Frohlockt! Es regnet Haraldi! LG PICDUMP

Lina Selmani Folgen

Hallo! Ich bin wieder da! Juhu!

Ich hoffe, ihr hattet viel Spass mit Anna! An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, Frau Rothenfluh, für die wunderprächtige Vertretung – wenn man etwas zu gut macht, heisst das leider aber auch immer, dass man es wieder machen muss. In diesem Sinne: Ich freue mich schon auf meine nächsten Ferien – und die Userschaft somit auf dich. 🌝

Apropos freuen: Den Superusern unter euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass man nach 24h wieder herzen bzw. blitzen kann. Somit dürfte sich die Picdump-Kommentarspalte auch wieder mit mehr Memes und weniger Mimimis füllen. Eine Win-win-Situation für uns alle. Yay!

Und nun werfen wir einen Blick auf das heutige Teaserbild ...

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Joyce

Welche Motive wünschst du dir?

Es regnet traurige Harolde (Harölde? Haraldi?)



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Wenn ich zu spät zum Picdump komme



Et voilà:

Räge, Rägetröfpli ... bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Hui, grad nochmal Glück gehabt!

Was letzte ö --- ö --- ö ?? ööö

Wie die Mutter, so ...

Dads, die froh sind, haben sie NUN DOCH ein Haustier 1 / 23 Dads, die froh sind, haben sie NUN DOCH ein Haustier quelle: imgur

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Bei mir ist es ein Axtmörder. 🤷‍♀️

via userinput

Es stimmt.

via userinput

Wenn du in der Dusche darauf wartest, dass das Wasser warm genug ist:

Es ist, wie es ist.

via userinput

Es ist nicht so, wie es aussieht ... Schwör.

via userinput

Und so schliesst sich der Dad-Joke-Kreis.

«Kann man Brot einfrieren?»

via userinput

Chumm au in Club vo dä Coolä: Druck da! Picdump Abonnieren Abonnieren

So verschieden und doch so gleich:

via userinput

🤷‍♀️

Bitte um Aufklärung in der Kommentarspalte, vielen Dank!

via userinput

«Die Prüfung ist nicht so schwierig!» –

Die Prüfung:​

Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Sonntagabend.

Was letztes Schnäppchen?

Die perfekte Familie existiert ni-

Wer hat Angst vor dem Teliiiiifon?

Wieso tust du uns das an, Netflix?

«Nicht SO einen Typen ...»

via userinput

Apropos Freunde: 18 Bilder wahrer Freundschaft 1 / 20 Freunde fürs Leben – 18 Bilder wahrer Freundschaft

Denkt nach, Freunde!

Auch «gut»: Diese 40 Tattoos 1 / 42 40 Tattoos, die in der Badi bestimmt für Aufsehen sorgen!

Wenn du denkst, dass im August alles besser wird:

Schock!

via userinput

Ein akkurates Kuchendiagramm.

Hundebilder, die beweisen, dass Hunde uns sehr ähnlich sind 1 / 38 Hundebilder, die beweisen, dass Hunde uns sehr ähnlich sind quelle: imgur

Dinge, die ich heute nicht wissen wollte:

via userinput

Und zu unterst noch: Kommentarspalten zu Impf-Artikeln

🥰

via userinput

Wenn die Leute sagen, du sollst etwas offener sein. Du:

Ha ha ha. 🥲

via userinput

Die Sache sollte klar sein.

via userinput

Ich denke, zwischen 1 dicken Huhn und Mücke Ralf könnte 1 dicke Freundschaft entstehen.

Machen das Menschen wirklich??

via userinput

😏

Ich gratuliere uns herzlich!

via userinput

Wenn du dich seit einer halben Stunde fragst, warum dich der Typ da hinten anstarrt:

via userinput

Du bist vielleicht alt, aber bist du SO ALT?

Ok.

Ich.

via userinput

Probiert mal so Händchen zu halten. 🙃

via userinput

Zack, Problem gelöst.

Wenn du dich gerade eben hingesetzt hast und jemand deinen Namen ruft:

via userinput

Grüsse gehen raus an unsere Weisheitszähne.

via userinput

Wenn dich jemand fragt, warum du nicht mit in den Ausgang kommst:

Macht Sinn.

Versteckis spielen mit Kleinkindern – jedes Mal aufs neue ein Highlight!

Mehr «versteckte» Kinder: 1 / 13 Worin Kinder wirklich ganz miserabel sind: im Verstecken quelle: http://imgur.com/gallery/rps8m

Irgendwie unangenehm.

via userinput

Grüsse gehen raus an unsere Eltern.

via userinput

Ich bin die, die anruft. Haha. Sorry.

via userinput

Wer konnte das nur ahnen???

via userinput

Ich weigere mich, das zu glauben.

via userinput

Irgendjemand: «Challenge accepted»

via userinput

Ich trage immer noch eins vom Städtlifest 1997.

Ich entschuldige mich jetzt schon dafür.

via userinput

Und damit du heute noch mehr gelernt hast:

Und damit du heute auch noch was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Spülmaschinenlachs

Thema: Spülmaschinenlachs

Eingereicht von: c-bra

Kommentar: Fischers Fritz fischt frische Fische

Spülmaschinenlachs (Dishwasher salmon) ist ein US-amerikanisches Gericht, das mithilfe einer im Haushalt üblichen Spülmaschine zubereitet wird. Der Lachs wird dabei in einem engen Temperaturbereich von 50 bis 60 Grad Celsius pochiert.

Der erste Hinweis auf das Gericht findet sich auf einer Fotografie aus dem Jahr 1970. Am 21. November 1975 kochte der Schauspieler Vincent Price zusammen mit Johnny Carson in der US-amerikanischen Late-Night-Show The Tonight Show in einer bereitgestellten Spülmaschine Lachs.

Nick Connellan meint in der Publikation Broadsheet, Spülmaschinenlachs sei eine amerikanische Erfindung der Nachkriegszeit, als Haushaltsgeräte immer mehr Einzug in das Leben hielten. Rezepte für Spülmaschinenlachs finden sich spätestens in nordamerikanischen Kochbüchern der 1980er Jahre, beispielsweise im Bear soup and Salmon Mousse-Kochbuch aus Alaska. 2002 wurde in der kanadischen Kochshow The Surreal Gourmet Spülmaschinenlachs zubereitet, wodurch das Gericht grössere Bekanntheit erlangte.

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Wiki-Eintrag der Woche Meine Wiki-Seite der Woche: Mein Username: Was ich dazu noch sagen möchte:

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wie es läuft ...