DE | FR
Sport
Eishockey

National League: Servette wirft Trainer Yorick Treille raus.

L&#039;entraineur Yorick Treille (GSHC), lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Lausanne HC, LHC, et Geneve-Servette HC, GSHC, ce mardi 16 septembre 2025 a la ...
Yorick Treille ist nicht mehr Trainer von Servette.Bild: keystone

Nach 0:8-Klatsche gegen Biel – Servette wirft Trainer Yorick Treille raus

05.10.2025, 20:3905.10.2025, 20:52

Der Genève-Servette Hockey Club wechselt unmittelbar nach dem 0:8-Debakel vom Sonntag in Biel den Trainer. Der Franzose Yorick Treille wurde nach der Rückkehr aus Biel freigestellt.

Die 0:8-Niederlage gegen Biel – in Kombination mit dem 1:5 am Freitag daheim gegen Lugano – wog für das Genfer Direktorium zu schwer. Servette teilte die Trennung von Yorick Treille auf seinem «X»-Account mit – und bedankte sich bei Treille für die langjährige Arbeit in Genf.

Treille begann 2022 bei Servette als Assistent von Jan Cadieux. Am 28. Dezember 2024 wurde er als Nachfolger von Cadieux zum Headcoach befördert. Aktuell belegt Servette Platz 7 in der National League – mit nur einem Zähler Rückstand auf den HC Fribourg-Gottéron, aber auch schon 49 Gegentoren in 12 Spielen. Zum Saisonstart gab es nämlich auch noch eine rekordverdächtige 0:11-Klatsche im Derby gegen Lausanne.

Wer in Genf auf Yorick Treille folgt, wird später kommuniziert. Ein Kandidat ist sicher der Finne Ville Peltonen, der seit dieser Saison als «Associate Coach» (Co-Trainer) an der Seite Treilles arbeitete. Ville Peltonen wirkte in der National League als Assistent beim SC Bern (2016 bis 2018) und danach zwei Saisons bei Lausanne als Headcoach (2018 bis 2020). Die letzten vier Saisons arbeitete Peltonen als Cheftrainer bei IFK Helsinki. (abu/sda)

Eismeister Zaugg
Die SCB-Kardinalfrage: Wer kann Papst?

