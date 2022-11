Gavi und Laporte bejubeln das fünfte Tor gegen Costa Rica. Bild: keystone

Die verrücktesten Statistiken zu Spaniens 7:0-Gala gegen Costa Rica

Spanien ist in der Gruppe E zu einem lockeren Auftaktsieg gekommen. Der Weltmeister von 2010 schlägt ein überfordertes Costa Rica 7:0.

Die verrücktesten Statistiken

Mit dem 7:0 gegen Costa Rica feiert Spanien den höchsten WM-Sieg in der Geschichte seines Landes. Bis zu diesem Zweitpunkt war das Bestergebnis ein 6:1 gegen Bulgarien im Jahr 1998.

Mittelfeld-Youngster Gavi erzielte das Tor zum 5:0 und krönte sich damit mit nur 18 Jahren und 110 Tagen zum jüngsten WM-Torschützen seit Brasilien-Legende Pélé 1958 mit 17 Jahren und 249 Tagen traf.

Costa Rica hat keinen einzigen Schuss auf das spanische Tor gebracht. Das gab es in der WM-Geschichte erst einmal. 1990 war es ebenfalls Costa Rica, das gegen Brasilien ein ganzes Spiel ohne Torschuss blieb.

Wie dominant Spanien bereits in der ersten Halbzeit aufgetreten ist, zeigt diese Statistik: Vier spanische Spieler brachten vor der Pause mehr Pässe ans Ziel als dies bei der gesamten Mannschaft aus Costa Rica der Fall war.

Die zwei WM-Spiele mit den meisten Pässen einer Mannschaft in der ersten Halbzeit fanden beide heute statt: Spanien gegen Costa Rica (537 Pässe) und Deutschland gegen Spanien (422 Pässe). Das Ergebnis könnte aber unterschiedlicher nicht sein: Spanien feierte eine Gala, Deutschland verlor gegen Japan. Im nächsten Gruppenspiel treffen die beiden aufeinander.

Der Spielbericht

Die Spanier lenkten die Partie schon früh in die gewünschten Bahnen. Dani Olmo, Offensivspieler von Leipzig, stellte nach elf Minuten seine technischen Fähigkeiten unter Beweis, verarbeitete eine Vorlage von Gavi und überlobbte Keylor Navas mit einem lässigen Lupfer.

Es war ein historisches Tor für die Iberer, denn erst als sechstes Team nach Brasilien, Deutschland, Argentinien, Italien und Frankreich durchbrachen sie dank Olmos Tor die Marke von 100 Treffern an Weltmeisterschaften. Und es war der Auftakt in ein Spiel, das für die Spanier je länger je mehr zu einem Schaulaufen werden sollte. Drei Tore in der ersten, vier in der zweiten Halbzeit bescherten dem Team von Luis Enrique den höchsten Sieg an einer WM in der Geschichte des spanischen Verbandes.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Die Costa Ricaner bewegten sich nie auf Augenhöhe. Unai Simon im Tor Spaniens musste nie intervenieren. Sein Gegenüber Keylor Navas im Tor der Mittelamerikaner hatte derweil viel mehr zu tun, und der eigentliche Star des Teams machte längst nicht immer eine gute Figur bei den Gegentreffern. Der 35-Jährige ist bei Paris Saint-Germain lediglich Ersatz und konnte nicht kaschieren, dass sein letzter Ernstkampf schon über fünf Monate zurückliegt.

Die Spanier, bei denen Sergio Busquets der einzige verbliebene Spieler des Weltmeister-Teams von 2010 ist, meldeten mit diesem Auftakt eindrücklich ihre Ambitionen an, an diesem Turnier um den Titel zu spielen.

Das Telegramm

Spanien - Costa Rica 7:0 (3:0)

Al-Thumama Stadium, Doha. 44'400 Zuschauer. - SR Abdulla (UAE).

Tore: 11. Olmo 1:0. 21. Asensio 2:0. 31. Ferran Torres (Foulpenalty) 3:0. 54. Ferran Torres 4:0. 74. Gavi 5:0. 90. Soler 6:0. 92. Morata 7:0.

Spanien: Simon; Azpilicueta, Busquets 64. Koke), Laporte, Jordi Alba (64. Balde); Rodri; Gavi, Pedri (57. Soler); Ferran Torres (57. Morata), Asensio (69. Williams), Olmo.

Costa Rica: Navas; Martinez (46. Waston), Fuller Spence, Duarte, Calvo, Oviedo (82. Matarrita); Campbell, Borges (72. Aguilera), Tejeda, Bennette (61. Ruiz); Contreras (61. Zamora).

Bemerkungen: Beide Mannschaften komplett.

Verwarnungen: 68. Calvo. (abu/sda)