Fussball: Die wichtigsten Tore aus den Topligen Europas



Top-Ligen am Sonntag Deutschland:

Bayern – Stuttgart 4:1 (1:1)

Düsseldorf – Leipzig 0:3*

Italien:

Chievo – Fiorentina 3:4 (1:2)

Bergamo – Roma 3:3 (1:3)

Bologna – Frosinone 0:4 (0:2)

Parma – Ferrara 2:3 (1:0)

Torino – Inter Mailand 18.00 Uhr

Lazio Rom – Juventus 20.30 Uhr

Spanien:

Girona – Barcelona 0:2 (0:1)

Espanyol – Real Madrid 20.45 Uhr

Frankreich:

Paris St-Germain – Rennens 21.00 Uhr England (FA Cup):

Crystal Palace – Tottenham 2:0*

Chelsea – Sheffield Wednesday 19.00 Uhr

Bayern schlägt Stuttgart trotz Donis-Traumtor klar +++ Roma vergibt 3:0-Führung in Bergamo

Deutschland

Bayern – Stuttgart 4:1

Dank eines 4:1-Erfolgs gegen den VfB Stuttgart verkürzt Bayern München den Rückstand auf Bundesliga-Leader Borussia Dortmund wieder auf sechs Punkte. Thiago bringt die den deutschen Rekordmeister früh in Führung, doch der abstiegsbedrohte VfB zeigt eine kämpferisch starke Leistung und kommt durch ein Traumtor von Anastasios Donis noch vor der Pasue verdient zum Ausgleich.

Auch nach dem 1:2 – einem unglücklichen Eigentor von Christian Gentner – bleibt Stuttgart dran, trifft aber nur der Pfosten. Schliesslich macht Leon Goretzka in der Minute mit dem 3:1 alles klar, nachdem Robert Lewandowski kurz zuvor noch mit einem Penalty am Aluminium gescheitert war. Lewandowski trifft kurz vor Schluss schliesslich noch zum 4:1 für den Favoriten. Der in der 87. Minute ausgewechselte Steven Zuber zeigt bei Stuttgart eine solide Leistung.

Nach dem siebten Sieg in Folge scheint nun Niko Kovac verspätet doch noch richtig angekommen beim FC Bayern. Es war sein zehntes Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Das hat er in seiner Karriere noch nie geschafft. Nicht als Trainer von Eintracht Frankfurt oder Kroatien – und auch nicht als Spieler von Bayern München (2001 bis 2003).

Düsseldorf – Leipzig 0:3*

Die Partie ist noch in Gang.

Bayern München - VfB Stuttgart 4:1 (1:1)

75'000 Zuschauer.

Tore: 5. Thiago Alcantara 1:0. 26. Donis 1:1. 55. Gentner (Eigentor) 2:1. 71. Goretzka 3:1. 84. Lewandowski 4:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Zuber (bis 87.). 65. Lewandowski (Bayern München) schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

Die Tabelle: bild: srf

Italien

Bergamo – Roma 3:3

Die AS Roma verspielt auswärts gegen Atalanta Bergamo eine 3:0-Führung und verpasst in der Serie A den Sprung auf Platz 4. Edin Dzeko mit zwei Toren sowie Stephan El Shaarawy brachten die Roma bis zur 41. Minute 3:0 in Führung. Doch noch vor der Pause startete Atalanta, die Aufholjagd mit dem 1:3. Und nach 71 Minuten war die Partie wieder ausgeglichen. Duvan Zapata traf mit einem leicht abgefälschten Schuss zum 3:3. Der Kolumbier war im neunten Pflichtspiel in Folge erfolgreich. Nur 46 Sekunden vor dem Ausgleich hatte Zapata einen Foulpenalty noch kläglich über das Tor geschossen.

Der Schweizer Remo Freuler kam bei Atalanta erst zum dritten Mal in dieser Saison überhaupt nicht zum Einsatz und sass während 90 Minuten auf der Bank. Vor einer Woche hatte der Zürcher Oberländer beim 5:0 gegen Frosinone wegen muskulären Problemen gefehlt.

Atalanta Bergamo - AS Roma 3:3 (1:3)

19'459 Zuschauer.

Tore: 3. Dzeko 0:1. 33. Dzeko 0:2. 41. El Shaarawy 0:3. 45. Castagne 1:3. 59. Toloi 2:3. 71. Zapata 3:3.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo ohne Freuler (Ersatz). 70. Zapata (Atalanta Bergamo) schiesst Foulpenalty über das Tor.

Chievo Verona - Fiorentina 3:4 (1:2)

12'000 Zuschauer.

Tore: 4. Muriel 0:1. 27. Benassi 0:2. 38. Stepinski 1:2. 60. Pellissier (Handspenalty) 2:2. 79. Chiesa 2:3. 87. Chiesa 2:4. 89. Djordevic 3:4.

Bemerkungen: Fiorentina ohne Fernandes (gesperrt). 59. Rote Karte gegen Benassi (Fiorentina) wegen Handspiels. 85. Lafont (Fiorentina) hält Handspenalty von Pellissier.

Bologna - Frosinone 0:4 (0:2)

16'076 Zuschauer.

Tore: 18. Ghiglione 0:1. 22. Ciano 0:2. 52. Pinamonti 0:3. 75. Ciano 0:4.

Bemerkungen: Bologna ohne Dzemaili (verletzt). 13. Rote Karte gegen Mattiello (Bologna) wegen Fouls.

Die Tabellenspitze: bild: screenshot srf

Spanien

Girona – Barcelona 0:2

Der FC Barcelona bleibt in der Primera Division auf Meisterkurs. Neuzugang Kevin-Prince Boateng sieht von der Bank aus, wie die Katalanen beim FC Girona einen etwas schmeichelhaften 2:0-Erfolg feiern und ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger Atlético Madrid wieder auf fünf Punkte ausbauen.

Bereits nach neun Minuten bringt Nelson Samedo den Tabellenführer mit seinem ersten Tor im Barça-Trikot mit 1:0 in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff schwächen sich die Gastgeber selbst: Bernardo Espinosa sieht seine zweite Gelbe Karte und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Barca macht danach nur das Nötigste und kommt schliesslich in der 68. Minute zum entscheidenden zweiten Tor durch Superstar Lionel Messi. Es ist bereits sein 19. Treffer in dieser Saison.

Ganz unproblematisch verläuft der Auftritt des Favoriten allerdings nicht. Torhüter Marc-André ter Stegen muss überraschend häufig eingreifen. Vier Tage nach dem 0:2 im Hinspiel des Cup-Viertelfinals gegen den FC Sevilla ist Barcelona weiterhin nicht in bester Verfassung.

Girona - FC Barcelona 0:2 (0:1)

14'021 Zuschauer.

Tore: 9. Semedo 0:1. 68. Messi 0:2.

Bemerkung: 51. Gelb-Rote Karte gegen Espinosa (Girona).

Die Tabellenspitze: bild: srf

England (FA Cup)

Crystal Palace – Tottenham 2:0*

Die Partie ist noch in Gang.

