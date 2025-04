Fliegender Wechsel

Ex-Lugano-Coach Gianinazzi übernimmt Visp +++ Roger Hansson wird Assistent in Zug

Die Saison ist noch nicht besonders alt und trotzdem basteln die Klubs schon an ihren Teams fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Luca Gianinazzi folgt in Visp auf Heinz Ehlers

Luca Gianinazzi, der beim HC Lugano am 13. Januar entlassen worden ist, tritt beim EHC Visp in der Swiss League die Nachfolge von Heinz Ehlers an. Gianinazzi erhält einen Einjahresvertrag.

Bild: keystone

Gianinazzi (32) wurde in Lugano im Oktober 2022 vom Elitejunioren- zum National-League-Trainer befördert und hielt sich 27 Monate lang im Job. Gianinazzi repräsentiere die moderne, leistungsorientierte Trainergeneration, schreibt der EHC Visp auf seiner Homepage. Unter Gianinazzi will sich Visp, der aktuelle Meister der Swiss League, dauerhaft in den vorderen Bereichen der Tabelle halten.

Ausserdem holte Visp, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg bereits vor einigen Wochen angekündigt, einen neuen Goalie: den 23-jährigen Finnen mit Schweizer Lizenz Juho Markkanen. Markkanen bringt internationale Erfahrung mit. Er unterzeichnete in Visp einen Einjahresvertrag mit Option. (nih/sda)

Roger Hansson wieder in Zug

Der Schwede Roger Hansson (57) kehrt zum EV Zug zurück. Er unterzeichnet einen Zweijahresvertrag als Assistent von Headcoach Michael Liniger.

Roger Hansson wirkte schon von 2019 bis 2022 in Zug – als Headcoach der EVZ Academy und als Head of Player Development. Schliesslich wechselte er vor drei Jahren als Headcoach zur Düsseldorfer EG und ein Jahr später zurück nach Schweden zu Rögle. Bei Rögle wurde er im Dezember 2023 zum Headcoach befördert.

Bild: www.imago-images.de

In der zu Ende gehenden Saison teilte Rögle indes Hansson mit, dass sein bis 2026 laufender Vertrag nach der Saison aufgelöst wird. Dan Tangnes, der bisherige Zuger Headcoach, übernimmt in Rögle. (nih/sda)

Biel holt schwedischen Verteidiger

Der EHC Biel präsentiert bereits den dritten ausländischen Zuzug in dieser Woche. Aus Linköping wechselt der 32-jährige Linus Hultström zu den Seeländern.

Bild: www.imago-images.de

Hultström hat bei den Bielern einen Vertrag für zwei Saisons unterschrieben. Seine Verpflichtung dürfte auch eine Reaktion auf den Ausfall von Viktor Lööv sein, der im vergangenen Oktober eine schwere Hirnerschütterung erlitten hatte. Gegenüber dem «Bieler Tagblatt» erklärte Sportchef Martin Steinegger kürzlich, dass Löövs Zukunft im Spitzensport ungewiss sei und er weiterhin nicht mit der Mannschaft trainieren könne.

Hultström ist nach Marcus Sylvegard (Schweden) und Petr Cajka (Tschechien) der dritte Ausländer, den die Bieler in dieser Woche verpflichteten. Damit stehen aktuell acht ausländische Spieler beim EHCB unter Vertrag. (sda)

SCB verkündet weitere Abgänge

Der SC Bern hat nach der Saison einige Mutationen im Kader verkündet. Neben den bisher bekannten Abgängen von Goalie Philip Wüthrich (Ambri), Verteidiger Patrik Nemeth (Fribourg) sowie der Stürmer Austin Czarnik (Lausanne), Thierry Bader (Zürich) und Vincent Ryser (Visp) werden auch Lukas Klok und Elvis Schläpfer den Verein verlassen. Beide kamen erst im Verlauf dieser Saison zum SCB. Der 29-jährige Verteidiger Klok kam aus Russland, der 24-jährige Stürmer Schläpfer vom EHC Biel im Tausch für Yanick Sablatnig. Wo Klok und Schläpfer hinwechseln, ist noch nicht bekannt.

Auch im Trainerstab gibt es bei den Bernern Veränderungen. Die beiden Assistenztrainer Mikael Hakanson und Christer Olsson verlassen den Klub, dafür kommen Patrick Schöb vom Schweizer Eishockeyverband und Pasi Puistola, der SCB-Coach Jussi Tapola bereits bei Tappara assistierte. (nih)

Tscheche Cajka zum EHC Biel

Wie Watson-Eismeister Klaus Zaugg bereits berichtete, verstärkt sich der EHC Biel mit dem Tschechen Petr Cajka. Der 24-jährige Stürmer verpflichtet sich für zwei Jahre.

Für Cajka ist der Wechsel nach Biel eine Rückkehr in die Schweiz. Bei den Rapperswil-Jona Lakers, dem EV Zug und bei Genève-Servette durchlief er die Nachwuchsstufen und verfügt deshalb über die Schweizer Lizenz.

