre Opposition gegen den – rechtlich übrigens nicht bindenden – UNO-Migrationspakt erhalten.

Obwohl der Vertrag laut Beobachtern kaum konkrete Folgen haben dürfte, will die SVP darüber genaue Auskünfte haben. Sie will wissen, wie es aussieht bei ...

... der Ausschaffungshaft

Frage von Parteipräsident Albert Rösti Bild: watson / keystone

... Gebührenüberweisungen

Frage von Parteipräsident Albert Rösti Bild: watson / keystone

... speziellen Bankkonten

Frage von Nationalrat Yves Nidegger Bild: watson / keystone

... Familiennachzug

Frage von Nationalrat Hans Egloff Bild: keystone / watson

... Arbeitsvermittlung

Frage von Nationalrat Christian Imark Bild: keystone / watson

... Arbeitsverträgen

Frage von Fraktionschef Thomas Aeschi Bild: keystone / watson

... Sans-Papiers

Frage von Fraktionschef Thomas Aeschi Bild: keystone / watson

... Straftaten gegen Migranten

Frage von Nationalrätin Barbara Steinemann Bild: watson / keystone

... Sprachkursen für Migranten

Frage von Nationalrat Erich Hess Bild: keystone / watson

... öffentlichen Kampagnen

Frage von Nationalrat Marco Chiesa Bild: keystone / watson

... der Berichterstattung über Migranten

Frage von Nationalrat Andreas Glarner Bild: keystone / watson

Für die Fragestunde ist bloss eine Stunde eingeplant. Natürlich stellen auch die anderen Parteien Fragen an den Bundesrat. Deshalb dürfte der Bundesrat kaum alle SVP-Fragen mündlich beantworten. So muss sich die Partei wohl bei zahlreichen Fragen mit einer schriftlichen Auskunft zufrieden geben.

Nationalratsdebatte über «fremde Richter» Video: srf

25 Bilder zeigen unsere Classe politique beim Schaffen in Bern

