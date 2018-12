Schweiz

Zürich

Blackout am Zürcher Hauptbahnhof: Zwei Stromausfälle am gleichen Tag



Zwei Stromausfälle gleichen Tag: In einer Halle des Zürcher Hauptbahnhofs ist es am Mittwochnachmittag zu einem ersten Stromausfall gekommen. Betroffen war die Halle Landesmuseum, wie die SBB twittert. Der Stromunterbruch dauerte 50 Minuten. Am frühen Abend meldete die SBB einen erneuten Blackout im selben Teil des Zürcher Hauptbahnhofs. Die Ursache ist unbekannt.

Der Bahnbetrieb ist nicht betroffen.

Erneuter #Stromausfall in Halle Landesmuseum im #HBZürich. Notstrombeleuchtung läuft. An Behebung wird mit Hochdruck gearbeitet, Ursache noch unbekannt. Andere Bahnhofsbereiche und der Bahnbetrieb sind nicht betroffen. #sbbcffffs — SBB Medienstelle (@sbbnews) 12. Dezember 2018

#Stromausfall in Halle Landesmuseum im #HBZürich nach gut 50 Minuten wieder behoben. Die Passage und die Läden sind wieder mit Strom versorgt. Andere Bahnhofsbereiche und der Bahnbetrieb selber waren nicht betroffen. #sbbcffffs — SBB Medienstelle (@sbbnews) 12. Dezember 2018

Das sind drei Blackouts innert zwei Tagen. Bereits am Dienstagmorgen kam es in grossen Teilen des Zürcher Hauptbahnhofs zu einem Stromausfall.

(whr)

