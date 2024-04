21+ Karikaturen, die eine höllische Woche auf den Punkt bringen

Donald Trump vergleicht sich mit Al Capone – und Jesus

Warum dieser Vergleich nur auf den ersten Blick paradox ist.

Donald Trump gefällt sich in der Pose des Märtyrers. Immer wieder betont er, dass er all die Prozesse und die Schmach auf sich nehme, um den kleinen Mann oder die kleine Frau zu beschützen. Dafür lässt er sich auch huldigen. Als Antwort auf die Frage, wie er all die Schläge, die auf ihn einprasseln, verkraften könne, verwies er kürzlich auf seiner Plattform Truth Social auf die Osterfesttage: Seine Sorgen mit den Richtern in New York würden in die gleiche Woche fallen, in der «Jesus seine schlimmsten Verfolgungen erleiden musste».