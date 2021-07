Sport

Eishockey

Eishockey: Die Transfers der National League der neuen Saison



Davos holt Nygren-Ersatz aus Finnland +++ Sprunger bis 2023 bei Gottéron

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2019/20. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Vertragsverlängerungen

Davos holt Nygren-Ersatz aus Finnland

Der HC Davos hat als Ersatz für den verletzten Magnus Nygren den finnischen Verteidiger Otso Rantakari verpflichtet. Der 25-Jährige stösst von Tappara Tampere mit einem Vertrag bis zum Ende des Spengler Cup 2019 zu den Bündnern. In seinen drei Saisons beim finnischen Erstligisten Tampere brachte es der Offensiv-Verteidiger Rantakari in 184 Meisterschaftsspielen auf 96 Skorerpunkte (27 Tore/69 Assists).

Nygren wird dem HC Davos noch mindestens bis November nicht zur Verfügung stehen. Der Schwede hatte sich Ende August im Vorbereitungsspiel gegen Nürnberg am Knie verletzt. (sda)

Sprunger weiter in Fribourg

Julien Sprunger bleibt seinem Stammklub Fribourg-Gottéron drei weitere Jahre treu. Der neu unterzeichnete Vertrag mit dem 33-jährigen Flügelstürmer läuft bis zum Ende der Saison 2022/23. Das Eigengewächs nimmt nächste Woche seine 18. Saison mit Gottéron in Angriff. In 798 Spielen in der obersten Schweizer Spielklasse sammelte Sprunger 621 Skorerpunkte.

«Das Projekt der neuen Eishalle und die Vision des Vereins sprechen mich sehr an. Der Klub ist ambitioniert und ich bin glücklich, auch künftig Teil dieser Ambitionen zu sein», wurde Sprunger in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Er habe jetzt noch vier Jahre Zeit, seinen «Kindheitstraum» zu realisieren und einen Titel nach Freiburg zu holen. (ram/sda)

Weltmeister Lindberg zu Zug

Dem EV Zug ist ein Transfer-Coup gelungen. Die Zentralschweizer haben den 27-jährigen Schweden Oscar Lindberg engagiert. Der Zweiweg-Center kommt aus der NHL, wo er für die New York Rangers, die Vegas Golden Knights und die Ottawa Senators spielte. In Zug unterschrieb Lindberg, der 2013 und 2017 mit Schweden Weltmeister wurde, für eine Saison mit der Option auf eine Verlängerung.

Sportchef Reto Kläy bezeichnet den neuen Spieler als vielseitig einsetzbar. «Mit seiner Schnelligkeit und technischen Fähigkeiten ergänzt er das bestehende Ausländer-Quartett perfekt.» Der EV Zug sei nach dem Zuzug eines weiteren Ausländers besser für allfällige Verletzungen vorbereitet. (ram)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 21)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Marco Pedretti (Stürmer, 27)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Daniel Guntern (Goalie, 23)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭 Dario Trutmann (Verteidiger, 26)

kommt von Lausanne HC

🇺🇸 Garrett Roe (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Alexander Braun (Verteidiger, 22)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 19)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭 Justin Sigrist (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 29)

kommt von den Chicago Blackhawks (NHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Roger Karrer (Verteidiger, 21)

wechselt zu Genf

🇨🇭 Jérome Bachofner (Stürmer, 22)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Marco Miranda (Stürmer, 20)

wechselt zu Genf

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 24)

wechselt zum SC Bern

🇨🇦 Kevin Klein (Verteidiger, 34)

tritt zurück

🇨🇿 Roman Cervenka (Stürmer, 33)

wechselt zu den SCRJ Lakers



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Dominic Lammer (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Sandro Zangger (Stürmer, 24)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Torhüter, 29)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Lucas Matewa (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇦 Ryan Spooner (Stürmer, 27)

kommt von den Vancouver Canucks

🇨🇿 Jan Bartko (Verteidiger, 22)

kommt von Ocelari Trinec



Abgänge ❌

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 26)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Luca Cunti (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇦🇹 Stefan Ulmer (Verteidiger, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇱🇻 Elvis Merzlikins (Goalie, 24)

wechselt zu den Columbus Blue Jackets

🇨🇭 Sébastien Reuille (Stürmer, 38)

tritt zurück

🇫🇮 Henrik Haapala (Stürmer, 25)

wechselt zu Jokerit Helsinki

🇨🇭 Riccardo Sartori (Verteidiger, 24)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇦 Maxim Lapierre (Stürmer, 34)

wechselt zu den Eisbären Berlin

Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 24)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 27)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Vincent Praplan (Stürmer, 24)

kommt von den Springfield Thunderbirds (AHL)

🇫🇮 Miika Koivisto (Verteidiger, 28)

kommt von Dynamo Moskau

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs



Abgänge ❌

🇨🇭 Leonardo Genoni (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Jérémie Kamerzin (Verteidiger, 30)

wechselt zu Fribourg

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 24)

wechselt zu Fribourg

🇨🇭 Gaetan Haas (Stürmer, 27)

wechselt zu den Edmonton Oilers (NHL)

🇸🇪 Adam Almquist (Verteidiger, 28)

nicht bekannt



Gerüchte 💬

🇨🇦 Zack Boychuck (Stürmer, 29)

nicht bekannt



Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭🇸🇪 Anton Gustafsson (28, Stürmer)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Luca Cunti (Stürmer, 29)

kommt vom HC Lugano

🇦🇹 Stefan Ulmer (Verteidiger, 28)

kommt vom HC Lugano

🇦🇹 Peter Schneider (Stürmer, 28)

kommt von den Vienna Capitals

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 23)

kommt von den Bridgeport Sound Tigers (AHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Julian Schmutz (24, Stürmer)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Dominik Diem (21, Stürmer)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Pedretti (27, Stürmer)

wechselt zu den ZSC Lions

🇺🇸 Robbie Earl (33, Stürmer)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Marco Maurer (30, Verteidiger)

wechselt zu Servette Genf

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 20)

wechselt zu Rapperswil-Jona

Gerüchte 💬

Bild: KEYSTONE

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Leonardo Genoni (Goalie, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Jérome Bachofner (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 26)

kommt vom HC Lugano

🇸🇪 Erik Thorell (Stürmer, 27)

kommt von HIFK Helsinki (FIN)

🇨🇿 Jan Kovar (Stürmer, 29)

kommt vom HC Pilsen

🇨🇭 Livio Stadler (Verteidiger, 21)

kommt von der EVZ Academy



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 29)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Dominic Lammer (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Tobias Stephan (Goalie, 34)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Sandro Aeschlimann (Goalie, 24)

wechselt zum HC Davos

🇸🇪 Dennis Everberg (Stürmer, 27)

wechselt zu Rögle (SWE)

🇺🇸 Garrett Roe (Stürmer, 31)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Tobias Fohrler (Verteidiger, 22)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭Fabian Haberstich (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Visp

🇺🇸 Brian Flynn (Stürmer, 30)

wechselt zu Ambri



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Adrien Lauper (Stürmer, 31)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Jérémie Kamerzin (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern

🇺🇸 Ryan Gunderson (Verteidiger, 33)

kommt von Brynäs

🇸🇪 Viktor Stalberg (Stürmer, 33)

kommt von Avangard Omsk

🇨🇦 David Desharnais (Stürmer, 32)

kommt von Avangard Omsk

🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 29)

kommt von Djurgarden Stockholm

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 21)

wechselt zu Rapperswil

🇳🇴 Jonas Holös (Verteidiger, 31)

unbekannt

🇨🇭 Sebastian Schilt (Verteidiger, 31)

wechselt zu den SCL Tigers

🇺🇸 Jim Slater (Stürmer, 36)

nicht bekannt

🇫🇷 Laurent Meunier (Stürmer, 40)

tritt zurück

🇺🇸 Andrew Miller (Stürmer, 30)

wechselt zu Kunlun Red Star

🇫🇷 Charles Bertrand (Stürmer, 28)

wechselt zu Tappara Tampere

Gerüchte 💬

🇨🇦 Jacob Micflikier (Stürmer, 34)

soll Fribourg verlassen



Bild: TI-PRESS

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Sandro Aeschlimann (Goalie, 24)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Samuel Guerra (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇸🇪 Mattias Tedenby (Stürmer, 29)

kommt von HV71 Jönköping

🇺🇸 Aaron Palushaj (Stürmer, 29)

kommt von Örebrö HK

🇨🇭 Oliver Heinen (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Lorenzo Glarner (Stürmer, 20)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Florian Niedermaier (Stürmer, 24)

kommt von der Trinity Western University

🇨🇭 Lorenz Kienzle (Verteidiger, 31)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 19)

kommt von den Oshawa Generals

🇫🇮 Otso Rantakari (Verteidiger, 25)

kommt von Tappara Tampere

Abgänge ❌

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 22)

wechselt zu den New Jersey Devils

🇨🇭 Fabian Heldner (Verteidiger, 22)

wechselt zu Lausanne

🇸🇪 Anton Rödin (Stürmer, 28)

wechselt zu Brynäs

🇸🇪 Anders Lindbäck (Goalie, 31)

wechselt zu Nischni Nowgorod

🇨🇭 Dominic Weder (Stürmer, 21)

wechselt zum EHC Olten

🇦🇹 Julian Payr (Verteidiger, 18)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇿 Tomas Kundratek (Verteidiger, 29)

wechselt zu Ocelari Trinec

Gerüchte 💬

🇫🇮 Sami Sandell (Stürmer, 32)

soll den Klub verlassen



Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Roger Karrer (Verteidiger, 21)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Miranda (Stürmer, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Simon Le Coultre (Verteidiger, 19)

kommt von den Moncton Wildcats

🇨🇭 Marco Maurer (30, Verteidiger)

kommt vom EHC Biel

🇨🇦 Patrick Emond (Trainer, 54)​

kommt aus der Nachwuchsorganisation​

Abgänge ❌

🇸🇪 Johan Fransson (Verteidiger,34)

wechselt zu Leksand (Schweden)

