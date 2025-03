Kein Sieger im Spitzenkampf Luzern – Basel ++ Sion schlägt Lugano

Nach der Auswechslung ihres Stars Xherdan Shaqiri kassierten die Basler den Ausgleich. Bild: keystone

Servette dank 1:1 zwischen Luzern und Basel neuer Leader – Lugano verliert in Sion

Servette steht nach der 27. Runde der Super League an der Tabellenspitze. Während die Genfer 3:1 in Zürich gewinnen, spielen Luzern und Basel 1:1 unentschieden.

Die Servettiens legten am Sonntag vor. Mit dem fünften Sieg in Serie unterstrich das Team von Trainer Thomas Häberli seine gute Form.

Der punktgleiche FC Basel konnte in Luzern nicht nachziehen. Zwar brachte Bénie Traoré die Gäste mit seinem ersten Tor seit vier Monaten in Führung, doch in der zweiten Halbzeit wurden die Basler immer mehr in die Defensive gedrängt. Dies mag auch daran gelegen haben, dass Captain Xherdan Shaqiri in der Pause ausgewechselt werden musste. In der 78. Minute erzielte Stefan Knezevic den verdienten Ausgleich für die Gastgeber.

Luzern – Basel 1:1 (0:1)

SR Schnyder.

Tore: 41. Traoré 0:1. 78. Knezevic (Dorn) 1:1.

Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic, Freimann, Ciganiks; Stankovic; Rrudhani (73. Karweina), Winkler (66. Beloko), Owusu (73. Ottiger), Spadanuda (66. Grbic); Klidje (81. Villiger).

Basel: Hitz; Rüegg (62. Mendes), Barisic (68. Adjetey), van Breemen, Schmid; Leroy, Avdullahu; Kade (86. Metinho), Shaqiri (46. Sigua), Traoré (62. Otele); Kevin Carlos.

Bemerkungen: Verwarnungen: 31. Barisic, 76. Mendes.

Die Talfahrt des FC Lugano geht derweil ungebremst weiter. In Sion setzte es wettbewerbsübergreifend die fünfte Niederlage in Folge. Nach dem 1:1 zur Pause sorgte Innenverteidiger Gora Diouf mit seinem Treffer in der 63. Minute für Jubel bei den Wallisern und Konsternation bei den Tessinern.

Chouaref (links) und Torschütze Diouf feiern Sions Siegtreffer. Bild: keystone

Sion – Lugano 2:1 (1:1)

8500 Zuschauer. - SR von Mandach.

Tore: 3. Kololli 1:0. 13. Grgic (Penalty) 1:1. 63. Diouf (Kololli) 2:1.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Diouf, Barba; Sow; Chipperfield (56. Bouchlarhem), Kabacalman (96. Kronig), Miranchuk (56. Chouaref), Kololli; Berdayes.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Valenzuela; Grgic (69. Mahmoud), Macek (80. Arigoni); Cimignani (65. Bottani), Steffen, Daniel Dos Santos (64. Bislimi); Przybylko (64. Koutsias).

Bemerkungen: 63. Saipi hält Penalty von Kabacalman. Verwarnungen: 10. Barba, 21. Valenzuela, 45. Cimignani, 46. Macek, 53. Sow, 61. Saipi, 87. Mai, 90. Bouchlarhem, 97. Chouaref. (ram/sda)