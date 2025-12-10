Das Objekt der Begierde: «ZH 11». Bild: Kanton Zürich

Kommts zum nächsten Wettbieten? Zürcher Autonummer «ZH 11» kommt unter den Hammer

Mehr «Schweiz»

«ZH 11» kommt unter den Hammer und ist damit die tiefste Autonummer, die je im Kanton Zürich versteigert wurde. Die Online-Auktion startet morgen Donnerstag und läuft bis am kommenden Mittwoch.

Die bisher tiefste versteigerte Zürcher Autonummer ist «ZH 24». Sie ging im August 2024 für 299'000 Franken weg, wie aus einer Medienmitteilung der Zürcher Regierung vom Mittwoch hervorgeht. Besondere sechsstellige sowie Kontrollschilder mit tiefen Nummern können im Kanton Zürich wöchentlich ersteigert werden.

Der Erlös der Nummernversteigerungen wird in die Zürcher Staatskasse fliessen. In den letzten zwei Jahren erzielten die Auktionen von Kontrollschildern laut Medienmitteilung rund fünf Millionen Franken.

Auktion von «SO 1» musste abgebrochen werden

Die grosse Frage ist nun: Kommt es zum nächsten Autonummer-Chaos? Letzte Woche verkam bereits die Auktion von «SO 1» zum Wettbieten, wegen missbräuchlicher Angebote musste dies allerdings abgebrochen und neu aufgesetzt werden. (ome/sda)