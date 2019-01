Spass

Alkohol

11 Dinge, für die du im «Dry January» endlich Zeit hast



Sex statt saufen! 11 Dinge, für die du im «Dry January» endlich Zeit hast

Endlich kein Kater mehr! Viele Leute machen nach den feucht-fröhlichen Festtagen im Januar eine Alkpause. Wir zeigen dir, was du mit der neu gewonnen Lebenszeit anstellen kannst.

Sparschwein eröffnen

Gin Tonic a gogo oder Prosecco on the rocks: Du kannst wohl nur erahnen, wie viele Fränkli du in den letzten Wochen an der Bartheke versoffen hast liegen lassen.

Während des alk-abstinenten Januars kannst du das Geld auf die Seite legen. Das reicht locker, um den ersten Städtetrip die Partyferien in Malle des Jahres zu zahlen.

Morgensex

Der Legende nach macht ein Kater so richtig spitz. Das Problem: Schon leichte Kopfschmerzen verwandeln sich je nach Hangover während des Liebesaktes in Höllenqualen.

Für dich ist das diesen Januar kein Problem. So kannst du dich am Weekend unter der Bettdecke schon frühmorgens richtig austoben – und verbrennst erst noch Kalorien!

Serienmarathon

Draussen ist es kalt und auf den wärmenden Alkohol verzichtest du ja momentan. Also nichts wie los und den Serienmarathon starten.

Zum Tee-Kenner avancieren

Die Briten wissen es schon lange: Tea time is quality time. Also nimm dir ein Vorbild an unseren Freunden von der Insel und zelebriere die warme Offenbarung für Körper und Geist. Übrigens: Wenn du richtig auftrumpfen willst, gönnst du dir den Champagner unter den Tees, den «Yin Zhen», die Sibernadel.

Der Weisse Tee wird nur an zwei Tagen im Jahr gepflückt und selbst dann werden nur die Blattknospe und das jüngste Blatt eines Strauches verwertet. Dies widerspiegelt sich dann auch im Preis: Für ein Kilo des Krautes zahlt man schon gerne zwischen 150 und 300 Franken. Aber scheiss drauf, «Dry January» ist nur einmal im Jahr!

Six Pack bestaunen

Alkoholhaltige Getränke sind grauenhafte Kalorienbomben. Wenn du wöchentlich grössere Mengen an Alkohol konsumierst, nimmst du tausende Kalorien auf, aus denen dein Körper keinen Nutzen ziehen kann. Die Bierwampe wächst so unaufhaltsam!

Wenn diese Getränke nun für einen Monat wegfallen und du deine bisherige Ernährung beibehältst, purzeln die Kilos und irgendwann bekommst du ein Six-Pack.

Yoga-Youtube Session starten

Samstagmorgen und kein Kater? Dann begrüsse den Tag doch mit dem «Sonnengruss». Sagt dir nichts? Na dann geniesse deine erste Lektion mit der wundervollen Boho. N ico hat die erste Lektion nach 10 Minuten abgebrochen, weil es zu anstrengend war.

Ausmisten

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Dieses Sprichwort könnte im «Dry January» von dir stammen und so ist dieser Monat perfekt, um deine Wohnung auszumisten, die alten Kleider auszusortieren und Platz für Neues zu schaffen. Auch in deinem Privatleben ist jetzt die Zeit gekommen aufzuräumen – s uch dir einen neuen Lebensabschnittpartner und suche dir neue Freunde.

Dich mit dem gesellschaftlichen Stellenwert der Panflöte unter den Yanomami-Indianern befassen

Allen davon erzählen wie geil du bist, weil du im Januar nichts trinkst

Wow, du bist super, du trinkst einen Monat keinen Tropfen Alkohol! Du bist wirklich ein sehr geiler Typ. Merk dir das und verkünde deinen neuen Lebensstil überall und jederzeit. Und falls du deiner Geilheit mal nicht mehr sicher bist, dann schau dieses Video:

Facebook-Freunde/Insta-Followers aussortieren

Du hast 1000 Freunde. Aber in der Realität hast du kaum mehr als ein paar Dutzend je gesehen. Höchste Zeit, sich einige deiner Follower und Freunde zu entledigen. So macht bestimmt auch deine Timeline bald wieder mehr Spass.

Wintersport

Wie geil ist denn das?! Statt den üblichen Weekend-Kater auszuschlafen, stehst du um 6.30 Uhr auf. Klemmst dein Snowboard oder deine Ski unter die Arme. Und fährst in die Berge. Fast nichts gibt mehr Energie als ein Skitag bei stahlblauem Himmel. Da kannst du getrost aufs promillehaltige Après-Ski verzichten. Ein alkfreier Punsch macht fast genauso viel Freude!

