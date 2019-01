Schweiz

Surselva-Lawine: Disentis abgeschnitten + RhB-Linien gesperrt + Schulfrei im Toggenburg

Das Winter-Wetter sorgt weiter für Schlagzeilen. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Zuglinien unterbrochen, Strassen gesperrt

In der bündnerischen Surselva ist eine Lawine niedergegangen. Disentis ist deshalb am Montagmorgen von Graubünden her weder per Zug noch auf der Strasse erreichbar. Die Bahnstrecke zwischen Sumvitg-Cumpadials und Disentis/Mustér ist gesperrt, wie die Rhätische Bahn (RhB) mitteilte. Die zuständigen Stellen wollten die Situation am Morgen neu beurteilen. Räumungsarbeiten sind im Gang.

Gesperrt sind wegen des vielen Schnees auch weitere RhB-Strecken. Zwischen Chur und Arosa verkehrten am Morgen keine Züge, und auch die Strecke von Klosters Platz nach Davos Platz war gesperrt. Diese Sperrungen dauerten voraussichtlich bis am Mittag, schrieb die RhB. Auf beiden Strecken fahren Busse.

Zwischen Bever und Spinas unterbrochen ist auch die Bahnstrecke über den Albulapass. Wer ins Oberengadin reisen will, muss ab Chur und Landquart über die Vereinalinie ins Unterengadin und von dort ins Oberengadin reisen. Auf der Albulastrecke fahren die Züge zwischen Chur und Filisur. Zwischen Filisur und Bergün fahren Ersatzbusse.

Wegen Lawinengefahr gesperrt ist auch die Bahnstrecke Davos-Filisur, bis auf weiteres, wie die RhB schreibt. Diese Strecke wird mit Bussen bedient.

Auch Strassenverbindungen in Seitentäler Graubündens sind wegen des Schnees gesperrt, wie der Kanton schreibt. Auf einigen Verbindungen sind Schneeketten Pflicht.

Windige Nacht

In der Nacht hat es in den Bergen kräftig gewindet. Laut SRF Meteo wurde Orkanböen von bis zu 195 km/h gemessen. Auf dem Titlis waren es 155 km/h, auf dem Jungfraujoch 153 km/h. Auch im Flachland ging es luftig zu und her: In Luzern zeigten die Messinstrumente 91 km/h, in Zürich 87 km/h.

Angehalten haben auch die Niederschläge: In den letzten 48 Stunden fielen auf dem Säntis 162 mm, in Linthal 102,2 mm.

Da war was los in den vergangenen Stunden. Viel Niederschlag (in mm #Regen) und #Orkanböen auf den Bergen, #Sturmböen unterhalb von 800 m. ^gf pic.twitter.com/cyqKcReodz — SRF Meteo (@srfmeteo) January 14, 2019

Es kommt noch mehr Schnee

Und die Niederschläge werden weiter andauern. Meteonews rechnet im Norden weiterhin besonders entlang der Berge mit anhaltenden und intensiven Niederschläge. Ab etwa 800 bis 1000 Metern sind weiter grosse Neuschneemengen zu erwarten. Seit Samstagabend ist in den Bergen teils über 1 Meter Neuschnee gefallen. Erst gegen Montagabend lassen die Niederschläge entlang der Berge nach. Im Flachland ist bereits früher mit trockenen Abschnitten zu rechnen.

In den Alpen fällt tagsüber weiterhin #Schnee. Im Flachland wird es nur noch zeitweise nass. Die #Schneefallgrenze sinkt auf rund 700 m. Temperaturen um 4 Grad. Weiterhin windig, vor allem in den Alpentälern und auf den Gipfeln noch Sturmböen. ^gf pic.twitter.com/fYXM44t3yn — SRF Meteo (@srfmeteo) January 14, 2019

Lawinengefahr ist sehr hoch

Die Lawinengefahr ist vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in mehreren Gebieten auf die höchste Stufe angehoben worden. Diese Gefahrenstufe herrscht nur sehr selten. Bis Montagabend fallen vom östlichen Berner Oberland bis in den Alpstein, im nördlichen Oberwallis und in der Silvretta weitere 60 bis 100 cm Schnee, schreibt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am Sonntagabend.

Im Nordosten sei bereits in den letzten zwei Wochen teilweise aussergewöhnlich viel Schnee gefallen. Dort sind die Schneehöhen laut SLF für die Jahreszeit überdurchschnittlich; es liege verbreitet das 1,5- bis zweifache der sonst üblichen Schneemengen.Es werden deshalb viele, zum Teil extrem grosse Lawinen erwartet. Diese können laut SLF bis weit in die Täler vorstossen und auch selten gefährdete Verkehrswege und Gebäude erreichen.

Schulfrei im Toggenburg

Wegen der Wettervorhersagen für die kommenden Tage erhalten rund 130 Schülerinnen und Schüler aus dem Obertoggenburg im Kanton St. Gallen am Montag und Dienstag schulfrei. Für die Kinder von Unterwasser und Alt St. Johann könne die Sicherheit auf dem Schulweg aufgrund der Wetterlage nicht gewährleistet werden, hiess es. Einige Kinder müssen, um den Schulbus zu erreichen, zu Fuss bis zu 30 Minuten durch den Schnee gehen.

17'000 Menschen von der Aussenwelt abgeschnitten

Wegen des anhaltenden Schneefalls spitzt sich die Lage in Österreich zu. Nach der Sperrung weiterer Strassen sind allein im österreichischen Bundesland Salzburg insgesamt rund 17'000 Menschen von der Aussenwelt abgeschnitten. Wie die Behörden berichteten, wurde am Sonntagabend auch die Strasse nach Obertauern wegen Lawinengefahr gesperrt.

