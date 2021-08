TrĂŒbet mich mein Sinn oder hör ich gar wirklich die Flöten des PICDUMPS?

Hallo liebe Leute!

Hier ist Anna Rothenfluh. Ihr wisst schon, die Picdump-Ferien-Stellvertretung der göttinnengleichen Lina.

Weil ich hauptberuflich eher in der Vergangenheit lebe und mich dort durch die meist unschöne menschliche Historie wĂŒhle, hab ich leider nicht so viel Ahnung davon, was im Internet Meme-technisch grad hip ist. Also wenn ich hier ankomme wie die alte Fasnacht, dann bitte entschuldigt. Ich bin die alte Fasnacht.

Neben alten Sachen mag ich winzige Sachen. Delfine, Panflöten, Clowns, Velohosen und Gabione dagegen eher nicht so.



So. Und nun hoff ich inbrĂŒnstig, euch heute ein weniglich unterhalten zu können. Also los!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Lötmaschine



Welche Motive wĂŒnschst du dir?

Nyan-Cat, Nicolas Cage und peruanische Panflötenband



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Die Intrigen der Baronesse



Et voilĂ :

«Die Intrigen der Baronesse». Ich LIEBE diesen Titel. bild: watson

Hast du auch eine Idee?

Also, was soll auf dem nÀchsten Picdump-Teaserbild drauf sein?

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Hmm ... Was zum Henker ... Das ist ja ... Also ...

... Da scheint mir eine regelrechte Revolution losgebrochen zu sein!

Dann lasst uns deren Inhalt kurz zusammenfassen:

Es tut uns leid. Wirklich. Leider wird die 24-Stunden-Kommentarspaltenbewertungs-Schliessungs-Regel ĂŒberhaupt nicht zur Abstimmung gelangen. Es war eine rein technische Entscheidung, darauf haben wir keinen Einfluss.

Deshalb sollten wir uns an meinen ehemaligen Gymi-Wirtschaftslehrer halten, der nach der Besprechung einer fĂŒr die ganzen Klasse ĂŒberaus schlecht gelaufenen PrĂŒfung auf die Frage einer SchĂŒlerin «Machemer jetzt eifach wiiter?» meinte:

«Jo, mir chönd jetzt au no 10 Minute zĂ€mme umebrĂŒele ...»



Oder wir können stattdessen gemeinsam auf Pim(m)eltour gehen!

Das hat mein Wirtschaftslehrer (GrĂŒezi Herr Wunderle) natĂŒrlich nicht vorgeschlagen, dafĂŒr aber unser aller ErklĂ€rbart.

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier fĂŒr dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! đŸ„°

Von der Community fĂŒr die Community. đŸ€œđŸ€› Heute in sehr verkĂŒrzter Form, weil, ihr wisst schon.

«You English Pig dogs! I fart in your general direction!» via reddit_historymemes

Apropos ... Arschtrompeten im Gebetsbuch und andere ObszönitÀten aus dem Mittelalter findest du hier: 1 / 52 Arschtrompeten im Gebetsbuch und andere ObszönitÀten aus dem Mittelalter

Verzwickte Selbsterkenntnis.

...

Niemand:

Wirklich niemand:

Am allermeisten niemand: via reddit/me_irl

Japan weiss eben, wie's geht.

«Sie Frau Hösli, dÀ Marcel staht wieder im WÀg!»

via userinput

Wer kennt es nicht.

Endlich sehen wir das mal!

Ja, die Erfahrung, dass unsere Existenz absolut keinen Sinn macht, hab ich auch schon gemacht.

Wie multiple Persönlichkeiten entstehen.

Endlich bekennt er Farbe!

via userinput

Du hast dich verÀndert.

Pantene Pro-V-2000000000!

via userinput

Warum.

Wenn ewiges Relativieren alles zerstört.

...

Wenn du fĂŒr etwas ĂŒber Leichen gegangen bist und dann ganz locker-lĂ€ssig tust.

Die Leiden eines Trendsetters.

Finger hoch.

