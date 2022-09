watson fasst alles Wichtige vor der Saison noch einmal zusammen. Bild: keystone, shutterstock

Heute geht es los mit der National League – alles, was du vor dem Saisonstart wissen musst

Heute beginnt die Eishockey-Saison in der National League. watson beantwortet vor dem Start die wichtigsten Fragen zu Regeln, Spielplan, TV-Angebot und Trikots.

Die Rapperswil-Jona Lakers und die ZSC Lions eröffnen heute Abend die neue National-League-Saison. Vieles ist neu, einiges ist auch beim Alten geblieben. Über vieles wurde schon geschrieben, doch damit du zum Auftakt nicht bereits den Überblick verlierst, fassen wir das Wichtigste hier nochmals zusammen.

Wie viele Teams sind dabei?

Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte der National League sind 14 Teams am Start. Nachdem in den letzten zwei Jahren auch pandemiebedingt der Abstieg ausgesetzt wurde, haben zuerst Ajoie und nun auch der EHC Kloten die Liga vergrössert.

Wie ist der Modus?

Jede Mannschaft spielt gegen jeden Gegner viermal – zweimal zu Hause, zweimal auswärts. Es gibt keine Regionalgruppen mehr mit zusätzlichen Spielen gegen gewisse Gegner, die Regular Season beträgt mit vier Vollrunden 52 Spiele.

Die ersten sechs Teams nach der Regular Season stehen in den Playoff-Viertelfinals (best of 7). Die Equipen auf den Plätzen 7 bis 10 bestreiten die Achtelfinals (auch Pre-Playoffs, best of 3). Die zwei letztplatzierten Teams absolvieren die Abstiegs-Playoffs (best of 7), der Verlierer muss in die Ligaqualifikation gegen den Meister der Swiss League. Für die Mannschaften auf den Plätzen 11 und 12 ist die Saison zu Ende.

Die neue National-League-Tabelle mit 14 Teams und doppeltem Trennstrich Bild: screenshot nationalleague.ch

Wann wird gespielt?

Abgesehen von wenigen Ausnahmen mit Spielen am Mittwoch oder Donnerstag wird in der Regular Season wie bislang hauptsächlich dienstags, freitags und samstags gespielt. Neu gibt es aber auch jeden Sonntag aus TV-Gründen um 20 Uhr ein «Spiel der Woche» – mehr dazu im nächsten Abschnitt. Ansonsten sind die Anspielzeiten wie gehabt um 19.45 Uhr, beziehungsweise um 15.45 Uhr bei Spielen am Sonntag, die nicht das «Spiel der Woche» sind.

Die wichtigsten Daten: 14. September: Saisonstart National League

3. Oktober: NHL Global Series – SCB vs Nashville

4./5. Oktober: Champions Hockey League

11./12. Oktober: Champions Hockey League

7. bis 13. November: Nati-Pause

12. bis 18. Dezember: Nati-Pause

26. bis 31. Dezember: Spengler Cup

26. Dezember bis 5. Januar: U20-WM

6. bis 12. Februar: Nati-Pause

18. Februar: Champions-Hockey-League-Final

2. März: Ende Regular Season

7. März: Start Pre-Playoffs

14. März: Start Playoffs

12. Mai: Start Eishockey-WM Riga & Tampere

Die Playoffs sind neu aufgeteilt. In den Viertelfinals gibt es von Dienstag bis Sonntag jeden Abend zwei Spiele. Am Montag ist jeweils spielfrei. Ab den Halbfinals gibt es ab dem 1. April jeden Tag ein Spiel, bis die Serien entschieden sind. Spielfrei ist am Karfreitag und Ostersonntag.

Hier gibt es den kompletten Spielplan der National League.

Wo kann ich das im TV schauen?

Wie in den letzten Jahren überträgt der Bezahl-TV-Sender «MySports» jedes einzelne Spiel der National League. «MySports»-Abonnemente oder -Tagestickets sind im Kabelnetz, bei Sunrise oder Swisscom (Blue TV) verfügbar. Wer keinen entsprechenden TV-Anbieter hat, kann die Abos und Tagestickets auch über die Sky Sport App kaufen.

Jann Billeter bleibt das Aushängeschild von MySports. Bild: MySports

Das Schweizer Fernsehen (SRF, RTS, RSI) zeigt keine Spiele mehr – weder in der Regular Season, noch in den Playoffs. Stattdessen wird das «Spiel der Woche» am Sonntagabend auf TV24 im Free-TV gezeigt. Auch in den Playoffs wird ein Spiel pro Runde im Free-TV zu sehen sein. Überdies zeigt «Tele Ticino» die Tessiner Derbys live im Free-TV.

Zudem zeigt «Blick» 20 Regular-Season-Spiele (meist am Dienstag) live. Sowohl TV24 als auch «Blick» übernehmen 1:1 Studio-Sendung, Livebilder und Kommentatoren-Feed von «MySports». Das Moderationsteam um Jann Billeter und Lars Nay wird von SRF-Abgängerin Daniela Milanese ergänzt.

