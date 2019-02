Sport

Fussball

Bundesliga: Dortmund verspielt 3:0-Führung gegen Hoffenheim



Bundesliga, 21. Runde Dortmund – Hoffenheim 3:3 (20) Freiburg – Wolfsburg 3:3 (1:1) Hannover – Nürnberg 2:0 (1:0) Leipzig – Frankfurt 0:0 (0:0) Gladbach – Hertha 0:3 (0:1) 18.30 Uhr

Bayern – Schalke

Bild: EPA/EPA

Dortmund verspielt 3:0-Führung gegen Hoffenheim – Gladbach verliert zuhause

Das musst du gesehen haben

Dortmund – Hoffenheim 3:3

Borussia Dortmund verpasst es, sein Polster in der Bundesliga auf vorübergehend zehn Punkte auszubauen. Ohne Trainer Lucien Favre gibt der BVB gegen Hoffenheim ein 3:0 aus der Hand und spielt 3:3.

Obwohl bei Dortmund Lucien Favre wegen einer Grippe nicht an der Seitenlinie stand und auch Captain Marco Reus krankheitsbedingt ausfiel, präsentierte sich der Leader vier Tage nach dem Cup-Aus gegen Werder Bremen wieder wie der künftige Meister - allerdings nur 75 Minuten lang. Für seine Nachlässigkeiten wird er in der Schlussphase gnadenlos bestraft. Statt im 11. Heimspiel der Saison ungefährdet den 10. Sieg einzufahren, wird aus einem 3:0 ein 3:3.

Gladbach – Hertha 0:3

Mit Borussia Mönchengladbach verpasste der erste von zwei verbliebenen Verfolgern, von Dortmunds Ausrutscher zu profitieren. Die Gladbacher, bei denen Yann Sommer und Nico Elvedi durchspielten und Michael Lang nach 64 Minuten ausgewechselt wurde, mussten sich nach saisonübergreifend zwölf Heimsiegen in Folge von Hertha Berlin gleich mit 0:3 geschlagen geben. Bayern München kann Gladbach damit im Abendspiel zuhause gegen Schalke um drei Zähler distanzieren und den Rückstand auf Dortmund auf fünf Punkte verkürzen.

Leipzig – Frankfurt 0:0

Von den Verfolgern konnte keiner von den Ausrutschern von Dortmund und Gladbach profitieren. Leipzig und Frankfurt trennten sich in einem highlightarmen Spiel mit einem torlosen Remis.

Freiburg – Wolfsburg 3:3

Eine verrückte Partie erlebten auch die Zuschauer in Freiburg. Dreimal machten die Gastgeber einen Rückstand wett, zuletzt durch Luca Waldschmidt in der 88. Minute, nachdem Renato Steffen das 3:2 für Wolfsburg erzielt hatte. In der Nachspielzeit gelang den Freiburgern nach einem Corner gar das 4:3. Der Treffer wurde aber wegen einer Abseitsstellung nach Videokonsultation aberkannt.

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Borussia Dortmund - Hoffenheim 3:3 (2:0)

81'365 Zuschauer.

Tore: 32. Sancho 1:0. 43. Götze 2:0. 66. Guerreiro 3:0. 75. Belfodil 3:1. 83. Kaderabek 3:2. 88. Belfodil 3:3.

Bemerkungen: Dortmund mit Bürki, ohne Hitz (Ersatz) und Akanji (verletzt).

Freiburg - Wolfsburg 3:3 (1:1)

Tore: 11. Roussillon 0:1. 37. Grifo 1:1. 63. Weghorst (Foulpenalty) 1:2. 71. Petersen 2:2. 75. Steffen 2:3. 88. Waldschmidt 3:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 79.), ohne Mehmedi (verletzt).

Hannover - Nürnberg 2:0 (0:0)

34'000 Zuschauer.

Tore: 45. Müller 1:0. 77. Müller 2:0.

Bemerkungen: Hannover ohne Schwegler (gesperrt). 11. Rote Karte gegen Rhein (Nürnberg/Foul).

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:0

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz), Frankfurt mit Fernandes (verwarnt).

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin 0:3 (0:1)

48'232 Zuschauer.

Tore: 30. Kalou 0:1. 56. Duda 0:2. 77. Selke 0:3.

Bemerkungen: Gladbach mit Sommer, Elvedi, Lang (bis 64.), ohne Zakaria (Ersatz) und Drmic (nicht im Aufgebot), Berlin mit Lustenberger. (abu/sda)

