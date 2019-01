26 Menschen, die den absolut perfekten Namen für ihren Job haben

Freispruch: Das Kondom heimlich abzustreifen ist keine SchÀndung

Eine TĂ€uschung des Sexualpartners ist keine SchĂ€ndung, entschied das Baselbieter Strafgericht. Zur Untermauerung des Freispruchs ging das Gericht in seiner BegrĂŒndung ziemlich weit.

So simpel die Beweislage, so schwierig die Rechtslage: Das Dreiergericht kam zum Schluss, dass der 35-jÀhrige Mann beim Sex mit der Escort-Dame in seiner Wohnung in Gelterkinden das Kondom heimlich entfernt habe. Es sei völlig klar gewesen, dass die Dienstleistung nur «mit Gummi» erbracht werde. Der Angeklagte selbst habe bestÀtigt, dass die Frau laut geflucht habe, als sie bemerkt habe, dass er ohne Kondom in sie eingedrungen sei.

«Ihr Verhalten ist in keiner Art und Weise im rechtlichen Sinne