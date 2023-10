Ab nächster Saison in Zug: Ajoies Tim Wolf. Bild: imago

Das Transferkarussell in der National League dreht immer schneller – die Übersicht

Der Transfermarkt in der National League wird immer heisser. Der EVZ bringt mit der Verpflichtung von Tim Wolf Schwung ins Goalie-Karussell.

Die erste Länderspielpause der Eishockey-Saison (6. bis 12. November) steht kurz bevor. Und wie so oft in dieser Zeit sind die Sportchefs der National-League-Klubs daran, die Mannschaften für nächste Saison zusammenzustellen. In den letzten Tagen und Wochen hagelte es Transfermeldungen und -gerüchte. Wir verschaffen dir den Überblick.

Bestätigte Transfers

Fixiert ist derzeit auf dem Schweizer Eishockey-Transfermarkt noch wenig. Drei Transfers haben die National-League-Klubs bislang bestätigt.

Marc Marchon zu Bern

Bereits vor dem Start der laufenden Saison wurde bekannt, dass Klotens Marc Marchon ab dem nächsten Sommer für den SC Bern auflaufen wird. Der Stürmer unterschrieb bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

David Aebischer zu Lugano

Der HC Lugano verstärkt sich in der Verteidigung. Von den Rapperswil-Jona Lakers wechselt David Aebischer ins Tessin. Der 23-Jährige hat in der laufenden Saison für Rappi in 17 Spielen drei Tore und sechs Assists gesammelt. Bei Lugano unterschrieb er einen Vertrag bis 2029

Tim Wolf zu Zug

Am Dienstagmorgen gab der EV Zug bekannt, dass Tim Wolf im Sommer in die Zentralschweiz wechselt. Der jetzige Ajoie-Goalie hat beim EVZ einen Vertrag für zwei Jahre bis 2027 unterschrieben und wird sich dort die Arbeit mit Leonardo Genoni teilen.

Gerüchte

Luca Hollenstein zu Davos

Damit ist das Goalie-Karussell in der National League endgültig angeworfen. Der EVZ bestätigte auch, dass Luca Hollenstein den Klub verlassen werde. Am Wochenende berichteten watson-Eismeister Klaus Zaugg und die Bündner Lokalzeitung «Südostschweiz» übereinstimmend, dass sich Hollenstein wohl dem HC Davos anschliessen werde.

Benjamin Conz zu Ajoie

Ohne Wolf braucht Ajoie ebenfalls einen neuen Goalie, um sich die Arbeit mit Damiano Ciaccio aufzuteilen. Wie der «Blick» schreibt, soll Ambris Benjamin Conz heissester Anwärter auf diesen Job sein.

Nächste Saison in Ajoie? Benjamin Conz. Bild: keystone

Gilles Senn zu Ambri

Es ist wie bei den Dominosteinen: Fällt einer, fallen sie alle. Sollte sich Conz' Abgang bewahrheiten, braucht auch Ambri wieder einen zweiten Goalie hinter Janne Juvonen. Berichten zufolge, soll Gilles Senn, der in Davos offenbar von Luca Hollenstein verdrängt wird, in die Leventina wechseln.

Reto Berras offene Zukunft

Noch offen ist die Zukunft von Reto Berra. Der 36-Jährige brilliert derzeit mit auslaufendem Vertrag bei Tabellenführer Fribourg-Gottéron. Wie watson-Eismeister Klaus Zaugg weiss, spricht vieles für eine Vertragsverlängerung bei den Drachen.

Joren van Pottelberghe zu Lugano

Ebenfalls an diesem Wochenende vermeldete Eismeister Zaugg folgenden Wechsel: Biels Goalie Joren van Pottelberghe schliesst sich dem HC Lugano an. Er soll im Sottoceneri einen Vertrag über drei Jahre erhalten und mit Niklas Schlegel ein Schweizer Torhüter-Duo bilden. Eine Bestätigung soll während der Nati-Pause erfolgen.

Mike Künzle zu Zug

Überhaupt droht es beim EHC Biel zu einem Ausverkauf zu geben. Der «Blick» berichtet, dass Stürmer Mike Künzle im kommenden Sommer zum EV Zug wechselt. Der 30-Jährige läuft seit sechs Saisons für den EHCB auf.

Yannick Rathgeb zu Fribourg

Und auch in der Verteidigung droht Biel ein gewichtiger Abgang: Yannick Rathgeb soll vor einer Rückkehr zu Leader Fribourg-Gottéron stehen, schreibt ebenfalls der «Blick». Der Offensivverteidiger hat für die Seeländer diese Saison in 16 Spielen ein Tor und acht Assists gesammelt.

Kehr Yannick Rathgeb in seine alte Heimat zurück? Bild: keystone

Tino Kessler zu Davos

Und auch bei Stürmer Tino Kessler scheint die Zeit bei den Seeländern zu Ende zu gehen. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft Ende Saison aus. Gemäss «Blick» steht eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub Davos im Raum.

Säteri bleibt in Biel

Immerhin gibt es für Fans des EHCB zwischendurch auch wieder positivere Nachrichten: Wie der «Blick» schreibt, steht eine Vertragsverlängerung mit Goalie Harri Säteri kurz bevor.

Nico Gross zu Davos

Auch die Zukunft von Nico Gross ist noch offen. Der Vertrag des einstigen Junioren-Nationalspielers beim EV Zug läuft aus. Interesse für den 23-Jährigen soll es aus Davos, Rapperswil und Kloten geben. Wie watson-Eismeister Klaus Zaugg weiss, sollen die Bündner im Ringen um den Verteidiger momentan die Nase vorn haben. Aber auch eine Verlängerung in Zug ist noch nicht komplett vom Tisch. (abu)