Welcome to Australia: 26 typische Bilder aus Down Under

Wir waren bereits in Russland und in Kanada. Wie wäre es jetzt mit einer Reise nach Australien?

Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Down Under denkt? Kängurus, das Opernhaus in Sydney, gefährliche Tiere – was hat das Land sonst noch an Vorurteilen zu bieten? Wir zeigen es euch gerne mit 26 Bildern vom roten Kontinent.

Zur Erinnerung, weil immer wieder unklar: Aufgrund der Rivalität zwischen Melbourne und Sydney wurde Canberra zur Hauptstadt Australiens ernannt.

(smi)