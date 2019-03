Schweiz

Konkurs Rolf Erb: Das Traumschloss Eugensberg im Thurgau ist verkauft worden



Das Schloss Eugensberg in Salenstein TG ist verkauft: Das Thurgauer Konkursamt hat das Anwesen an den Meistbietenden, den Innerschweizer IT-Unternehmer Christian Schmid, veräussert. Der Erlös fliesst in die Konkursmasse Rolf Erb und kommt den Gläubigern zugute.

Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, wie die Thurgauer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Der Käufer hat das Schloss samt Inventar und allen zugehörigen Liegenschaften – mit Ausnahme von zwei landwirtschaftlichen Grundstücken am Rand – per 1. März übernommen.

Wohnsitz für die nächsten Jahrzehnte

Der 38-jährige Christian Schmid wolle zusammen mit seiner Ehefrau für die nächsten Jahrzehnte im Schloss Wohnsitz nehmen, heisst es. Das Ehepaar Schmid wohnt zurzeit in der Innerschweiz und ist vorwiegend im IT-Bereich tätig. Laut Communiqué will Schmid das Schloss samt Inventar erhalten und unterhalten.

Der Erlös aus dem Verkauf des Schlosses fliesst, wie dies gerichtlich zugesprochen wurde, in die Konkursmasse des verstorbenen Pleitiers Rolf Erb und kommt den Gläubigern zugute. An einer Medienkonferenz der Erb-Gläubiger im April 2018 wurde der Wert des gesamten Anwesens auf mindestens 35 Millionen Franken beziffert.

Das Schloss wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von Eugène de Beauharnais gebaut, dem Stiefsohn Napoleons. 1916 kaufte der Thurgauer Industrielle Hippolyt Saurer das Schloss und erneuerte es. Bevor Rolf Erb die Anlage 1990 kaufte, diente das Schloss als Museum und später als Erholungsheim. (whr/sda)

