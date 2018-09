Sport

Premier League, 5. Runde Tottenham – Liverpool 1:2 (0:1) Bournemouth – Leicester 4:2 (3:0) Chelsea – Cardiff 4:1 (2:1) Huddersfield – Crystal Palace 0:1 (0:1) ManCity – Fulham 3:0 (2:0) Newcastle – Arsenal 1:2 (1:2) Watford – ManUnited 18.30 Uhr

Xhaka führt Arsenal mit Traumfreistoss zum Sieg – Shaqiri schmort 90 Minuten auf der Bank

Newcastle – Arsenal 1:2

Nach dem überaus happigen Startprogramm mit Manchester City (0:2) und Chelsea (2:3) als Auftaktgegner nimmt Arsenal in der Premier League allmählich Schwung auf. Gegen Newcastle United sorgt das Team von Unai Emery für den dritten Sieg in Folge. Am Ursprung des 2:1-Auswärtserfolgs steht mit Granit Xhaka ein zuletzt auf der Insel oft Kritisierter.

Während das Kollektiv der «Gunners» in der ersten Halbzeit keinen Königsweg findet, die massierte Abwehr des Tabellen-18. zu bedrängen, nutzt der Schweizer Mittelfeldspieler (49.) nach der Pause einen ruhenden Ball, um Versäumtes nachzuholen. Zehn Minuten später leitet Xhaka mit einer flachen Hereingabe auch das 2:0 durch Mesut Özil (58.) ein. Ciaran Clark erzielt für das Heimteam in der 91. Minute lediglich den Ehrentreffer.

Fabian Schär steht bei den «Magpies» nicht im Aufgebot, Stephan Lichtsteiner sitzt bei Arsenal 90 Minuten auf der Bank.

Tottenham – Liverpool 1:2

Liverpool muss auch zum Auftakt der fünften Runde keinen Punktverlust hinnehmen und gewinnt den Schlager bei Tottenham Hotspur im Wembley-Stadion 2:1. Schon in der 1. Minute netzt Roberto Firmino ein, der Treffer zählt aber wegen eines Abseits aber nicht. Es folgt eine halbe Stunde des Hin und Her, nach einer Ecke sorgt Georginio Wijnaldum per Kopf für die «Reds»-Führung – die Klärung durch Lloris-Ersatzmann Michel Vorm erfolgt klar hinter der Linie.

Lucas Moura hat in der 53. Minute den Ausgleich am Fuss, als er die Liverpool-Verteidigung stehen lässt und nur den Aussenpfosten trifft. Doch drei Minuten später fällt die Vorentscheidung: Eine Mané-Querlage wird von Jan Verthongen an den eigenen Pfosten gelenkt, Roberto Firmino drückt den Ball aus wenigen Zentimetern drüber.

Der Anschlusstreffer fällt erst in der Nachspielzeit – Joker Erik Lamela trifft aus spitzem Winkel, nachdem der Eckball gleich an drei Mitspielern vorbeisegelt. Unmittelbar vor Ende gibt es dazu Elfmeter-Alarm, als Sadio Mané wohl das Standbein von Heung-min Son trifft, der Pfiff bleibt aber aus.

Liverpool bleibt mit fünf Siegen aus fünf Spielen und 11:2 Toren Tabellenführer. Xherdan Shaqiri hat zur Liverpooler Erfolgsgeschichte derweil noch immer nicht viel beitragen können, auch gegen Tottenham war der Schweizer Internationale nur Ersatz.

Chelsea – Cardiff 4:1

Einzig Chelsea kann derzeit mit Liverpool Schritt halten. die «Blues» müssen beim 4:1 über Cardiff allerdings einen Rückstand wettmachen. Eden Hazard, der belgische Spielgestalter des Londoner Spitzenklubs, sorgt mit einer Triplette (37./44./80.) praktisch im Alleingang für die Wende zu Gunsten der Londoner.

ManCity – Fulham 3:0

Auch Manchester City hat Lust auf Fussball: Leroy Sané bringt die «Citizens» mit einem herrlichen Treffer früh in Führung. David Silva und Raheem Sterling sorgen schliesslich für den 3:0-Endstand. Mit zwei Punkten Rückstand setzt sich das Team von Pep Guardiola damit hinter das Spitzenduo mit Chelsea und Liverpool.

Die Telegramme

Tottenham - Liverpool 1:2 (0:1)

80'188 Zuschauer.

Tore: 39. Wijnaldum 0:1. 54. Firmino 0:2. 93. Lamela 1:2.

Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Chelsea - Cardiff 4:1 (2:1)

40'499 Zuschauer.

Tore: 6. Bamba 0:1. 37. Hazard 1:1. 44. Hazard 2:1. 80. Hazard (Foulpenalty) 3:1. 83. Willian 4:1.

Manchester City - Fulham 3:0 (2:0)

53'307 Zuschauer.

Tore: 2. Sané 1:0. 21. Silva 2:0. 47. Sterling 3:0.

Newcastle - Arsenal 1:2 (0:0)

52'165 Zuschauer.

Tore: 49. Xhaka 0:1. 58. Özil 0:2. 91. Clark 1:2.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (nicht im Aufgebot), Arsenal mit Xhaka.(pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister

