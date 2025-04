Mit nur 28 Jahren ist Aaron Boupendza verstroben. Bild: www.imago-images.de

Aus dem 11. Stock gestürzt: Gabuns Nationalspieler Aaron Boupendza ist tot

Mit 28 Jahren ist Gabuns Nationalspieler Aaron Boupendza nach einem tragischen Unfall gestorben. In der chinesischen Stadt Hangzhou stürzte der Stürmer aus dem elften Stockwerk seines Wohnhauses in Hanzhou. Wie der staatliche TV-Sender «Gabon 24» berichtet, ist es noch unklar, wie es zu diesem Unglück kam. Die genauen Umstände werden noch untersucht. Der Gabunische Fussballverband bestätigte den Todesfall am Mittwoch.

Erst im Januar wechselte Boupendza zum chinesischen Erstligisten Zhejiang FC. Zuvor spielte der 28-Jährige in verschiedenen Ländern und war als Wandervogel bekannt. Unter anderem stand Boupendza bei Vereinen aus den USA, Rumänien, Frankreich, Saudi-Arabien, Katar und der Türkei unter Vertrag. Seine beste Zeit erlebte er beim türkischen Klub Hatayspor. In der Saison 2020/21 erzielte der 34-fache-Nationalspieler in 26 Einsätzen 22 Tore und wurde Torschützenkönig der Süper-Lig.

Sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Pierre-Emerick Aubameyang zeigte sich schockiert über die Nachricht und postete auf Instagram: «Ich habe keine Worte. Ruhe in Frieden mein Bruder.» Auch der gabunische Präsident Brice Oligui Nguema äusserte sich auf X zum tragischen Unfall: «Mit grosser Traurigkeit habe ich vom tragischen Tod von Aaron Boupendza erfahren, einem talentierten Mittelstürmer, der dem gabunischen Fußball Ehre gemacht hat.»

Insgesamt bestritt Boupendza 34 Nationalmannschaftsspiele und konnte acht Tore für sein Land erzielen. Vor drei Jahren nahm der Stürmer am Afrika-Cup teil und schoss in der Gruppenphase gegen die Komoren den Siegestreffer. (riz)