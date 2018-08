Sport

Fussball

Bundesliga: Dortmund schlägt Leipzig bei Favre-Debüt



Bundesliga, 1. Rundee Mainz – Stuttgart 1:0 (0:0) Dortmund – Leipzig 4:1 (3:1)

Bild: EPA/EPA

Trotz Horrorstart: Favres Dortmund demontiert Leipzig +++ Stuttgart verliert bei Mainz

Das musst du gesehen haben

Was für ein Spektakel in der ersten Halbzeit zwischen Dortmund und Leipzig. Das Team von Lucien Favre erlebt einen absoluten Horrorstart und gerät in der ersten Spielminute durch Jean-Kevin Augustin in Rückstand.

Doch danach zeigen die Borussen eine fabelhafte Reaktion. Mahmod Dahoud gleicht die Partie Nach 20 Minuten aus. Und kurz vor der Pause gehen die Dortmunder durch ein Eigentor von Marcel Sabitzer und einem traumhaften Treffer Axel Witsels mit 3:1 in Führung.

Roman Bürki hält mit einigen starken Aktionen den Dortmunder Sieg fest, ehe Marco Reus in der Nachspielteit zum 4:1-Endstand trifft.

Stuttgart verliert bei Mainz

Mainz startet mit einem 1:0-Heimsieg gegen Stuttgart in die Bundesliga-Saison. Das einzige Tor erzielte der eingewechselte Nigerianer Anthony Ujah eine Viertelstunde vor Schluss nach einem schönen Zuspiel von Robin Quaison. Vier Minuten zuvor war ein Treffer des Schweden noch wegen einer knappen Abseits-Position aberkannt worden.

Die Tabelle

Folgt.

Die Telegramme

Mainz - Stuttgart 1:0 (0:0)

Tor: 76. Ujah 1:0. (sda)

Die treusten Bundesliga-Fussballer, die noch aktiv sind

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare