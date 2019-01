Sport

Roman Bürki zieht sich bis auf weiteres aus dem Nationalteam zurück



Roman Bürki zieht sich bis auf weiteres aus dem Nationalteam zurück

Roman Bürki (28) zieht sich ab sofort und vorübergehend aus der Schweizer Nationalmannschaft zurück. Der Stammkeeper von Bundesliga-Leader Borussia Dortmund will sich im neuen Jahr vollumfänglich auf seinen Klub konzentrieren.

Bürki war in den letzten Jahren in der SFV-Auswahl die Nummer 2 hinter dem unumstrittenen Yann Sommer. Seit der WM 2014 in Brasilien gelangte der Dortmunder Goalie neben sieben Tests in nur zwei Qualifikationsspielen gegen Andorra (2:1) und San Marino (7:0) zum Einsatz. (sda)

