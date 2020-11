Schweiz

Wirtschaft

1. Mai: Gewerkschaften mobilisieren für Kampf um Rentenausbau



1. Mai: Gewerkschaften gegen die «rechte eisige Kälte»

Tausende Menschen haben am Sonntag trotz garstigen Wetters den 126. Tag der Arbeit gefeiert – abgesehen von Sachbeschädigungen in Zürich weitgehend friedlich. In den Mittelpunkt des Feiertages stellten die Gewerkschaften den Kampf für eine Rentenerhöhung.

Sie hoffen auf einen Befreiungsschlag gegen die momentane bürgerliche Übermacht. Corrado Pardini, Berner SP-Nationalrat und Unia-Geschäftsleitungsmitglied, sprach in seiner Festtagsrede in Interlaken BE von einem Umsturz, der längst im Marsch sei.

«Wir müssen und können uns erfolgreich wehren, wenn wir zusammenstehen und gemeinsam kämpfen.»

«Die 99 Prozent in der Schweiz, die von ihrer Arbeit leben, sollten wissen, dass wir seit Oktober 2015 in einer anderen Schweiz leben. Das eine Prozent nimmt sich alles», sagte Pardini. Er spielte dabei auf Steuergeschenke für Unternehmen und Bauern sowie Sparpakete in Bildung und im Sozialen an. «Nein, mit uns macht man das nicht.»

Bild: KEYSTONE

«Frühlingserwachen in der Politik»

SP-Präsident Christian Levrat rief auf der Partei-Website dazu auf, an diesem 1. Mai «das Frühlingserwachen in der Politik endlich zu starten und die rechte eisige Kälte zu vertreiben.» Zuversichtlich zeigte sich Unia-Präsidentin Vania Alleva. «Wir müssen und können uns erfolgreich wehren, wenn wir zusammenstehen und gemeinsam kämpfen», sagte sie in Chur.

«Die AHV ist das Herz des Sozialstaats Schweiz.»

Zwar bekunden die Gewerkschaften Mühe, neue Mitglieder anzuziehen. Mehrere Gewerkschaften berichteten zudem davon, dass Arbeitnehmervertreter unter Druck gesetzt würden und es gar Fälle von Entlassungen gäbe. Alleva sprach aber von einer zunehmenden Bedeutung der Gewerkschaften und sozialen Bewegungen in Europa. «Das Scheitern des neoliberalen Krisenmanagements eröffnet uns neue Chancen», sagte sie.

Bild: KEYSTONE

«Herz des Sozialstaats Schweiz»

Als derzeit wichtigsten Kampf erklärte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) denjenigen für eine AHV-Rentenerhöhung. Er stellte die 1.-Mai-Feierlichkeiten unter das Motto «Gemeinsam kämpfen – für eine starke AHV». «Die AHV ist das Herz des Sozialstaats Schweiz», sagte SGB-Präsident Paul Rechsteiner in Thun BE, Interlaken BE, Bülach ZH und Zug.

Die Redner rührten kräftig die Werbetrommel für Volksinitiative AHVplus, die eine Rentenerhöhung um zehn Prozent fordert. Die Linken argumentierten, das Preis-Leistungs-Verhältnis in der AHV sei am günstigsten. Hier bewirke eine Erhöhung weit mehr als in der Pensionskasse oder der privaten Vorsorge.

Privatversicherer und Banken würden die AHV schlechtreden, sagte Giorgio Tuti, Präsident der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV und SGB-Vizepräsident. «Sie wollen sie verschlechtern, damit sie mit den Pensionskassen und der dritten Säule ihr Geld verdienen können.»

Bau-Chef und Unia-Geschäftsleitungsmitglied Nico Lutz verwies in Winterthur auf die erfolgreiche Verteidigung des Rentenalters 60 auf dem Bau im vergangenen Jahr. Der Kampf der Bauarbeiter sei ein gutes Beispiel, wie der Angriff der Bürgerlichen auf die Renten abgewehrt werden könne.

SP-Bundesräte unterwegs

Auch SP-Bundesrat Alain Berset warb an der Maifeier in Aarau für eine starke und stabile AHV: «Wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen.» Er mahnte allerdings auch, die Altersvorsorge müsse an den demografischen Wandel angepasst werden. Das müsse auf eine gerechte Art und Weise getan werden und nicht auf dem Buckel der Schwächeren.

Seine Partei- und Amtskollegin Simonetta Sommaruga hielt wie jedes Jahr am Tag der Arbeit keine Rede, sondern besuchte Menschen, die arbeiten mussten. Am diesjährigen 1. Mai besuchte sie die Frauenklinik des Kantonsspitals Winterthur (KSW).

Neben Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Altersvorsorge diskutierten die Arbeitnehmer- und SP-Vertreter am 1. Mai eine ganze Reihe von Themen: So forderten sie mehr Solidarität für Flüchtlinge, prangerten die soziale Ungleichheit an oder verlangten die Wiedereinführung eines neuen Euro-Mindestkurses.

Zehntausende Kundgebungsteilnehmer

Trotz des garstigen Wetters konnten die Linken auf eine grosse Zuhörerschaft zählen. Unbeirrt vom Regen gingen am Sonntag zahlreiche Menschen auf die Strassen.

Rund 10'000 Menschen zogen durch die graue Zürcher Innenstadt, ähnlich viele wie 2015 und rund 4000 weniger als 2014. In Basel gingen rund 1000 Personen auf die Strasse, im Vorjahr waren es 1300 gewesen.

Bild: KEYSTONE

Die Demonstrierenden zogen Fahnen schwingend und Transparente haltend vom Messe- zum Barfüsserplatz. In Bern beteiligten sich mehrere hundert Menschen am 1.-Mai-Umzug, in Genf rund 1500. In Lausanne zogen rund 300 Menschen durch die Stadt.

Mit dabei waren traditionell auch Teilnehmer aus dem linksautonomen Lager. Die Bewegung «revolutionärer Aufbau Schweiz» nahm in einer Mitteilung für sich in Anspruch, in Basel rund einen Drittel der Demonstrierenden mobilisiert zu haben, in Zürich rund 1000 Personen. Die Bewegung will den Klassenkampf ins Zentrum der Politik stellen.

Dabei kam es auch zu Krawallen. In Zürich war die Stimmung angespannter als in den Vorjahren. Auf der Umzugsroute durch die Innenstadt kam es zu Sachbeschädigungen in Höhe von mehreren zehntausend Franken. Eine Nachdemo unterband die Polizei allerdings wie in den Vorjahren. (sda)

Hier im Ticker nachlesen, was am 1. Mai alles los war:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter