PICDUMP 416 – auch du wirst reingezogen ... 😵‍💫

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Joelsmile

Welche Motive wünschst du dir?

Ein schönes Stück Holz



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Kunst kann einfach sein



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

So, geht schon los! Mit bitz «Höhö. Hö.»

via reddit/ich_iel



Was ist das für ein Tier? Vorschläge bitte in die Kommentarspalte, danke!

Hä? Ah. Hä?

Siehst du es? Es ist ein poliertes Auto auf der rechten Seite, das spiegelt. via reddit/funny

Was? Er arbeitet schliesslich auch hier.

via userinput

Wenn es sein muss, kriegt man sehr viel auf so einen erlaubten Spick-Zettel.

via userinput

Immer wieder gerne!

via twitter/timuppal

Sieht bitz bekifft aus.

Währenddessen in Australien:

via userinput

Auch in Australien: Schlafende Koalas 1 / 13 Schlafende Koalas quelle: shutterstock

«Hilfe.»

via userinput

«Hab die Treppe fertig gebaut, Chef!»

Wenn du zum Zmorgen aus Versehen einen Papagei butterst:

via userinput

Und wir fühlen uns alt in 3, 2, 1 ...

via userinput

Ich hoffe, er hat ganz viele Burger unter dem Hut gestapelt.

Chance erkannt, Chance genutzt:

via userinput

Füsse hoch, ein Flachwitz!

via reddit/ich_iel



Es ist Speck. SPECK.

Und das ist ein Taschenrechner.

Das auch.

«Eine von uns, eine von uns!»

Auch böse, evil Kermit: 1 / 26 Evil Kermit quelle: twitter

«Hab das Fenster montiert, Chef!»

Offended Liverwurst ... 👍

via instagram/funk



Hoi Greg.

via twitter/theashtonblaise

Von Greg zu Egg: Ein Ei im Ei.

Am Tag ein Adler, in der Nacht ein Pirat:

via userinput



Wenn ihr Tipps habt, bitte ab damit in die Kommentarspalte. Ich würde vorschlagen: Nackt erscheinen und einfach sehr laut schreien = Verwirrungstaktik.

via userinput



Süsskartoffel für zwischendurch:

via userinput

Eine weitere Süsskartoffel für zwischendurch:

Und hier noch ein paar weitere Kartoffel-Bilder: 1 / 16 Kartoffel-Bilder (für den Picdump)

Interessant gewachsene Bäume in Amsterdam:

via userinput

Kerberos als Baby:

🥰

via userinput

Mehr Blätter: 15 Nachbarn, die ihre Wut mit aggressiven Zetteln ausdrücken 1 / 17 15 Nachbarn, die ihre Wut mit aggressiven Zetteln ausdrücken

Ich:

via twitter/simoncholland



Die Katze hat während deiner Abwesenheit einen Zaubertrick gelernt:

via userinput

Wenn du dich fragst, wieso dich die Frau die ganze Zeit schon komisch anschaut ...

via userinput

17 (+1) Plattencover-Memes, die dein Leben genau beschreiben 1 / 20 17 (+1) Plattencover-Memes, die dein Leben genau beschreiben

Es ist eigentlich ganz einfach:

via userinput



Schnallst du es? Ich ehrlich gesagt immer noch nicht.

via userinput

Wenn dich sogar dein Glückskeks mit Vorwürfen konfrontiert:

Freunde und Kollegen: Die grösste Banane des Internets (bislang)

via userinput

Sind eure Füsse noch immer oben? Gut, es kommt ein weiterer Flachwitz:

via reddit/ich_iel

Und wenn wir schon dabei sind ...

via reddit/ich_iel



Einer hatte mehr Spass als die anderen:

Und hier sehen wir: Einen platt gewalzten Einkaufswagen

via userinput

Wenn «nicht genug kriegen» ein Bild wäre:

via userinput

Wie du reagierst, wenn jemand euer Treffen absagt – und wie du dich eigentlich fühlst ...

via userinput

Wenn ich es nicht mehr weiss, kann es auch gar nicht so wichtig sein ... Oder? ... Momol.

via userinput

Du, 10 Minuten nachdem du gesagt hast, dass ihr gemeinsam einen Film schaut:

via userinput

Habt ihr euer 9-Euro-Ticket schon gekauft?

via userinput

Und damit wir auch heute was gelernt haben:

via userinput

Zum Abschluss: Irgendwo auf diesem bild ist eine Schlange. Seht ihr sie?

via userinput

Damit ihr nicht komplett verzweifelt: Hier ist sie!

