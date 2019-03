Von Depp bis Mona Lisa: Diese chinesische Künstlerin holt alles aus ihrem Gesicht heraus

Meier trifft bei Sharks-Sieg – noch ein Treffer fehlt zu Niederreiters Bestmarke

Timo Meier, Stürmer bei den San Jose Sharks, trifft in der Nacht auf Freitag als einziger Schweizer NHL-Spieler. Der Appenzeller war beim 5:2-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens in der 47. Minute mit seinem 24. Saisontor erfolgreich. Damit hat der 22-jährige Flügel im Monat März in allen drei Partien von San Jose einen Treffer erzielt. Zur Schweizer Bestmarke von Nino Niederreiter fehlt Meier nur noch ein Treffer.

