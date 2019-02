Sport

Fussball

Fussball: Die Tore und Highlights des Fussballsonntags



Top-Ligen am Sonntag England:

Tottenham – Leicester 3:1 (1:0)

Manchester City – Chelsea, 17 Uhr Deutschland:

Bremen – Augsburg 4:0 (3:0)

Düsseldorf – Stuttgart, 18 Uhr Italien:

Bologna – Genoa 1:1 (1:1)

Atalanta – SPAL 2:1 (0:1)

Sampdoria – Frosinone 0:1 (0:1)

Torino – Udinese 1:0 (1:0)

Sassuolo – Juventus, 18 Uhr

Milan – Cagliari, 20.30 Uhr

Spanien:

Sevilla – Eibar, 18.30 Uhr

Bilbao – Barcelona, 20.30 Uhr

Frankreich:

Montpellier – Monaco 2:2 (0:1)

Tottenham bleibt an der Spitze dran – Kobel kassiert Klatsche

Die wichtigsten Spiele und Tore aus den Topligen Europas.

England

Tottenham – Leicester 3:1

Tottenham hält Schritt mit Liverpool und Manchester City. Die Londoner gewinnen in der 26. Runde zum 20. Mal - mit 3:1 gegen Leicester.

Obwohl mit Harry Kane und Dele Alli die zwei wichtigsten Offensivspieler von Tottenham seit einiger Zeit verletzt fehlen, bleiben die Spurs im Rennen um den Meistertitel zumindest in Lauerstellung. Der kolumbianische Innenverteidiger Davinson Sanchez erzielte in der 33. Minute seinen ersten Premier-League-Treffer, nach einer guten Stunde doppelte der Däne Christian Eriksen nach. Der Südkoreaner Son traf in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand.

Tottenham - Leicester 3:1 (1:0)

Tore: 33. Sanchez 1:0. 63. Eriksen 2:0. 76. Vardy 2:1. 91. Son 3:1.

Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). 60. Vardy scheitert mit Foulpenalty an Tottenham-Goalie Lloris. (sda)

Die Tabelle Bild: srf

Deutschland

Werder – Augsburg 4:0

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Gegentor muss der Zürcher Goalie Gregor Kobel in Bremen unten durch. Der 21-Jährige verliert in der 21. Bundesliga-Runde mit Augsburg 0:4.

In Bremen wurde er von seiner Abwehr im Stich gelassen. Schon nach einer halben Stunde lag seine Mannschaft mit 0:3 zurück, ohne dass sich Kobel etwas hätte vorwerfen können. Seine Vorderleute liessen sich zweimal per Konter erwischen: Der Kosovare Milot Rashica schloss beide Male erfolgreich ab. Dazwischen erzielte Johannes Eggestein nach einem Eckball das 2:0.

Bremen - Augsburg 4:0 (3:0)

40'138 Zuschauer.

Tore: 5. Rashica 1:0. 27. Eggestein 2:0. 28. Rashica 3:0. 83. Mohwald 4:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Kobel.

Bild: srf

(abu/sda)

