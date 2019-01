CR7 muss 18,8 Millionen Busse bezahlen +++ Feuz im ersten «Kitz»-Training Zwölfter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Beat Feuz wird im ersten von zwei Trainings für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Kitzbühel als bester Schweizer Elfter. Schnellster ist der Österreicher Matthias Mayer. Er führte das Klassement vor dem Kanadier Benjamin Thomsen und seinem Landsmann Daniel Danklmaier an, der am Montag die auf verkürzter Strecke ausgetragene Europacup-Abfahrt auf der Streif gewonnen hat. Mauro Caviezel wurde als Sechzehnter zweitbester Schweizer

Die Strecke ringt den Fahrern auch in diesem Jahr wieder …