Apropos Schlangen: 1 / 11 Schlangen sind süss quelle: imgur

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Extrembügeln

Extrembügeln ist eine ausschliesslich im Freien ausgetragene Extremsportart mit dem Ziel, selbst unter anspruchsvollsten klimatischen, geografischen und körperlichen Bedingungen mittels eines heissen Bügeleisens und eines Bügelbretts Wäsche zu bügeln.

Geboren wurde die Sportart 1997 in Leicester (Grossbritannien). Der Fabrikarbeiter und Bergsteiger Phillip Shaw war es leid, den Tag mit Hausarbeit daheim zu verbringen und entschloss sich kurzerhand, eine Bergtour samt Bügelwäsche und Bügeleisen zu unternehmen. Zusammen mit Paul Nicks, dem diese ausgefallene Idee ebenfalls gefiel, folgten weitere Touren. Im Laufe der Monate schlossen sich den beiden Pionieren des Extrembügelns immer mehr Menschen an, die mit Bügelbrett und Bügeleisen bepackt ihre Kleider an immer ungewöhnlicheren Orten plätteten.

Disziplinen:

Rocky Style bezeichnet die Disziplin, die im (Hoch-)Gebirge, an Steilhängen und Kletterwänden ausgeübt wird.

bezeichnet die Disziplin, die im (Hoch-)Gebirge, an Steilhängen und Kletterwänden ausgeübt wird. Water Style fasst alle sportlichen Aktivitäten zusammen, die auf, im und unter Wasser stattfinden. Hier hat sich insbesondere das Unterwasserbügeln mit Taucherausrüstung als sportlicher Wettkampf etabliert.

fasst alle sportlichen Aktivitäten zusammen, die auf, im und unter Wasser stattfinden. Hier hat sich insbesondere das Unterwasserbügeln mit Taucherausrüstung als sportlicher Wettkampf etabliert. Urban Style: Bügeln im städtischen Umfeld, vorzugsweise an exponierten Orten und Gebäuden.

Bügeln im städtischen Umfeld, vorzugsweise an exponierten Orten und Gebäuden. Forest Style: Bügeln im Wald, an oder auf Bäumen unter strenger Berücksichtigung des Umweltschutzes und im Einklang mit der Vegetation.

Bügeln im Wald, an oder auf Bäumen unter strenger Berücksichtigung des Umweltschutzes und im Einklang mit der Vegetation. Synchronbügeln: Die Mannschaftssportart unter den Disziplinen. Hierbei ist die Bewegungsabstimmung mit den anderen Mitgliedern der Gruppe von entscheidender Bedeutung. Synchronbügeln lässt sich mit allen anderen Disziplinen kombinieren.

Die Mannschaftssportart unter den Disziplinen. Hierbei ist die Bewegungsabstimmung mit den anderen Mitgliedern der Gruppe von entscheidender Bedeutung. Synchronbügeln lässt sich mit allen anderen Disziplinen kombinieren. Freestyle: Unter diesem Begriff werden alle Disziplinen verstanden, die sich nicht unter die obigen Kategorien einordnen lassen (wie z. B. dem Eso- und Airstyle-Bügeln).

Unter diesem Begriff werden alle Disziplinen verstanden, die sich nicht unter die obigen Kategorien einordnen lassen (wie z. B. dem Eso- und Airstyle-Bügeln). Air Style: in Ultraleichtflugzeugen und beim Base-Jumping

in Ultraleichtflugzeugen und beim Base-Jumping Tourism Style: an touristischen Orten unter möglichst vielen Menschen

Zum Abschluss: Du denkst, du bist faul? Diese 17 Personen toppen dich! 1 / 20 Du denkst, du bist faul? Diese 17 Personen toppen dich!

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...