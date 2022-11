So reagierte die deutsche Nationalmannschaft auf das Verbot der «One Love»-Binde. Bild: www.imago-images.de

So reagieren die deutschen Nationalspieler auf das FIFA-Verbot der «One Love»-Binde

An der Weltmeisterschaft in Katar dominierte bisher weniger das Geschehen auf dem Platz als die Vorkommnisse daneben die Schlagzeilen. Vor allem das Verbot der «One Love»-Binde seitens der FIFA sorgte für Wut bei vielen Fans und den sieben europäischen Verbänden, deren Kapitäne mit dieser ein Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung – vor allem der LGBTQ-Community – setzen wollten.

Darunter war auch der Deutsche Fussballbund, der sich nach der Entscheidung der FIFA besonders enttäuscht zeigte. Nun setzten die deutschen Nationalspieler vor dem Spiel gegen Japan ein deutliches Zeichen: Beim Mannschaftsfoto posierte das Team mit vor den Mund gehaltener Hand. Damit wollten die Spieler zeigen: «Die FIFA hat uns zum Schweigen gebracht.» Der DFB kündigte zudem rechtliche Schritte gegen den Weltverband an.

Bereits am Abend vor dem Spiel äusserte sich der deutsche Nationalspieler Thomas Müller kritisch über den Entscheid. «Der Standpunkt der FIFA als auch die Art und Weise der Kommunikation zum Bindenverbot ist für uns in keiner Weise zu verstehen», schrieb der Bayern-Profi auf Instagram. Nicht nur das Verbot der Kapitänsbinde mit dem bunten Herz würden das Team beschäftigen, sondern auch «die Unruhe rund um die Begegebenheiten im Vorfeld des WM-Turniers in Katar sowie weitere befremdliche Aktionen und Äusserungen der FIFA».

Müller machte jedoch auch klar, dass er und seine Mitspieler ihren Pfad als Sportler nicht komplett verlassen würden und auch die sportlichen Träume, für die wir ein Fussballerleben lang gearbeitet haben, nicht aufgeben würden. Mit dem Zeichen beim Mannschaftsfoto scheint das Team von Hansi Flick einen guten Zwischenweg gefunden zu haben. (nih)