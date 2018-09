So umgehen Schweizer Waffenexporteure das Gesetz – 6 brisante Stellen aus dem EFK-Bericht

Die Regeln für Schweizer Waffenexporte werden mit Hilfe des Bundes systematisch umgangen. Dies geht aus einem Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle hervor.

Mitten in die sowieso schon aufgeheizte Diskussion um Schweizer Waffenexporte platzt ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK). Dieser stellt der Rüstungsindustrie und dem Bund kein gutes Zeugnis aus.

Die Rüstungshersteller würden zu lasch kontrolliert, Gesetze mit Tricks umgangen, heisst es im 41-seitigen Dokument.

Viele Stellen sind geschwärzt, weil das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) dies so verlangte. Dieses ist im Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Johann Schneider-Amman (FDP) zuhause.

Einen Eindruck, wie der Bericht daher kommt, siehst du in der folgenden Slideshow. Zum ganzen Bericht geht es hier.

Wahrscheinlich hast du aber kaum die Zeit, das ganze Dossier durchzulesen. Deswegen nachfolgend die sechs Stellen mit der grössten Sprengkraft. Die geschwärzten Stellen sind in den Zitaten mit «[...]» gekennzeichnet.

Die Kontrollen seien in der heutigen Form kaum wirksam, schreibt das EFK. Die Mitarbeitenden der Sektion Rüstungskontrolle und Rüstungskontrollpolitik (BWRP) seien nicht dazu ausgebildet solche Firmenaudits durchzuführen. Das Resultat: Jährlich werden nur sechs Kriegsmaterialunternehmen kontrolliert, eigentlich müssten es 30 sein.

Schweizer Rüstungsunternehmen können Waffenexporte auch dann realisieren, wenn sie hierzulande nicht bewilligungsfähig sind. Die Exporteure können Teile der Waffen in ein Land wie etwa die USA liefern. Diese wiederum verschiffen das Material zum Beispiel nach Saudi-Arabien.