Welche neuen Regeln gibt es?

Video-Review bei grossen Strafen

Ab sofort haben die Schiedsrichter in der National League die Möglichkeit, 5-Minuten- sowie 2+2-Minuten Strafen für hohen Stock mittels Video Review zu überprüfen. Wenn die Schiedsrichter sich auf dem Eis für eine «grosse Strafe» entscheiden, können sie die Szene auf den Videobildern nochmals anschauen gehen. Im Anschluss an das Video Review wird entweder die grosse Strafe bestätigt oder es erfolgt eine Reduktion auf eine 2-Minuten-Strafe (bei 2+2-Strafminuten für hohen Stock erfolgt eine Bestätigung der Strafe oder eine Aufhebung der Strafe).

Mögliche Spielsperre für Schwalben

Während den Sommermonaten haben sich die Ligaführung, das Schiedsrichterwesen, die Sportchefs der Clubs sowie die Spielerverreinigung SIHPU intensiv zur Thematik «Spielerverhalten» und der Problematik im Bereich «Diving/Embellishment» (Vortäuschen von Fouls und/oder Verletzungen) ausgetauscht. Alle Parteien sind sich einig, dass Vergehen in diesem Bereich noch strenger geahndet werden sollen. Neu kann deshalb ein Spieler bei einem offensichtlichen Vergehen auch direkt mit einer Spielsperre bestraft werden.

Wie ist die neue Ausländer-Regelung?

Weil die National League nun 14 Mannschaften umfasst, dürfen ab dieser Saison neu sechs statt wie bislang üblich vier ausländische Spieler auf dem Matchblatt jeder Mannschaft stehen. Die Regel, wonach Abgänge von Schweizer Spielern in die NHL durch einen zusätzlichen ausländischen Spieler ersetzt werden darf, wurde dagegen gestrichen.

Weil die Mannschaften in der Swiss League pro Spiel weiterhin nur zwei Ausländer einsetzen wollen und dürfen, wurde für die Ligaqualifikation ein Kompromiss gefunden. Bei der Serie um Auf- und Abstieg dürfen die beiden Mannschaften vier Ausländer pro Spiel einsetzen.

Möchtest du die neuen Ausländer kennenlernen? Hier lang 👇 17 Analyse So gut sind die neuen Import-Spieler der National League – heute: die Keller-Teams von Adrian Bürgler

Was ist sonst noch neu?

Das Hallenstadion ist für Eishockey-Fans Geschichte. Die ZSC Lions sind bereits in ihre neue Arena in Altstetten eingezogen. Bis dort tatsächlich gespielt werden kann, dauert es noch einige Wochen. Deshalb starten die Zürcher mit acht Auswärtsspielen in Serie, ehe sie am 18. Oktober die Swiss Life Arena mit der Partie gegen Fribourg-Gottéron eröffnen.

Eishockey-Fans aus der Deutschschweiz können neu für den Besuch von Weekend-Heimspielen des HC Ambri-Piotta den Zug nehmen. Die Südostbahn (SOB) bietet ab dieser Saison einen Extrazug nach Zürich an, der jeweils nach den Spielen am Freitag und Samstag ab 22.55 Uhr in Richtung Norden fährt.

Die SOB bedient das Ambri-Angebot mit ihren Traverso-Zügen.

Der Zug, der um 00.55 Uhr in Zürich ankommt, hält in Airolo, Göschenen, Erstfeld, Altdorf, Flüelen, Brunnen, Schwyz, Arth-Goldau und Zug. Für die Fahrt sind Spezialbillette nötig. Diese kosten 34 Franken für die individuelle Hinfahrt und die Rückfahrt ohne Vergünstigung oder 10 Franken für Reisende mit GA oder Juniorkarte.

Wie sehen die Trikots der Teams aus?

So: 1 / 32 Die neuen Trikots der National-League-Saison 2022/23 quelle: hc ajoie / hc ajoie

Wer ist Favorit?

Als grösste Favoriten werden die ZSC Lions und der EV Zug genannt. Die Zürcher haben auf dem Transfermarkt erneut mächtig zugeschlagen, die Zuger sind als Meister der letzten zwei Jahre ebenfalls sehr stark. Das sehen auch die Buchmacher so. Sporttip gibt dabei dem EVZ mit 4,46 die leicht tiefere Quote als dem ZSC (4,51). Dahinter kann zwischen den Plätzen drei und elf praktisch alles passieren.

Die Schweizer Meister seit 2013 2022 EV Zug

2021 EV Zug

2020 kein Meister

2019 SC Bern

2018 ZSC Lions

2017 SC Bern

2016 SC Bern

2015 HC Davos

2014 ZSC Lions

2013 SC Bern

Mit Material der Nachrichtenagentur keystone-sda.