Stossstange an Stossstange: Über Ostern wollen alle in den Süden – und danach wieder zurück. Bild: keystone

Das bisschen Regen hält doch niemanden auf: Der Osterstau im Liveticker

Die Wettervorhersagen für Ostern sind zwar trübe, trotzdem staut es bereits jetzt am Portal gen Süden. Alle aktuellen Informationen findest du hier im Liveticker.

Den längsten Stau am Gotthard gab es 1998 – damals führte ein heftiger Wintereinbruch für eine Blechlawine von 25 Kilometern Länge.

Falls dich die Informationen hier doch noch kurzfristig auf eine Zugreise umstimmen: Hier wird dir geholfen.

Die Tradition des Osterstaus

Bereits eine Woche vor den Osterfeiertagen gab es am Gotthard fast zehn Kilometer Stau. Wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt, gehören die Blechlawinen gen Süden und wieder zurück bereits seit mindestens 1987 zur Schweizer Ostertradition.

Der Kanton Uri hat in den letzten Jahren verschiedene Massnahmen getestet, um der massiven Verkehrsüberlastung Herr zu werden. So werden dieses Jahr Zeitslots für die Autobahneinfahrten in den Dörfern definiert, damit die lokale Bevölkerung nicht zu sehr unter den Autos leidet.

Im Graubünden, auf der San-Bernardino-Route, soll dieses Jahr auf Nebenstrassen künstlich Stau erzeugt werden, damit die Navis der Autofahrenden diese nicht auf diese umlenken. Verrückt, oder?

Auch im Schienenverkehr wird es in der Osterwoche ein erhöhtes Reiseaufkommen geben. Um der hohen Nachfrage nachzukommen, setzen die SBB über die Osterfeiertage insgesamt 49 zusätzliche Züge von der Deutschschweiz ins Tessin und zurück ein. Insgesamt stehen damit 49'000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. (leo)