🇨🇭 Mauro Dufner (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Daniel Vukovic (Verteidiger, 33)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 29)

wechselt zu Lausanne

🇨🇦 Chris McSorley (Trainer, 57)

wird Sportchef

🇸🇪 Eric Martinsson (Verteidiger, 26)

wechselt zu HV71 Jönköping

🇨🇭 Maxime Montandon (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC Sierre

🇨🇭 Daniel Rubin (Stürmer, 33)

nicht bekannt

🇨🇭 Goran Bezina (Verteidiger, 39)

wecheselt zum HC Sierre



Gerüchte 💬

🇨🇦 Lance Bouma (Stürmer, 29)

soll den Klub verlassen

🇺🇸 Jack Skille (Stürmer, 32)

soll den Klub verlassen

Bild: PPR

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Tobias Stephan (Goalie, 34)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Victor Oejdemark (Verteidiger, 20)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Fabian Heldner (Verteidiger, 22)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇦 Josh Jooris (Stürmer, 28)

kommt von den Toronto Marlies (AHL)

🇫🇮 Teemu Pulkkinen (Stürmer, 27)

kommt von Dinamo Minsk (KHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Sandro Zangger (Stürmer, 24)

wechselt zu Lugano

🇨🇭 Loic In-Albon (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Dario Trutmann (26, Verteidiger)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Torhüter, 29)

wechselt zu Lugano

🇨🇭 Matteo Ritz (Goalie, 21)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Philippe Schelling (Verteidiger, 34)

nicht bekannt

🇫🇮 Mika Partanen (Stürmer, 26)

nicht bekannt

🇨🇦 Torrey Mitchell (Stürmer, 34)

nicht bekannt



Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅

🇺🇸 Brian Flynn (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

🇩🇪 Tobias Fohrler (Verteidiger, 20)

kommt von EVZ Academy

🇨🇭 Giacomo Dal Pian (Sütrmer, 25)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Isacco Dotti (Verteidiger, 26)

kommt von den Ticino Rockets

🇦🇹 Julian Payr (Verteidiger, 18)

kommt vom HC Davos

🇨🇿 Dominik Hrachovina (Goalie, 24)

kommt von Barys Astana

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 24)

kommt von Västerviks (Schweden)

🇸🇮 Robert Sabolic (Stürmer, 30)

kommt von Torpedo Nischni Nowgorod (KHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Adrien Lauper (Stürmer, 31)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Samuel Guerra (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC Davos

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 23)

wechselt zu den Chicago Blackhawks (NHL)

🇨🇭 Lorenz Kienzle (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC Davos



Gerüchte 💬

...



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (24, Stürmer)

kommt vom EHC Biel

🇺🇸 Robbie Earl (33, Stürmer)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Loic In-Albon (Stürmer, 21)

kommt vom HC Lausanne

🇨🇭 Jules Sturny (Stürmer, 22)

kommt vom EHC Visp

🇱🇻 Toms Andersons (Stürmer, 25)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 23)

kommt vom EHC Olten

🇨🇭 Alain Bircher (Verteidiger, 21)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Sebastian Schilt (Verteidiger, 31)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Ben Maxwell (Stürmer, 31)

kommt von Spartak Moskau



Abgänge ❌

🇨🇭🇸🇪 Anton Gustafsson (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇫🇮 Eero Elo (Stürmer, 28)

wechselt zu Lukko Rauma (FIN)

🇨🇭 Flurin Randegger (Verteidiger, 30)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭 Simon Kindschi (23, Verteidiger)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Nils Berger (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇭 Roland Gerber (Stürmer, 35)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Nico Dünner (Stürmer, 24)

kommt von Langenthal

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 21)

kommt von Fribourg

🇨🇭 Mauro Dufner (Verteidiger, 23)

kommt von Servette

🇨🇭 Michael Loosli (Stürmer, 23)

kommt von Thurgau

🇨🇭 Daniel Vukovic (Verteidiger, 33)

kommt von Servette

🇨🇭 Flurin Randegger (Verteidiger, 30)

kommt von Langnau

🇺🇸 Andew Rowe (Stürmer, 30)

kommt von Mora IK (Schweden)

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 20)

kommt von Biel

🇨🇿 Roman Cervenka (Stürmer, 33)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇦 Dion Knelsen (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Sven Lindemann (Stürmer, 41)

beendet seine Karriere

🇨🇭 Jan Vogel (Stürmer, 23)

wechselt zu den Pikes Oberthurgau

🇺🇸 Matt Gilroy (Verteidiger, 34)

erhält keinen neuen Vertrag

🇨🇦🇨🇭 Josh Primeau (Stürmer, 28)

erhält keinen neuen Vertrag

🇨🇭 Thomas Büsser (Verteidiger, 27)

wechselt zum EHC Basel

🇨🇭 Antonio Rizzello (Stürmer, 34)

wechselt zu den GCK Lions

🇨🇭 Timo Helbling (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇨🇭 Frédéric Iglesias (Verteidiger, 30)

HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Sven Berger (Verteidiger, 31)

tritt zurück

🇳🇱 Steve Mason (Stürmer, 31)

nicht bekannt



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

