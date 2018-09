Spanien siegt in England – alle Schweizer Tore gegen Island im Video

Sport

Nations League, 1. Runde A2: Schweiz – Island 6:0 (2:0) A4: England – Spanien 1:2 (1:2) B3: Nordirland – Bosnien 1:2 (0:1) C2: Finnland – Ungarn 1:0 (1:0)

C2: Estland – Griechenland 0:1 (0:1) D2: Weissrussland – San Marino 5:0 (2:0)

D2: Luxemburg – Moldawien 4:0 (1:0)

Im ersten Spiel nach dem enttäuschenden WM-Ausscheiden fegt die Nati in St.Gallen Island regelrecht vom Platz. Sie ist in allen Belangen überlegen und feiert beim 6:0 den höchsten Pflichtspiel-Sieg seit fast drei Jahren.

Schweiz – Island 6:0

Steven Zuber und Denis Zakaria waren vor der Pause erfolgreich, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic, der eingewechselte Debütant Albian Ajeti und Admir Mehmedi trafen in der zweiten Halbzeit. Neben Torschütze Ajeti zeigte auch der YB-Verteidiger Kevin Mbabu ein starkes erstes Länderspiel. Der 23-Jährige stand an Stelle von Captain Stephan Lichtsteiner in der Startformation.

Am Ende kam die Schweiz zum höchsten Sieg in einem Pflichtspiel seit fast drei Jahren. Im Oktober 2015 bezwang sie – ebenfalls in St.Gallen – San Marino sogar mit 7:0. Der Kantersieg gegen Island ist höher einzustufen, weil die Nordeuropäer an der WM in Russland immerhin gegen Argentinien ein 1:1 erkämpft hatten. Die Schweiz bestreitet am Dienstag ein Testspiel in England. Die nächste Partie in der Nations League findet am 12. Oktober in Belgien statt. (ram/sda)

England – Spanien 1:2

England, am nächsten Dienstag in Leicester Testspiel-Gegner der Schweiz, ist der Start in die neugeschaffene Nations League misslungen. Marcus Rashford hatte die Engländer nach einem schnell vorgetragenen Angriff in der 11. Minute in Führung gebracht. Doch die Freude beim WM-Vierten in Russland währte nicht lange. Zwei Minuten später gelang den Spaniern durch Saul der Ausgleich.

Valencias Stürmer Rodrigo, zuvor beim 1:1 bereits Vorbereiter, erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:1 für die Gäste. Er lenkte einen Freistoss von Thiago Alcantara ins nahe Eck ab.

Das Heimteam drückte in der Nachspielzeit vehement auf den Ausgleich und kam in der 97. Minute durch den eingewechselten Danny Welbeck zum vermeintlichen 2:2. Doch der Schiedsrichter entschied auf Foul an Spaniens Keeper David De Gea statt auf Tor für England.

Nordirland – Bosnien-Herzegowina 1:2

Finnland – Ungarn 1:0

Schweiz - Island 6:0 (2:0)

Kybunpark, St.Gallen. - 14'912 Zuschauer. - SR Oliver (ENG).

Tore: 13. Zuber (Rodriguez) 1:0. 23. Zakaria (Schär) 2:0. 53. Shaqiri (Freistoss) 3:0. 66. Seferovic (Schär) 4:0. 71. Ajeti (Seferovic) 5:0. 83. Mehmedi (Zakaria) 6:0.

Schweiz: Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Embolo (63. Ajeti), Shaqiri, Zuber (78. Sow); Seferovic (72. Mehmedi).

Island: Halldorsson; Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Ingason, Skulason; Gislason (74. Sigurjonsson), Gylfi Sigurdsson, Palsson, Birkir Bjarnason (64. Elmar Bjarnason); Bödvarsson, Sigurdarsson (60. Kjartansson).

Bemerkungen: Schweiz ohne Bürki (verletzt), Lang (gesperrt/verletzt) und Lichtsteiner (auf der Tribüne), Island ohne Gunnarsson und Finnbogason (beide verletzt). Länderspieldebüt von Mbabu, Ajeti und Sow. Verwarnungen: 11. Schär (Foul). 32. Embolo (Foul). 53. Ragnar Sigurdsson (Foul). 82. Xhaka (Foul).

England - Spanien 1:2 (1:2).

Wembley, London. - SR Makkelie (NED).

Tore: 11. Rashford 1:0. 13. Saul 1:1. 32. Rodrigo 1:2.

England: Pickford; Gomez, Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson (64. Dier), Alli, Shaw (53. Rose); Rashford (94. Welbeck), Kane.

Spanien: De Gea; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcos Alonso (87. Martinez); Saul, Busquets, Thiago (80. Roberto); Isco, Rodrigo, Aspas (68. Asensio). (sda)