Bei den Genfern debütierte er danach auch in der National League. In der höchsten Liga spielte er zudem bei Lausanne, Ambri-Piotta und den Rapperswil-Jona Lakers. In der letzten Saison war Cajka in seiner Heimat bei Mlada Boleslav engagiert. (riz/sda)

Schwedischer Stürmer zum EHC Biel

Der EHC Biel verpflichtet einen schwedischen Stürmer. Der 25-jährige Nationalspieler Marcus Sylvegard wechselt mit einem Vertrag bis 2027 zu den Seeländern.

Sylvegard spielte bisher mehrheitlich in Schweden, wo er zuletzt bei den Malmö Redhawks und den Växjö Lakers überzeugte und zwei Saisons in Folge über 40 Skorerpunkte erzielte. Nach diesen Leistungen wurde Sylvegard im letzten Jahr von den St. Louis Blues unter Vertrag genommen, kam aber nicht in der NHL zum Einsatz. Nach 35 Spielen für die Springfield Thunderbird in der AHL kehrte er nach Schweden zurück. (abu/sda)

Schwedischer Verteidiger für den EHC Kloten

Der EHC Kloten hat für die kommenden zwei Saisons, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, den schwedischen Verteidiger Max Lindroth verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt von Turku in die National League. In der vergangenen Saison war Lindroth der torgefährlichste Abwehrspieler der höchsten finnischen Liga (23 Tore in 54 Spielen der Qualifikation). (abu/sda)



ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Die ZSC Lions und der Mut zur Kontinuität

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten

🇫🇮 Aleksi Peltonen (Stürmer, 27)

offen

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 33)

offen

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 37)

offen

🇫🇮 Valtteri Pulli (Verteidiger, 24)

offen

🇸🇰 Adam Huska (Goalie, 28)

offen



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Lugano und die seltsame «Gianinazzi-Romantik»

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 29)

offen

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der SCB zwischen Taktik und Spektakel

EHC Biel

Zugänge ✅

🇸🇪 Marcus Sylvegaard (Stürmer, 26)

kommt von den Växjö Lakers

🇨🇭🇨🇿 Petr Cajka (Stürmer, 24)

kommt von Mlada Boleslav



Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Luca Cunti (Stürmer, 36)

offen

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭Damien Brunner (Stürmer, 39)

tritt zurück

🇰🇿 Alexander Yakovenko (Verteidiger, 27)

offen



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Eine Bieler Hockeykultur, die nicht von Siegen alleine lebt

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

kommt vom HC Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

offen



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Zugs Rückkehr zum Realismus

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers



Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

geht nach Rapperswil

🇨🇭 Andres Ambühl (Stürmer, 41)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Marc Wieser (Stürmer, 37)

tritt Ende Saison zurück



Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Jason Akeson (Flügel, 34)

kommt vom HC Pustertal

Abgänge ❌

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Arnaud Jacquemet (Verteidiger/Stürmer, 36)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Antoine Guignard (Stürmer, 21)

offen

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 28)

offen

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 31)

offen

🇫🇮 Antti Raanta (Goalie, 36)

offen

🇫🇮 Sami Vatanen (Verteidiger, 34)

offen

🇨🇭 Mike Völlmin (Verteidigung, 32)

offen

🇫🇮 Teemu Hartikainen (Stürmer, 35)

offen

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Servette und die Sache mit dem Wintermantel

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

kommt vom ZSC

🇩🇪 Dominik Kahun (Stürmer, 30)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Lausanne, sein Milliardär und die Goalies

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇮🇹 Davide Fadani (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt vom ZSC

🇨🇭 Matteo Wagner (Stürmer, 19)

kommt von AIK (Schweden)

🇨🇭 Robin Meyer (Goalie, 24)

kommt vom EHC Visp

🇫🇮 Hannes Björninen (Stürmer, 29)

kommt von Örebrö (Schweden)

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Berger (Stürmer, 35)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 34)

offen

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 37)

offen

🇸🇰 Michal Kristof (Stürmer, 31)

offen

🇺🇸 Sean Malone (Stürmer, 30)

offen



Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Das Glück bei den SCL Tigers ist so nah und doch so fern

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

kommt von Davos



Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Mats Alge (Stürmer, 21)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der HC Ajoie – die Nationalmannschaft des Juras

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats (Kanada)

🇨🇭 Simon Meier (Stürmer, 19)

kommt von den Penticton Vees (Kanada)

🇸🇪 Max Lindroth (Verteidiger, 28)

kommt von TPS Turku

🇫🇮 Petteri Puhakka (Stürmer, 23)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇦 Brandon Gignac (Stürmer, 27)

kommt von Laval Rockets​

Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 34)

offen

🇨🇦 Jayce Hawryluk (Verteidiger, 29)

offen

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 31)

offen

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer, 22)

offen

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 29)

offen

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 27)

offen

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

offen

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 33)

offen

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 30)

offen

Gerüchte 💬

...