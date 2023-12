Ist bei Inter Mailand da, wenn es ihn braucht: Yann Sommer. Bild: www.imago-images.de

Umjubelt und gefeiert – Yann Sommer besticht bei Inter mit Rekord-Leistungen

Nach einem schwierigen halben Jahr bei Bayern München hat Yann Sommer bei Inter Mailand zu seinen gewohnten Leistungen zurückgefunden. Dafür wird er von allen Seiten mit Lob überschüttet. In der Champions League dürfte der Nati-Goalie am Dienstagabend erneut gefragt sein.

Das liebste Kleidungsstück von Yann Sommer scheint derzeit die weisse Weste zu sein. Zum zehnten Mal blieb der Schweizer Nati-Goalie am Wochenende in der Serie A ohne Gegentor.

Gemäss «Opta» handelt es sich dabei um einen neuen Rekord – seit 1994/95, als es für einen Sieg erstmals drei Punkte gab, gelang es noch keinem Goalie in seinen ersten 15 Spielen in der italienischen Liga so oft unbezwungen zu bleiben. Kein Wunder fühlt sich Sommer in der Mode-Metropole Mailand sichtlich wohl.

Dazu trägt auch seine Defensive bei. Beim 4:0-Erfolg von Inter Mailand gegen Udinese hatte Sommer einmal mehr nur wenig zu tun, nur ein einziger Schuss kam auf sein Tor. Ohnehin gehört Sommer zu den weniger beschäftigten Goalies der Top-5-Ligen. Nur Marcin Bulka von OGC Nice musste bei derselben Anzahl Einsätze noch zwei Schüsse weniger parieren als die 38, welche auf Sommers Tor flogen.

Einer der besten Goalies Europas

Doch was die Statistik eben auch zeigt: Wenn es Sommer braucht, ist er da. So zum Beispiel im Duell bei Meister Napoli, als der 34-Jährige bereits früh im Spiel gefragt war und einen Distanzschuss von Eljif Elmas parieren musste. Später zeichnete er sich auch noch mit einer hervorragenden Reaktion gegen Chwitscha Kwarazchelia aus.

Gleich zu Beginn musste Sommer gegen Napoli eingreifen, ab 1:35 pariert er gegen Kwarazchelia. Video: YouTube/Serie A

Nur zwei Keeper in der Serie A verhinderten gemäss den Expected Goals mehr Gegentore als Sommer, der nach dieser Statistik eigentlich 1,6 Tore mehr hätte kassieren müssen. Und auch bei der Quote gehaltener Bälle ist Sommer europaweit top. Kein anderer Stammgoalie aus den Top-5-Ligen wehrt über 84 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab. In der Champions League, in der Sommer in vier Partien nur zwei Gegentore kassiert hat, sind es gar 88,9 Prozent – ebenfalls Bestwert gemeinsam mit Alexander Schlager von Salzburg.

Besonders nach dem 3:0-Sieg gegen Napoli überschütteten die italienischen Medien den Schweizer deshalb mit Lob. «Phänomenal» hiess es in der «Gazzetta dello Sport», gemäss «Tuttosport» hatte Inter «den halben Sieg ihm zu verdanken» und der «Corriere dello Sport» verglich Sommer wegen seiner schnellen Reflexe mit einer Rakete.

Im Trikot von Inter Mailand begeistert Yann Sommer mit spektakulären Paraden und schnellen Reflexen. Bild: www.imago-images.de

Es ist ein starker Kontrast zu seiner Zeit beim FC Bayern, wo er oft harsche Kritik für seine Leistungen einstecken musste. In seinem halben Jahr in München galt Sommer zeitweise als Sündenbock für die schwachen Resultate des deutschen Rekordmeisters. Auch deshalb zog er nach dem Gewinn der Meisterschaft am letzten Bundesliga-Spieltag wieder weiter. Und das hat sich gelohnt. Auch dank ihm ist Inter Mailand mit zwölf Siegen und nur einer Niederlage aus 15 Ligaspielen Tabellenführer der Serie A.

In Mailand ist er wieder Fan-Liebling

Ausserdem stehen bei den «Nerazzuri» nun alle hinter Sommer. Sein Vorgänger im Inter-Tor André Onana scheint bereits vergessen, obwohl er einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Mailänder in der letzten Saison den Champions-League-Final erreichten. Von Sportchef Piero Ausilio gab es kürzlich ein Sonderlob für Sommer. So habe dieser ihn bereits bei den Verhandlungen begeistert, da Sommer schon zu jenem Zeitpunkt begann Italienisch zu lernen. Ausserdem habe der 87-fache Nationalspieler bereits bewiesen, dass er genau das war, «was wir wirklich brauchten», so Ausilio.

Gerade auch die Rückendeckung der Fans dürfte Sommer nach seinen schwierigen Erfahrungen in München geniessen. Ähnlich wie bei seinen vorherigen Stationen in Mönchengladbach oder beim FC Basel hat sich der Vater zweier Töchter schnell zum Fan-Liebling entwickelt. Bereits früh in der Saison skandierten diese seinen Namen, ausserdem wählten sie ihn bereits mehrmals zu Inters bestem Spieler der Partie.

Noch beliebter könnte er sich mit einer starken Leistung am Dienstagabend machen. Dann empfängt Inter Mailand im letzten Gruppenspiel der aktuellen Champions-League-Saison nämlich Real Sociedad. Inter braucht einen Sieg, um sich Platz 1 zu sichern und für die Achtelfinals eine bessere Ausgangslage zu erreichen.