Wenn du es beim BewerbungsgesprÀch mal mit Ehrlichkeit versuchst.

via userinput

Und jetzt, weil es sowieso alle im Kopf haben:

via userinput

Einfach auch mal dazu stehen.

Oder auch nicht.

Lol.

Gar nicht mal so eine gute Idee.

Ryan. Du hattest eine Aufgabe. via reddit/weirdmemes

Must Have.

via twitter/historyinmemes

Hello Dog.

via userinput

Mehr Dinge mit Gesicht findest du hier: 1 / 32 Dinge mit Gesicht

Hö? Wo geht ihr alle hin?

*FĂŒr Geschichtsnerds: Finde den/die Fehler ... (Auflösung am Ende des Picdumps) via reddit/historymemes

7 Michelin-Sterne liegen drin.

Beautiful.

6 Buchstaben?

«Wer nicht hören will, ...»

Wenn man ins Schwarze trifft. via reddit/funny

Copy-Paste-Kultur. via userinput

Ade merci.

via userinput

Was man hier generell so kauft.

via userinput

1 Kurs in FotogenitÀt bitte.

«Ausnehmend kafkaesk» – Marcel Reich-Ranicki.

via userinput

«Döfi jetzt, döfi jetzt, döfi jetzt?»

Wer kennt sie nicht, die coronabedingte Sozialphobie.

via userinput

Wenn du stolz bist, dass du nicht bei Adam und Eva angefangen hast.

Welcher Idiot hat den ersten Eindruck erfunden?

Detektiv-Probleme.

via userinput

Mist.

Zaubern im Mittelalter:

via userinput

Zaubern in der Renaissance:

Quellen. Wichtig sie sind.

Bei einem Notruf ist es wichtig, sehr exakte Angaben zu machen.

via userinput

Sachen2.

Babys sind so lame 🙄.

All die Stunden auf der Hantelbank, dafĂŒr?

Statt grosse Steine zu heben, denk lieber gross ...

Er starb mit einem LĂ€cheln auf den Lippen.

Rem Rom.

via userinput

Ein Unhold, wer daran zu zweifeln wagte.

Jeder kennt einen Knut.

Hallo Nachbrand.

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Koro

Thema: Koro

Eingereicht von: Ninora

Kommentar: «Äh?»

«Koro (malaiisch, etymologisch strittig, vielleicht â€čschrumpfendâ€ș oder â€čSchildkröte(nkopf)â€ș) beschreibt eine vorrangig in Indonesien und Malaysia vorkommende psychische Störung.

Die Störung besteht in der irrationalen Vorstellung, dass der eigene Penis schrumpfe oder sich in den eigenen Körper zurĂŒckziehe und man davon sterbe. Eine tatsĂ€chliche Penisretraktion geschweige denn eine Todesgefahr bestehen dabei nicht. Unter Bezug auf die Ă€usseren Schamlippen oder die weibliche Brust kann sie auch bei Frauen auftreten. Die Störung betrifft in der Regel aber MĂ€nner.

Typische angstbezogene Symptome wie KÀlteschauer, BlÀsse, Schwitzen, Unruhe treten auf. Charakteristisch ist auch das Festhalten oder Ziehen des Penis mit den HÀnden oder unter Zuhilfenahme von speziellen GerÀten ...

...» bild: userinput

Bist du auch ĂŒber einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Wiki-Eintrag der Woche

*Auflösung zum UdSSR-Gruppenchat-Meme: Kasachstan war wirklich die letzte Sowjetrepublik, die austrat, Litauen tatsÀchlich die erste. Aber sonst stimmt die Reihenfolge nicht ganz. Ausserdem ist Russland nicht raus, sondern hat die Nachfolge der Sowjetunion angetreten.

Sodeli, fertig fĂŒr heute! Also fĂŒr mich war's sehr schön. Ich hoffe, fĂŒr euch auch ein bisschen. NĂ€chste Woche habt ihr dann auch schon wieder eure göttinnengleiche Lina zurĂŒck. Macht's gut, ihr Lieben!

Und nun, ihr wisst, wie's lÀuft ... GIF: WATSON / GIPHY

P.s Ich freu mich auf Sie, Herr Sahli!