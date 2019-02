Arsenal schlägt Southampton, ManUnited gegen Liverpool torlos – Juve mit Mini-Sieg

Sport

Fussball

Arsenal schlägt Southampton, ManUnited gegen Liverpool torlos



Internationaler Fussball England, Premier League, 27. Runde

Arsenal – Southampton 2:0 (2:0)

Manchester United – Liverpool 0:0

England, Ligacup-Final

Chelsea – Manchester City 0:0*

Deutschland, 23. Runde

Hannover – Frankfurt 0:3 (0:1)

Dortmund – Leverkusen 18 Uhr

Italien, 25. Runde

Bologna – Juventus 0:1 (0:0)

Parma – Napoli 18 Uhr

Fiorentina – Inter 20:30 Uhr

Spanien, 25. Runde

Atlético – Villarreal 2:0 (1:0)

Levante – Real Madrid 20:45 Uhr



England

Manchester United – Liverpool 0:0

Liverpool hat nach der 27. Runde nur noch einen Punkt Reserve auf Manchester City. Der Leader der Premier League kam am Sonntag nur zu einem torlosen Remis beim Erzrivalen Manchester United.

Liverpool tat sich wie schon in der Champions League gegen Bayern München schwer in der Offensiv. Die Mannschaft von Jürgen Klopp kam nur zu einer nennenswerten Torchance, einem Kopfball von Georginio Wijnaldum, der abgefälscht knapp am Tor vorbei flog. Daran konnte auch der in der 70. Minute eingewechselte Xherdan Shaqiri nichts ändern.

Das defensiv starke Manchester United war mit seinen Kontern eine Spur gefährlicher, obwohl die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer in der ersten Halbzeit grosses Pech bekundete. Der norwegische Trainer musste alle drei Wechsel innerhalb der ersten 45 Minuten vollziehen, weil sich Ander Herrera, Juan Mata und Jesse Lingard verletzten.

Manchester United - Liverpool 0:0

74'519 Zuschauer. -

Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (ab 71.). (sda)

Arsenal – Southampton 2:0

Manchester United ist damit auch nach dem zehnten Premier-League-Spiel unter Solskjaer ungeschlagen, musste aber durch die Punktverluste den 4. Platz an Arsenal abgeben. Die Londoner mit Granit Xhaka und Stephan Lichtsteiner gewannen gegen Southampton daheim 2:0. Schon nach 17 Minuten waren die beiden Treffer durch Alexandre Lacazette und Henrich Mchitarjan gefallen.

Arsenal - Southampton 2:0 (2:0)

Tore: 6. Lacazette 1:0. 17. Mchitarjan 2:0.-

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und Lichtsteiner (bis 56.).

Die Tabellenspitze: tabelle: srf

Deutschland

Hannover – Frankfurt 0:3

Nach vier Unentschieden in Folge kehrt Eintracht Frankfurt in der Bundesliga zum Erfolg zurück. In Hannover gewinnt das Team von Adi Hütter 3:0.

Alle Tore fielen nach der Pause. Ante Rebic und Bundesliga-Topskorer Luka Jovic schossen innerhalb von neun Minuten und bis zur 63. Minute die entscheidende 2:0-Führung heraus. Jovics serbischer Landsmann Filip Kostic traf in der 90. Minuten nach einem Konter zum 3:0. Dank der drei Tore in Hannover hat Eintracht Frankfurt nun hinter dem Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayern München (wieder) die drittbeste Offensive der Bundesliga.



Bei Hannover scheint dagegen die Wirkung des Trainerwechsels bereits wieder verpufft. Der Tabellen-Vorletzte erlitt im dritten Spiel unter Thomas Doll die zweite Niederlage - das zweite 0:3 in Folge.

Hannover - Eintracht Frankfurt 0:3 (0:0)

39'100 Zuschauer. -

Tore: 54. Rebic 0:1. 63. Jovic 0:2. 90. Kostic 0:3. -

Bemerkung: Hannover mit Schwegler, Eintracht Frankfurt ohne Fernandes (verletzt). (sda)

Italien

Bologna – Juventus 0:1

Vier Tage nach der deutlichen Niederlage gegen Atlético Madrid im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals bleibt Juventus in der Meisterschaft auf Kurs. In Bologna gewinnt der Leader 1:0.

Der noch immer ungeschlagene Titelverteidiger Juventus Turin hangelte sich beim Tabellen-Drittletzten Bologna zu einem wenig berauschenden Auswärtssieg. Es war schon der zehnte Erfolg in dieser Saison in der Serie A mit bloss einem Tor Differenz. Das reicht aber trotzdem zu einem komfortablen Vorsprung von derzeit 16 Punkten auf den ersten Verfolger Napoli.

Der Argentinier Paulo Dybala schoss in Bologna das entscheidende Tor nach etwas mehr als einer Stunde nach Vorarbeit des Franzosen Blaise Matuidi. Dybala war nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Der Stürmer ist damit für einmal aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo und Mario Mandzukic getreten. Es war erst das vierte Saisontor von Dybala, der zudem auswärts erstmals seit dem 7. April 2018 wieder traf.

Bologna - Juventus Turin 0:1 (0:1)

28'934 Zuschauer. -

Tor: 69. Dybala 0:1. -

Bemerkung: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz). (sda)

Spanien

Atlético – Villarreal 2:0

