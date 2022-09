Ausgewählte Europacup-Spiele:

Vor Beginn der zweiten Halbzeit von FCZ – Arsenal wird der verstorbenen Queen Elizabeth II. gedacht. Bild: keystone

ManUtd verliert zuhause ++ Embolo Monacos Matchwinner ++ Punkt für Vaduz

Europa League

Gruppe A

FC Zürich – Arsenal 1:2 Video Das Resultat zwar knapp, aber Arsenal war für den FCZ die erwartet zu grosse Nummer

PSV Eindhoven – Bodö/Glimt 1:1

0:1 Bodö: Albert Gronbaek (44.). Video: streamja

1:1 PSV: Cody Gakpo (62.). Video: streamja

PSV Eindhoven - Bodö/Glimt 1:1 (0:1)

SR Kabakov (BUL). - Tore: 44. Grönbaek 0:1. 63. Gakpo 1:1.

Gruppe C

Ludogorez Rasgrad - Roma 2:1 (0:0)

SR Pawson (ENG). - Tore: 72. Cauly 1:0. 86. Schomurodow 1:1. 88. Nonato 2:1.

Gruppe D

Union Berlin – Union St.Gilloise 0:1

Der erste Auftritt von Union Berlin in der Europa League geriet zur Enttäuschung. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer unterlag zuhause dem belgischen Vizemeister Union Saint-Gilloise mit 0:1. Für die «Eisernen» war es die erste Niederlage der Saison in einem Wettbewerbsspiel. Besonders in der ersten Halbzeit blieben die Ostberliner deutlich hinter den Leistungen zurück, die sie Wochenende für Wochenende in der Bundesliga zeigen.

0:1 St.Gilloise: Senne Lynen (39.). Video: streamja

Union Berlin - Union Saint-Gilloise 0:1 (0:1)

SR Boiko (UKR). - Tor: 39. Lynen 0:1.

Malmö – Braga 0:2

Nach einer halben Stunde erwies Bragas Bruno Rodrigues in der Heimstadt von Zlatan Ibrahimovic dem Grossmeister seine Reverenz, indem er herrlich zur Führung der Gäste traf.

0:1 Braga: Bruno Rodrigues (30.). Video: streamja

Gruppe E

Manchester United – Real Sociedad 0:1

Die mit Cristiano Ronaldo in der Startformation angetretenen Engländer verloren daheim gegen San Sebastian mit 0:1. Das Tor schoss Brais Mendez nach einer knappen Stunde mittels Penalty.

0:1 Real Sociedad: Brais Mendez (59.). Video: streamja

Manchester United - San Sebastian 0:1 (0:0)

SR Di Bello (ITA). - Tor: 59. Mendez 0:1.

Gruppe G

SC Freiburg – Karabach Agdam 2:1

1:0 Freiburg: Vincenzo Grifo (7.). Video: streamja

2:0 Freiburg: Ritsu Doan (15.). Video: streamja

Freiburg - Karabach Agdam 2:1 (2:1)

SR Lambrechts (BEL). - Tore: 7. Grifo (Penalty) 1:0. 15. Doan 2:0. 39. Vesovic 2:1.

Gruppe H

Roter Stern Belgrad – AS Monaco 0:1

Breel Embolo schoss die AS Monaco zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase zum Sieg. Der Basler Stürmer traf zum 1:0-Auswärtserfolg bei Roter Stern Belgrad. Acht Minuten nach seiner Einwechslung verwertete Embolo einen Penalty. Für den Schweizer Internationalen war es das dritte Tor, seit er im Sommer von Mönchengladbach zu den Monegassen gestossen ist.

0:1 Monaco: Breel Embolo (74.). Video: streamja

Roter Stern Belgrad - Monaco 0:1 (0:0)

SR Osmers. - Tor: 74. Embolo (Penalty) 0:1. - Bemerkungen: Monaco mit Embolo (ab 66.).

Conference League

Gruppe H

FC Basel – Pjunik Jerewan 3:1 Video Ein Double-Burger mit Schmackes – der FCB feiert einen Auftaktsieg

Slovan Bratislava – Zalgiris Vilnius 0:0

Gruppe D

Nizza – 1. FC Köln 1:1

Die Partie wurde mit rund einer Stunde Verspätung angepfiffen:

Trotz der Ausschreitungen wurde danach Fussball gespielt:

0:1 Köln: Steffen Tigges (19.). Video: streamja

Gruppe E

Vaduz – Apollon Limassol 0:0

Vaduz-Keeper Büchel streckt sich vergebens – aber der Ball fliegt nicht ins Tor. Bild: keystone

So schwach er bis jetzt in der Challenge League aufgetreten ist, so bravourös hält sich der FC Vaduz weiterhin im europäischen Wettbewerb. Die Liechtensteiner rangen zum Auftakt der Gruppenphase der Conference League dem zypriotischen Meister Apollon Limassol daheim im Rheinpark ein 0:0 ab.

