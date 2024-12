Nico Schlotterbeck muss nach dem Spiel vom Platz getragen werden. Bild: keystone

Schlotterbecks Verletzungsschock und Zauberpässe – das lief in der Champions League

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck zog sich beim gestrigen Spiel gegen Barcelona eine unschöne Verletzung, schien aber Glück im Unglück zu haben. Diese Geschichten schrieb die Champions League am Mittwochabend.

Nichts für schwache Nerven

Beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona schien sich Nico Schlotterbeck in der letzten Aktion des Spiels eine schwere Verletzung zugezogen zu haben. Nach einem Kopfballversuch landete der Verteidiger vom BVB sehr unglücklich und sein Fuss knickte etwa 90 Grad nach innen.

Ab Minute 09:00 sieht man die Szene. (nichts für schwache Nerven) Video: SRF

Schlotterbeck wurde daraufhin lange noch auf dem Spielfeld behandelt und danach mit einer Trage vom Platz getragen. Um 23.40 Uhr wurde der deutsche Nationalspieler daraufhin mit dem Krankenwagen in ein Spital gebracht.

Es scheint, als hätte der Verteidiger allerdings Glück im Unglück gehabt zu haben. Wie der BVB am Donnerstag mitteilt, hat sich Schlotterbeck eine Bänderverletzung zugezogen. Eine genaue Ausfalldauer wird nicht genannt, aber es scheint wahrscheinlich, dass er nur einige Wochen und nicht monatelang ausfällt.

Yamals Zuckerpässe

Das Spiel im Signal-Iduna-Park konnte Barcelona mit 3:2 für sich entscheiden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fielen zwischen der 53. und der 85. Minute insgesamt fünf Tore. Die Vorlage auf das entscheidende 3:2, welches Ferran Torres erzielte, lieferte Lamine Yamal mit einem herrlichen Pass in die Schnittstelle.

Lamine Yamal liefert die Vorlage für das entscheidende 3:2. Video: SRF

Bereits in der ersten Hälfte bereitete der 17-jährige eine riesige Chance vor, doch Raphinha vergab die Führung nur ganz knapp.

Barcelonas Torduo

Ebendieser Raphinha sorgte in der 53. Minute für das 1:0 für Barcelona. Es ist dies sein sechstes Tor in der laufenden Kampagne. Zu den sechs Toren gesellen sich zusätzlich noch drei Vorlagen. Für einmal ohne Tor blieb der polnische Stürmer Robert Lewandowski.

Raphinha und Lewandowski führen die Torschützenliste an. Bild: www.imago-images.de

Trotzdem führt «Lewa» mit sieben Treffern weiterhin die Torschützenliste der Champions League an. Direkt dahinter lauert sein Teamkollege Raphinha. Zusammen haben die zwei bereits dreizehn Tore in den sechs Spielen der diesjährigen Champions League geschossen. Gerade einmal vier Mannschaften konnten in der Königsklasse mehr Treffer erzielen als das Duo der Katalanen.

Zwei Trainersöhne in einem Spiel

Beim Spiel zwischen Atlético Madrid und Slovan Bratislava kam es zu einer Champions-League-Premiere. Bei beiden Teams standen jeweils die Söhne der Trainer auf dem Spielfeld. Giuliano Simeone, der Sohn von Atlético-Trainer Diego Simeone, stand in der Startelf. Bei Bratislava wurde in der 84. Minute Vladimir Weiss Junior eingewechselt, der Sohn von Trainer Vladimir Weiss Senior.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Die Familie Simeone hatte am gestrigen Abend definitv mehr zu feiern. Atlético Madrid setzte sich souverän mit 3:1 durch und feierte in der Champions League den dritten Sieg in Serie.

Die ersten Entscheidungen sind gefallen

Zwei Spieltage vor Schluss ist für fünf Teams schon sicher, wie es nach der Ligaphase weitergehen wird: RB Leipzig, Slovan Bratislava und der Schweizer Vertreter YB sind mit null Punkten bereits ausgeschieden. Mit dem Sieg gegen Dortmund konnte sich Barcelona als zweites Team einen Platz für das Achtelfinale sichern. Einen Tag vorher sicherte sich bereits Liverpool einen Platz in den ersten Acht der Ligaphase.

Ein Bild vergangener Tage

Als erst neunter Spieler der Champions-League gelangen Kylian Mbappé insgesamt fünfzig Tore in der Königsklasse. Neben Karim Benzema und Thierry Henry ist Mbappé der dritte Franzose, dem dies gelingt. Als Experte beim TV-Sender BBC war bereits am Dienstag Thierry Henry im Einsatz, dabei wurde ein Bild von einem ganz Jungen Mbappé mit Henry gezeigt, welches Henry und seine Kollegen im Studio zum Lachen brachte.

