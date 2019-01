Schweiz

WEF: So sehr ähneln die jährlichen Slogans einer Autowerbung.



Tchuligom, ist das ein WEF-Slogan oder eine Autowerbung?

Beim Betrachten der vergangenen WEF-Mottos haben wir festgestellt: Es ist gar nicht so einfach, sie von den Slogans aus der Autowerbung zu unterscheiden. Schaffst du es?

«Gestaltung einer globalen Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution» – unter diesem Motto tagt derzeit die Wirtschaftselite aus der ganzen Welt in Davos. So unterschiedlich die Slogans jedes Jahr sind, eines haben sie gemeinsam: Sie klingen so abgedroschen wie aus der Autowerbung. Darum lassen wir dich nun raten: Ist es ein WEF-Slogan oder eine Autowerbung?

Umfrage Mastering the Fourth Industrial Revolution – Die Vierte Industrielle Revolution meistern WEF-Slogan

Autowerbung

Nun etwas schwieriger. Woher stammt dieser Slogan? Von den Männern und Frauen in Davos oder aus der Schmiede eines kreativen Werbebüros?

Umfrage A Class Of Its Own – Eine Klasse für sich WEF-Slogan

Autowerbung

Genug geschont. Kommen wir zu den kniffligen Fragen. Wo wurde das gesagt, am WEF oder in der Werbung?

Umfrage The Penalty of Leadership – Die Strafe der Führung WEF-Slogan

Autowerbung

Und weiter geht's mit folgendem Slogan. Woher stammt dieser?

Umfrage Shared Norms for the New Reality – Gemeinsame Normen für eine neue Realität WEF-Slogan

Autowerbung

Findest du diesen raus? Wo wurde über widerstandsfähige Dynamik gesprochen – in der Autowerbung oder am Weltwirtschaftsforum?

Umfrage Resilient Dynamism – Widerstandsfähige Dynamik WEF-Slogan

Autowerbung

Und weiter geht's mit diesem hier: Errätst du woher der Slogan stammt?

Umfrage Different Rituals, Same Spirit – Unterschiedliche Rituale, derselbe Geist WEF-Slogan

Autowerbung

Zur Auflockerung wieder ein Leichterer. Weisst du es? Ist es ein WEF-Motto oder eine Autowerbung?

Umfrage Inspiration comes Standard – Inspiration wird zu Standard WEF-Slogan

Autowerbung

Kommen wir zu den ganz schwierigen. Errätst du, ob das folgende Motto vom Weltwirtschaftsforum oder von einer Autowerbung stammt?

Umfrage The Creative Imperative – Der kreative Antrieb WEF-Slogan

Autowerbung

Und zu guter Letzt noch den hier: Woher kommt's?

Umfrage Accelerating the Future – die Zukunft beschleunigen WEF-Slogan

Autowerbung

Lauter Protest gegen das WEF in Bern Video: srf/SDA SRF

