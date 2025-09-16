In der 72. Minute sorgt Gabriel Martinelli für den erlösenden Treffer: Arsenal siegt in Bilbao. Bild: keystone

Arsenal müht sich in Bilbao zum Sieg – PSV verliert zum Champions-League-Auftakt

Mehr «Sport»

Bilbao – Arsenal 0:2

In der 72. Minute fällt der Treffer doch noch: Der nur 36 Sekunden zuvor eingewechselte Gabriel Martinelli traf nach einem schnellen Gegenstoss zur Führung für Arsenal. Der 24-jährige Brasilianer blieb nach einem Steilpass von Leandro Trossard alleine vor Bilbao-Keeper Unai Simon cool und schoss zum 1:0 ein. Eine Viertelstunde später sorgte Trossard, auch er ein Joker, für die Entscheidung. Dieses Mal kam die schöne Vorarbeit von Martinelli, der 30-jährige Belgier profitierte bei seinem Schuss dann davon, dass dieser noch abgefälscht wurde.

Zuvor hatte Athletic Bilbao im San Mames, das im Volksmund auch «Kathedrale» genannt wird, gut dagegen gehalten. Echte Torchancen gab es lange nicht zu sehen. Die Basken überliessen den Gunners das Spiel und setzten mehrheitlich auf Konter, doch führte auch das kaum zu gefährlichen Szenen. Weil Bilbao vor Martinellis Tor die defensive Stabilität kurzzeitig verlor, geht es im ersten Champions-League-Spiel seit der Saison 2014/15 leer aus. Arsenal und Trainer Mikel Arteta mit dem goldenen Händchen können sich hingegen doch noch über einen gelungenen Auftakt freuen.

Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0).

SR Rumsas (LTU).

Tore: 72. Martinelli 0:1. 87. Trossard 0:2.

PSV – Saint-Gilloise 1:3

Champions-League-Debütant Royale Union Saint-Gilloise siegt in Eindhoven überraschend 3:1. Die Belgier gingen schon früh durch einen Penalty von Promise David in Führung, noch vor der Pause erhöhte Anouar Ait El Hadj, nachdem ihn die Defensive der Niederländer einfach durchmarschieren gelassen hatte. In der 2. Halbzeit war PSV Eindhoven zwar spielbestimmend, doch traf in der 81. Minute dann Kevin Mac Allister für die Gäste. Eindhoven gelang dank Ruben van Bommel, dem Sohn von Niederlande-Legende Mark, lediglich noch ein Ehrentreffer.

Bei Union Saint-Gilloise kam in der 67. Minute der Schweizer U21-Nationalspieler Marc Giger ins Spiel und machte damit innerhalb von acht Monaten den Sprung von der Challenge League in die Champions League perfekt. Der 21-jährige Mittelstürmer hatte im letzten Winter von Schaffhausen zum Meister aus Brüssel gewechselt.

Marc Giger feierte sein Champions-League-Debüt. Bild: www.imago-images.de

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1:3 (0:2).

SR Taylor (ENG).

Tore: 9. David (Penalty) 0:1. 39. Ait El Hadj 0:2. 81. Mac Allister 0:3. 90. Van Bommel 1:3.

Bemerkungen: Union Saint-Gilloise mit Giger (ab 67.) (nih/sda)